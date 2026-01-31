Φοβούνται τους οργανωμένους εργάτες, όλοι την Τρίτη στην απεργία!

Κάλεσμα μαζικής συμμετοχής των εργαζομένων στον κλάδο των Τροφίμων - Ποτών στην απεργία της Τρίτης 3 Φλεβάρη απευθύνει και ο Δημήτρης Αρμάγος, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, σε δήλωσή του στον «Ριζοσπάστη».

«Να ακουστεί ακόμη μια φορά, πιο δυνατά το αίτημα: Να σταματήσει να χύνεται αίμα εργατών στον βωμό των κερδών της εργοδοσίας. Να σταματήσουν πια τα εργοδοτικά εγκλήματα, να δυναμώσουμε την πάλη για να γυρίζει κάθε εργαζόμενος στο σπίτι του σώος», σημειώνει.

Και προσθέτει: «Απέναντι στο κυνήγι του κέρδους προβάλλουμε τις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων, που μπορούν να κατακτηθούν μόνο μέσα από τον οργανωμένο αγώνα στους χώρους δουλειάς, στα σωματεία, για να καρπώνονται οι εργαζόμενοι αυτά που παράγουν. Που τώρα όχι μόνο δεν τα καρπώνονται, αλλά χάνουν ακόμα και τη ζωή τους στο μεροκάματο. Καλούμε τους εργαζόμενους και των υπόλοιπων κλάδων, καθώς και τον λαό των Τρικάλων να στηρίξει την απεργία, για να καταδικαστεί πλατιά το εργοδοτικό έγκλημα».

Σε σχέση με τις προσπάθειες του Εργατικού Κέντρου να βρεθεί στο συγκεκριμένο εργοστάσιο, ο Δ. Αρμάγος καταγγέλλει πως «είχαμε κάνει προσπάθεια μπροστά στις εκλογές του Συνδικάτου να βρεθούμε εκεί για να συζητήσουμε την ανάγκη να δυναμώσει η οργάνωση των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς. Η εργοδοσία μάς απαγόρευσε την είσοδο, με άθλια επιχειρήματα για να μας διώξει. Μάλιστα έφερε την αστυνομία και μαζί με στελέχη της επιχείρησης επιχειρούσαν να τρομοκρατήσουν όχι τόσο εμάς, αλλά τους εργαζόμενους».

Εξηγεί ότι αυτό συνέβη «για να μην έρθουν σε επαφή μαζί μας. Αυτό φοβάται η εργοδοσία: Τους οργανωμένους και αποφασισμένους εργάτες! Γι' αυτούς η δημοκρατία σταματάει στις πύλες των εργοστασίων. Αυτή είναι η δική τους δημοκρατία, αυτή είναι η "οικογένεια" της "Βιολάντα"».