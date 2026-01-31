ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ

«Στο πόδι» από την πρώτη στιγμή για την αποκάλυψη του εγκλήματος και την οργάνωση της πάλης

Αμεση ήταν η απάντηση στο εργοδοτικό έγκλημα με τις πέντε νεκρές εργάτριες, αφού από την πρώτη στιγμή βρέθηκαν «στο πόδι» το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων, το κλαδικό Συνδικάτο και η Ομοσπονδία Τροφίμων και Ποτών, σωματεία, φορείς, συνολικά οι εργαζόμενοι της περιοχής.

Ετσι, την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση και οι κρατικοί παράγοντες κλαίγονταν για το «πλήγμα στην επιχειρηματικότητα» τα σωματεία εξέφρασαν την οργή και την αγανάκτηση των εργαζομένων, έβαλαν στο στόχαστρο την εργοδοσία και το κράτος της, απαίτησαν να αποδοθούν όλες οι ευθύνες, έδωσαν απάντηση στο «σιωπητήριο», οργανώνοντας τον αγώνα για να επιστρέφουν οι εργάτες ζωντανοί από το μεροκάματο.

Από την πρώτη στιγμή της έκρηξης, άλλωστε, η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων βρέθηκε στο φλεγόμενο εργοστάσιο, ξεκαθαρίζοντας ότι πρόκειται για εργοδοτικό έγκλημα, τσαλακώνοντας την προπαγάνδα της «επιχείρησης - πρότυπο». Μάλιστα, για να μην αφήσει «χαραμάδα» σε προσπάθεια κουκουλώματος, το ΕΚ εξαρχής υπέβαλε αίτημα στην Εισαγγελία να συμπεριληφθεί εκπρόσωπός του ως τεχνικός ελέγχου στη διαδικασία διερεύνησης των αιτιών.

Την ίδια μέρα, το απόγευμα πραγματοποιήθηκε στα Τρίκαλα η πρώτη μαζική συγκέντρωση - απάντηση μετά από κάλεσμα του Εργατικού Κέντρου, με τη συμμετοχή σωματείων και φορέων της πόλης. Την επόμενη μέρα προκηρύχθηκε απεργία στον νομό, για να καταγγελθεί αγωνιστικά το εργοδοτικό έγκλημα, ενώ από το πρωί συνδικαλιστές βρέθηκαν σε χώρους δουλειάς. Στο μαζικό απεργιακό συλλαλητήριο, μαζί με την οργή και την αγανάκτηση, οι εκατοντάδες εργαζόμενοι ειδικά από τον κλάδο των Τροφίμων βροντοφώναξαν «Φτάνει πια στα εργοδοτικά εγκλήματα για τα κέρδη των βιομηχάνων!»

Το ίδιο μήνυμα ακούστηκε ηχηρά και στα συλλαλητήρια που διοργάνωσαν το απόγευμα της ίδιας μέρας τα Εργατικά Κέντρα Λάρισας και Καρδίτσας.

Επιβεβαιώνονται οι καταγγελίες του Εργατικού Κέντρου και του κλαδικού Συνδικάτου

Το Εργατικό Κέντρο και το κλαδικό Συνδικάτο λοιπόν πρωτοστάτησαν τόσο στην αποκάλυψη του εγκλήματος και των ενόχων όσο και στην οργάνωση του αγώνα για να μην υπάρξει κανένα κουκούλωμα, να γίνει υπόθεση της εργατικής τάξης η δικαίωση για τα θύματα, η διεκδίκηση μέτρων υγείας και ασφάλειας.

Το ότι ο θάνατος των πέντε εργατριών στο μπισκοτάδικο της «Βιολάντα» είναι ένα ακόμα προδιαγεγραμμένο εργοδοτικό έγκλημα επιβεβαιώνεται πλέον από μια σειρά αποκαλυπτικών στοιχείων που προέκυψαν αυτές τις μέρες.

Στοιχεία που ταυτόχρονα επιβεβαιώνουν τις επίμονες καταγγελίες και παρεμβάσεις του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων και του Συνδικάτου Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών του νομού, τα οποία διεκδικούσαν να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι στη «Βιολάντα» και σε άλλα εργοστάσια του κλάδου.

