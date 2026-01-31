Με ισχυρή ΔΑΣ το ΕΚΑ μπορεί να γίνει πραγματικό στήριγμα σε κάθε χώρο δουλειάς

Το 33o Συνέδριο του ΕΚΑ διεξάγεται σε μια περίοδο που οι εργαζόμενοι πληρώνουν τα αντεργατικά νομοσχέδια των κυβερνήσεων ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑΣΟΚ που ξήλωσαν μια σειρά από εργατικά δικαιώματα και κατακτήσεις.

Η πλήρης αποδιάρθρωση των εργασιακών σχέσεων, με κύριο στόχο την αύξηση της κερδοφορίας του κεφαλαίου, διαλύει όλο και περισσότερο τους εργαζόμενους. Τα εργατικά «ατυχήματα» πληθαίνουν, η εργοδοσία «αλωνίζει», ενώ τα σωματεία δέχονται σφοδρή επίθεση. Η ποινικοποίηση της απεργίας, οι ηλεκτρονικές εκλογές και το ΓΕΜΗΣΟΕ αναδεικνύουν την επίθεση κυβέρνησης - εργοδοσίας προς το εργατικό κίνημα.

Συνυπεύθυνη για τα παραπάνω είναι η ηγεσία της ΓΣΕΕ, που στην πράξη στηρίζει τις αντεργατικές μεταρρυθμίσεις όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων. Η κυβερνητική παράταξη ΔΑΚΕ - και τα παρακλάδια της - υποβοηθά τις αντεργατικές αλλαγές, μαζί της και οι εργοδοτικές δυνάμεις των ΠΑΣΚΕ - ΣΥΡΙΖΑ, απέναντι στις οποίες οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να έχουν αυταπάτες. Για αυτό υπέγραψαν όλοι τους στην υποταγμένη ηγεσία της ΓΣΕΕ τη συμφωνία με τον ΣΕΒ και την κυβέρνηση της ΝΔ, για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

Οι δυνάμεις της συνδιαχείρισης που επιχειρούν να απαντήσουν στην επίθεση προς τους εργαζόμενους με διακηρύξεις απέναντι στη δεξιά, αυταρχική, αντεργατική πολιτική της κυβέρνησης, περιμένοντας κάποιον καλύτερο κυβερνητικό σωτήρα από αυτόν που πέρασε, αποτελούν ανάχωμα για τους εργαζόμενους. Απάντηση δεν μπορούν να δώσουν ούτε οι δυνάμεις που η μάχη της πολιτικής ταυτότητας και αυτοπροσδιορισμού τις έχει περιχαρακώσει τόσο, που οι θέσεις και η κατεύθυνσή τους είναι πολύ μακριά από τον κόσμο της εργασίας και τα συμφέροντά του και ανταγωνιστική. Τόσο τα μειοψηφικά κέντρα αγώνα, όσο και η θεσμική αποδοχή των επιλογών της ηγεσίας της ΓΣΕΕ δεν οδηγούν πουθενά το εργατικό κίνημα.

Στο 33ο Συνέδριο του ΕΚΑ στηρίζουμε τις δυνάμεις της ΔΑΣ!

Οι δυνάμεις της ΔΑΣ έχουν πραγματική αναφορά στον κόσμο της εργασίας, υπερασπίζονται έμπρακτα τα συμφέροντα των εργαζομένων μέσα από τις μαζικές αντιπροσωπευτικές δομές του εργατικού κινήματος, απέναντι στην εργοδοσία και τις πολιτικές κυβερνήσεων και κεφαλαίου. Βάζοντας σε πρώτο στόχο τη συλλογική οργάνωση των εργαζομένων στα σωματεία σε ταξική εργατική κατεύθυνση, κόντρα στα σχέδια του κρατικού ελέγχου των δομών του εργατικού κινήματος.

Για να μη γίνουν οι εργαζόμενοι γρανάζια της πολεμικής μηχανής, αξιοποιώντας την πρόσφατη πείρα των αγώνων ενάντια στη γενοκτονία του λαού της Παλαιστίνης από το κράτος - δολοφόνο Ισραήλ.

Σε αυτή την πορεία, το Εργατικό Κέντρο Αθήνας μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο με ισχυρή ΔΑΣ. Για ΕΚΑ πραγματικό στήριγμα σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε σωματείο που συγκρούεται με την εργοδοσία, που παλεύει για μισθούς, Συλλογικές Συμβάσεις και μέτρα Υγείας και Ασφάλειας.