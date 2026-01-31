ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΤΑ

Στις 3 Φλεβάρη να «παραλύσουν» τα εργοστάσια, για να επιστρέφουν οι εργάτες ζωντανοί από το μεροκάματο

Με την πανελλαδική απεργία για όλο τον κλάδο των Τροφίμων - Ποτών που κήρυξε η Ομοσπονδία για την Τρίτη 3 Φλεβάρη κλιμακώνεται ο αγώνας των συνδικάτων για μέτρα υγείας και ασφάλειας, για να μπει τέρμα στο μακελειό, «να γυρίζουμε ζωντανοί και υγιείς στα σπίτια μας, στις οικογένειές μας» όπως αναφέρει η Ομοσπονδία.

Την απεργία οργανώνει η Ομοσπονδία Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών, που καλώντας σε μαζική συμμετοχή υπογραμμίζει ότι τα εργοδοτικά εγκλήματα σαν αυτό στη «Βιολάντα» οφείλονται στην εργοδοτική ασυδοσία: «Μας γεμίζει οργή γιατί θα μπορούσαν να προληφθούν, εάν δεν υπήρχε το εμπόδιο του κέρδους», τονίζει η Ομοσπονδία, προσθέτοντας: «Μας εξοργίζει γιατί πίσω από τις μεγάλες ελλείψεις μέτρων προστασίας βρίσκεται η διασφάλιση του μέγιστου ποσοστού κέρδους».

Απαντώντας στην προπαγάνδα περί «σύγχρονων εγκαταστάσεων» που τάχα ήταν αυτές που τινάχτηκαν στον αέρα, η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι ο εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων δεν σημαίνει αυτόματα και καλύτερες συνθήκες για τους εργαζόμενους, γιατί «γίνεται με το "ιερό" κριτήριο της αύξησης της παραγωγικότητας και των κερδών. Καρφί δεν τους καίγεται αν ελλοχεύουν ένα σωρό κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Οι προηγμένες τεχνολογίες για την αποφυγή ατυχήματος δεν αξιοποιούνται. Δεν αποτελούν "πρότυπο", θεωρούνται κόστος. Οι ζωές μας θεωρούνται κόστος. Γι' αυτό τα εγκλήματα σε βάρος της ζωής μας είναι προδιαγεγραμμένα».

«Χρέος μας», συνεχίζει, «είναι να ανατρέψουμε αυτήν τη βαρβαρότητα. Για να σταματήσουμε να θρηνούμε συναδέλφους μας, να είναι ναρκοπέδια οι χώροι δουλειάς».

«Δεν αποδεχόμαστε να ζούμε εμείς με την ανασφάλεια και τον φόβο της απόλυσης, με τα 6ήμερα και τα 13ωρα, την εντατικοποίηση και την ευελιξία, για να σπάνε αυτοί το ένα ρεκόρ κερδών μετά το άλλο», τονίζει ακόμα η Ομοσπονδία.

Ο πόνος γίνεται οργή και αγώνας

Τη μεγάλη οργή και αγανάκτηση που επικρατεί στον κλάδο μεταφέρει μιλώντας στον «Ριζοσπάστη» ο Γιώργος Λιατίφης, πρόεδρος του Συνδικάτου Τροφίμων - Γάλακτος - Ποτών Τρικάλων και μέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου της περιοχής όπου συνέβη το έγκλημα.

«Ο πόνος στα Τρίκαλα έχει γίνει οργή», σημειώνει, καθώς «μια επιχείρηση που διαφήμιζαν ως "πρότυπο" και "στυλοβάτη του επιχειρηματικού πνεύμονα της περιοχής" δεν εξασφάλιζε τη ζωή των εργαζομένων, για το κέρδος... Για να μη σταματήσει η παραγωγική διαδικασία και η κερδοφορία, την ώρα που οι εργαζόμενες διαμαρτύρονταν ότι μυρίζει προπάνιο».

Και καλεί τους εργαζόμενους να δώσουν απάντηση με την απεργία, μιλώντας για έναν κλάδο με πανίσχυρους επιχειρηματικούς ομίλους, με τους βιομηχάνους και τις Ενώσεις τους, στις οποίες εντάσσεται και η «Βιολάντα», να αποτελούν «εμπροσθοφυλακή» στο τσάκισμα εργασιακών δικαιωμάτων. Εναν κλάδο που αποτελεί «καμάρι» για τις κυβερνήσεις και παράδειγμα «εξωστρέφειας» και «ανταγωνιστικότητας», η οποία χτίζεται από την εκμετάλλευση, τα 13ωρα, την άρνηση υπογραφής κλαδικής ΣΣΕ με ουσιαστικές αυξήσεις.

Γι' αυτό και ο συνδικαλιστής ξεχωρίζει την απαίτηση «να υπογραφεί εδώ και τώρα κλαδική Σύμβαση Εργασίας που να εξασφαλίζει αύξηση στους μισθούς, αλλά και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, που θα μας εξασφαλίζουν ότι θα γυρίζουμε στα σπίτια μας χωρίς να είμαστε σακατεμένοι και θα μπορούμε να παίρνουμε τις οικογένειές μας αγκαλιά!».

