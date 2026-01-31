Απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα

Τη μέρα της απεργίας στα Τρόφιμα - Ποτά, απεργιακές κινητοποιήσεις οργανώνονται από την Ομοσπονδία, κλαδικά και επιχειρησιακά συνδικάτα του κλάδου ως εξής:

- Στην Αθήνα, η απεργιακή συγκέντρωση της Ομοσπονδίας, του κλαδικού Συνδικάτου Αττικής και επιχειρησιακών σωματείων θα γίνει στις 10 π.μ. στο υπουργείο Εργασίας.

Επίσης σε:

- Τρίκαλα, στις 11 π.μ. στο Εργατικό Κέντρο

- Λάρισα, 10.30 π.μ. στο Εργατικό Κέντρο

- Πάτρα, 11 π.μ. Επιθεώρηση Εργασίας

- Γιάννενα, 10.30 π.μ. Εργατικό Κέντρο

- Ηγουμενίτσα, 11 π.μ. Επιθεώρηση Εργασίας

- Καλαμάτα, 11 π.μ. Επιθεώρηση Εργασίας

- Λαμία, 11 π.μ. Επιθεώρηση Εργασίας

- Ναύπλιο, 11 π.μ. Επιθεώρηση Εργασίας

- Χαλκίδα, 10 π.μ. Επιθεώρηση Εργασίας

- Καβάλα, 6 μ.μ. πλατεία Καπνεργάτη

- Πρέβεζα, 10.30 π.μ. Επιθεώρηση Εργασίας