ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Σε ιδιωτική εταιρεία οι γνωματεύσεις της αξονικής τομογραφίας

Kομμάτι - κομμάτι εμπορευματοποιεί και ιδιωτικοποιεί η κυβέρνηση τις υπηρεσίες του δημόσιου συστήματος Υγείας, με ένα ακόμα «επεισόδιο» να έρχεται από τον «Ευαγγελισμό», όπου την περασμένη Δευτέρα ξεκίνησε η παραχώρηση σε ιδιωτική διαγνωστική εταιρεία μέρους της λειτουργίας ενός εκ των 3 αξονικών τομογράφων κατά τη γενική εφημερία.

Μια ακόμα ενέργεια που δικαιολογημένα εγείρει ζητήματα ασφάλειας ειδικά σε επείγουσες διαδικασίες, ενώ η ιδιωτική διαγνωστική εταιρεία θα αμείβεται με το κομμάτι και θα αναλαμβάνει περιπατητικά περιστατικά, ώστε να διεκπεραιώνει (και να πληρώνεται) για όσο το δυνατόν περισσότερα σε κάθε εφημερία.

Πρόκειται για απόφαση που έρχεται σε συνέχεια άλλων για την παράδοση τμημάτων των δημόσιων νοσοκομείων σε ιδιώτες με διασφαλισμένο κέρδος, με τη Διοίκηση του «Ευαγγελισμού» μάλιστα να επικαλείται την «υποστελέχωση». «Μια υποστελέχωση βέβαια που εκείνοι έχουν συνειδητά δημιουργήσει, αφού οι προσλήψεις γίνονται με το σταγονόμετρο και οι αποχωρήσεις είναι καθημερινό φαινόμενο εξαιτίας των εντατικοποιημένων συνθηκών εργασίας, της αναντίστοιχης αποζημίωσης των υγειονομικών και του κλίματος τρομοκρατίας που εφαρμόζουν οι διοικήσεις των νοσοκομείων, ακριβώς για να περάσει αυτή η πολιτική χωρίς αντιδράσεις», καταγγέλλει το Σωματείο Εργαζομένων του νοσοκομείου (ΣΕΝΕ).

Παράλληλα επισημαίνει για τη συγκεκριμένη απόφαση, τη δημιουργία ακτινοδιαγνωστών διαφορετικών ταχυτήτων μέσα στο ίδιο τμήμα του αξονικού, με διαφορετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις, διαλύοντας την έννοια της θεραπευτικής ομάδας, καθώς και της εκπαίδευσης των νέων ειδικευόμενων, αφού ο ιδιώτης ακτινοδιαγνώστης δεν θα αποτελεί εκπαιδευτή, δεν θα έχει καμία επαφή και σχέση με τον ασθενή και τις ιδιαιτερότητές του (κρίσιμες πολλές φορές για τη σωστή διάγνωση) παρά μόνο διεκπεραιωτή εξετάσεων.

Αντί λοιπόν να γίνουν οι αναγκαίες προσλήψεις ακτινοδιαγνωστών, η ιδιωτική διαγνωστική εταιρεία θα αποζημιώνεται με 17 ευρώ ανά αξονική (!) για περίπου 50-60 εξετάσεις ανά εφημερία, δηλαδή περίπου 1.000 ευρώ/εφημερία, την ώρα που η ανώτατη αποζημίωση σε γιατρό του ΕΣΥ με βαθμό διευθυντή ανά εφημερία είναι 180 ευρώ.

Σημειώνεται ότι την αντίθεσή του στην εξέλιξη αυτή εκφράζει και το Επιστημονικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, ενώ αντιδρούν και οι ειδικευόμενοι του Αναισθησιολογικού Τμήματος, οι οποίοι καλούνται μάλιστα να συμμετέχουν στη λειτουργία του τομογράφου ως εφημερεύοντες ιατροί κατά το βραδινό ωράριο της γενικής εφημερίας.

Οι ειδικευόμενοι επισημαίνουν ότι πρωταρχικός σκοπός της παρουσίας τους στο νοσοκομείο είναι η εκπαίδευσή τους, η οποία υποσκάπτεται από τις συνθήκες που επικρατούν. Και τονίζουν ότι η απομάκρυνση από το τμήμα τους για να εφημερεύουν στον τομογράφο σε καμία περίπτωση δεν εξυπηρετεί την εκπαίδευσή τους. Εκφράζουν επίσης την ανησυχία τους, αφού σε περίπτωση ανεπιθύμητης αντίδρασης π.χ. στη σκιαγραφική ουσία ή και σε οποιοδήποτε άλλο συμβάν «θα κληθούμε, χωρίς παρουσία ειδικού ιατρού, να διαχειριστούμε επείγουσες καταστάσεις, σε έναν χώρο επισφαλή και απομακρυσμένο μάλιστα από το Τμήμα Επειγόντων».

Στο πλευρό των ειδικευόμενων τάσσεται και το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ, απαιτώντας την πλήρη στελέχωση του νοσοκομείου και την ανάκληση της απόφασης, υπενθυμίζοντας ότι πρόκειται για τακτική που εφαρμόζεται και σε άλλα νοσοκομεία (Νίκαιας, Ασκληπιείο Βούλας κ.λπ.) με μετάθεση της ευθύνης χορήγησης ιωδιούχων σκιαγραφικών σε γιατρούς άλλων ειδικοτήτων. «Η πρακτική αυτή εντάσσεται στους συνολικότερους σχεδιασμούς ιδιωτικοποίησης της κυβέρνησης», τονίζει η ΕΙΝΑΠ, προειδοποιώντας πως «η ευθύνη χορήγησης ιωδιούχων σκιαγραφικών είναι μόνο της ιατρικής ειδικότητας της ακτινολογίας».