Αγωνιστικές πρωτοβουλίες σε όλη τη χώρα για την απεργία

Με εντατικούς ρυθμούς ετοιμάζεται σε όλη τη χώρα η απεργία, με εξορμήσεις, περιοδείες και άλλες παρεμβάσεις.

Στο πλαίσιο της απεργίας, το Σωματείο Τυροκόμων Ελασσόνας καλεί τους εργαζόμενους των εργοστασίων του κλάδου στην περιοχή να μεταβούν συντεταγμένα στην απεργιακή συγκέντρωση του Συνδικάτου των Τρικάλων. Το σημείο συγκέντρωσης για την οργανωμένη μετάβαση είναι στις 9 π.μ. στο δημοτικό πάρκινγκ του δήμου.

Στα Γιάννενα, μια περιοχή που συγκεντρώνει πλήθος τέτοιες «εμβληματικές επιχειρήσεις» με εκατοντάδες εργαζόμενους, το κλαδικό Συνδικάτο Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών Ιωαννίνων πραγματοποιεί παρεμβάσεις σε μεγάλους χώρους, όπως στο πτηνοσφαγείο «Νιτσιάκος», στη βιομηχανία «Μαυριδόπουλος», στη «Σδούκος» και σε άλλες επιχειρήσεις του κλάδου.

Στο ίδιο πλαίσιο, μαζικό κάλεσμα συμμετοχής στην απεργία απευθύνει και το Επιχειρησιακό Σωματείο στη «ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ» (Ζαγόρι), το οποίο για την προετοιμασία της απεργίας πραγματοποιεί Γενική Συνέλευση την Κυριακή 1η Φλεβάρη, στις 7 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων.

Το Σωματείο αναδεικνύει τις επικίνδυνες ...ομοιότητες με τη «Βιολάντα». Σημειώνει την επίθεση της εργοδοσίας το τελευταίο διάστημα, με απολύσεις, εξώδικα, πειθαρχικές διώξεις, τρομοκρατία στους χώρους δουλειάς και προσπάθεια φίμωσης της συνδικαλιστικής δράσης, διαμορφώνοντας ένα επικίνδυνο έδαφος εντατικοποίησης της εργασίας και υποβάθμισης των όρων υγείας και ασφάλειας, που γεννά και πολλαπλασιάζει τα εργατικά «ατυχήματα».

Οπως επισημαίνεται, η εργοδοσία επιδιώκει να απαλλαγεί από το Σωματείο, από τη συλλογική δύναμη των εργαζομένων, που βάζει φρένο στις πιέσεις, στις αυθαιρεσίες και στις αντεργατικές απαιτήσεις της, ώστε να προχωρά απρόσκοπτα η πολιτική της κερδοφορίας σε βάρος της ζωής και της ασφάλειας των εργατών.

Αντίστοιχα, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της απεργίας, την Παρασκευή το μεσημέρι το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων ν. Πρέβεζας πραγματοποίησε παρέμβαση στη «Foppen Seafood», βιομηχανία επεξεργασίας και τυποποίησης αλιευμάτων στη ΒΙΠΕ Πρέβεζας.

Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη την Τρίτη

Συλλαλητήριο για μέτρα προστασίας, ώστε να σταματήσουν να σκοτώνονται οι εργάτες για τα κέρδη της εργοδοσίας, οργανώνουν τα εργατικά σωματεία της Θεσσαλονίκης την Τρίτη 3 Φλεβάρη, στις 7 μ.μ. στο Αγαλμα Βενιζέλου, με αφορμή το έγκλημα στα Τρίκαλα.

Το συλλαλητήριο, με σύνθημα «'Η τα κέρδη τους ή οι ζωές μας», οργανώνουν τα Σωματεία: Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών Κ. Μακεδονίας, ΣΕΤΗΠ, ΣΕΤΕΠΕ, Συνδικάτο Φαρμάκου Κ. Μακεδονίας, Χημικής Βιομηχανίας Β. Ελλάδας, Εμφιαλωμένων Ποτών Β. Ελλάδας, Οικοδόμων, Μισθωτών Τεχνικών Μακεδονίας, Τύπου - Χάρτου, Εμποροϋπαλλήλων, Πωλητών Οδηγών και Βοηθών Εμφιαλωμένων Ποτών Β. Ελλάδας, Μετάλλου Κ. Μακεδονίας, Ενέργειας Κ. Μακεδονίας, «Μαλαματίνα», Μετρό Θεσσαλονίκης, «Pfizer Hellas».

«Δεν θα συμβιβαστούμε με τη βαρβαρότητα που γεννά νεκρούς και σακατεμένους εργάτες! Δυναμώνουμε τον αγώνα για να μη θρηνήσουμε άλλους συναδέλφους μας για τα κέρδη της εργοδοσίας», σημειώνουν στο κάλεσμά τους και απαιτούν: Να διερευνηθούν πλήρως και χωρίς καμία συγκάλυψη τα αίτια του συγκεκριμένου εργοδοτικού εγκλήματος και να καταλογιστούν όλες οι ευθύνες. Να παρθούν τώρα ουσιαστικά μέτρα υγείας και ασφάλειας σε όλους τους χώρους δουλειάς.