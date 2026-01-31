Τη μέρα της απεργίας στα Τρόφιμα - Ποτά, απεργιακές κινητοποιήσεις οργανώνονται από την Ομοσπονδία, κλαδικά και επιχειρησιακά συνδικάτα του κλάδου ως εξής:
- Στην Αθήνα, η απεργιακή συγκέντρωση της Ομοσπονδίας, του κλαδικού Συνδικάτου Αττικής και επιχειρησιακών σωματείων θα γίνει στις 10 π.μ. στο υπουργείο Εργασίας.
Επίσης σε:
- Τρίκαλα, στις 11 π.μ. στο Εργατικό Κέντρο
- Λάρισα, 10.30 π.μ. στο Εργατικό Κέντρο
- Πάτρα, 11 π.μ. Επιθεώρηση Εργασίας
- Γιάννενα, 10.30 π.μ. Εργατικό Κέντρο
- Ηγουμενίτσα, 11 π.μ. Επιθεώρηση Εργασίας
- Καλαμάτα, 11 π.μ. Επιθεώρηση Εργασίας
- Λαμία, 11 π.μ. Επιθεώρηση Εργασίας
- Ναύπλιο, 11 π.μ. Επιθεώρηση Εργασίας
- Χαλκίδα, 10 π.μ. Επιθεώρηση Εργασίας
- Καβάλα, 6 μ.μ. πλατεία Καπνεργάτη
- Πρέβεζα, 10.30 π.μ. Επιθεώρηση Εργασίας