Συγκεκριμένα, τον Ιούλη του 2025 η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου ύστερα από αίτημά της είχε επισκεφτεί μαζί με την Επιθεώρηση Εργασίας το συγκεκριμένο εργοστάσιο, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τηρούνται τα μέτρα υγείας και ασφάλειας. Μάλιστα η εν λόγω επίσκεψη έγινε στο πλαίσιο καταγγελιών που είχαν γίνει από εργαζόμενους για τις συνθήκες εργασίας στο εργοστάσιο, λόγω του καύσωνα που επικρατούσε εκείνη την περίοδο στην περιοχή.

Τότε, λοιπόν, είχαν εντοπιστεί οι αφόρητες συνθήκες στις οποίες οι εργαζόμενοι αναγκάζονταν να δουλέψουν, σε πολύ μεγάλες θερμοκρασίες και υψηλά ποσοστά υγρασίας. Κατά την ίδια επίσκεψη το μεικτό κλιμάκιο είχε εντοπίσει μεταξύ άλλων προβλήματα με τις εξόδους διαφυγής των εργαζομένων και στο σύστημα ανίχνευσης πιθανών διαρροών αερίων που χρησιμοποιούνται στους φούρνους...

Μετά τη συγκεκριμένη επίσκεψη, μάλιστα, η Επιθεώρηση Εργασίας όφειλε να συντάξει και να κοινοποιήσει στους εμπλεκόμενους Δελτίο Ελέγχου, το οποίο ακόμα ...«αγνοείται» και δεν έχει παραδοθεί, παρά τις επανειλημμένες αιτήσεις και παρεμβάσεις του Εργατικού Κέντρου, ακόμα και μετά το εργοδοτικό έγκλημα.

Αντίστοιχα, μήνες πριν, σε μία ακόμα πρωτοβουλία, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της περσινής απεργιακής Πρωτομαγιάς το Εργατικό Κέντρο είχε πραγματοποιήσει εκδήλωση με θέμα «Εργατικά ατυχήματα - Μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς».

Εκεί είχαν αναδειχθεί μια σειρά κίνδυνοι που ελλοχεύουν σε χώρους δουλειάς σε διάφορους κλάδους από την ανυπαρξία μέτρων υγείας και ασφαλείας, αποδεικνύοντας ότι τα εργατικά «ατυχήματα» δεν είναι κάποια «μεμονωμένα περιστατικά», αφού είχαν παρουσιαστεί συγκεκριμένα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι πρόκειται για έναν ακήρυχτο πόλεμο στη ζωή της εργατικής τάξης, στον οποίο δίνει το αίμα της για τα κέρδη της εργοδοσίας.

Συγκεκριμένα, είχε αναδειχθεί ότι στους νομούς Τρικάλων και Καρδίτσας συνέβησαν 172 εργατικά «ατυχήματα» μέσα σε έναν χρόνο, από τα οποία τα 44 αφορούν τον κλάδο των Τροφίμων, όπου καταγράφεται μεγάλη κερδοφορία για το κεφάλαιο και στην περιοχή, όπως και το έγκλημα στη «Βιολάντα».

Στην ίδια εκδήλωση είχε καταγραφεί η διαχρονική υποστελέχωση και υποβάθμιση της Επιθεώρησης Εργασίας στους νομούς Τρικάλων και Καρδίτσας, με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων. Ειδικότερα, το Τμήμα Υγιεινής και Ασφάλειας της Επιθεώρησης Εργασίας με έδρα τα Τρίκαλα, που έχει στην ευθύνη του 2 νομούς (Τρικάλων και Καρδίτσας), ακόμα και σήμερα διαθέτει μόνο 4 επιθεωρητές και ένα μόνο αυτοκίνητο!

Αλλωστε, τα τελευταία χρόνια η Θεσσαλία καταγράφει ρεκόρ αύξησης εργοδοτικών εγκλημάτων. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2023 καταγράφηκαν σε όλη την περιοχή 276 εργατικά «ατυχήματα», το 2024 τα «ατυχήματα» ήταν 172 και το 2025 σε όλη τη χώρα 201 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους χώρους δουλειάς.