ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

Στη μάχη τα σωματεία για να αλλάξει σελίδα, να γίνει πραγματικό αποκούμπι των εργατών!

Σχεδόν μια εβδομάδα έμεινε για την έναρξη του 33ου Συνεδρίου του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, που διεξάγεται το Σάββατο 7 και την Κυριακή 8 Φλεβάρη και τα Συνδικάτα και οι εκλεγμένοι με τη «Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία» (ΔΑΣ) αντιπρόσωποι δίνουν τη μάχη ώστε το μεγαλύτερο Εργατικό Κέντρο της χώρας να αλλάξει σελίδα, να γίνει πραγματικός οργανωτής της πάλης των εργατών στην Αθήνα.

Το πλατύ άνοιγμα στους χώρους δουλειάς, η συζήτηση με τους εργαζόμενους συνεχίζεται, με τη ΔΑΣ να απευθύνεται σε κάθε τίμιο συνδικαλιστή - εκλεγμένο αντιπρόσωπο, αναδεικνύοντας τι κρίνεται σε αυτό το Συνέδριο, και τονίζοντας ότι «σε έναν κόσμο που φλέγεται από τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και τους πολέμους, σε μια ζωή όπου μεγαλώνουν η εκμετάλλευση, η ανασφάλεια, η φτώχεια από τις κυβερνήσεις και τα αφεντικά, τώρα είναι αναγκαία όσο ποτέ η διαμόρφωση ενός ενιαίου, πανελλαδικού, μαχητικού κινήματος που θα υπερασπιστεί τα εργατικά και λαϊκά συμφέροντα και θα ανοίξει τον δρόμο της ανατροπής αυτής της βαρβαρότητας».

Οπότε, όπως σημειώνει η ΔΑΣ, σήμερα απαιτείται «ένα Εργατικό Κέντρο που δεν θα προσαρμόζεται στις "αντοχές της οικονομίας", δεν θα αποδέχεται ως όριο στις διεκδικήσεις του την κερδοφορία των ομίλων και δεν θα λειτουργεί ως βαλβίδα εκτόνωσης της αγανάκτησης για να ανεβοκατεβαίνουν στην κυβέρνηση οι επίδοξοι "σωτήρες", αλλά θα στέκεται ξεκάθαρα στο πλευρό των εργαζομένων και των σωματείων, θα βάζει μπροστά τις ανάγκες μας, θα οργανώνει τη σύγκρουση με την πολιτική που θυσιάζει τη ζωή μας για τα κέρδη των ομίλων».

Επομένως, αυτό που κρίνεται είναι «αν στο ΕΚΑ θα αλλάξει ο συσχετισμός στο Διοικητικό του Συμβούλιο και κυρίως η κατεύθυνση, η λειτουργία και η δράση του, για να σταθεί δίπλα σε κάθε εργαζόμενο/η. Για να είναι στην πρώτη γραμμή της πάλης για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας».

Αλλωστε, όπως αναδεικνύουν οι συνδικαλιστές της ΔΑΣ, στους εργαζόμενους δεν υπάρχει μόνο οργή και αγανάκτηση, «υπάρχει ένα τεράστιο αγωνιστικό απόθεμα που τροφοδοτείται από τις συνέπειες της αντιλαϊκής πολιτικής».

Κι αυτό φάνηκε τα τελευταία χρόνια, στις μεγαλύτερες απεργιακές κινητοποιήσεις των τελευταίων δεκαετιών για να μη συγκαλυφθεί το έγκλημα στα Τέμπη, στις απεργίες για να μην περάσουν τα αντιδραστικά σχέδια της κυβέρνησης και της εργοδοσίας για την κατάργηση του 8ωρου, στα συλλαλητήρια για να εκφραστεί η αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό λαό, σε άλλες μικρότερες ή μεγαλύτερες κινητοποιήσεις πήραν μέρος εκατομμύρια εργαζομένων και νεολαίας. Κινητοποιήσεις που οργανώθηκαν και με ορισμένες αγωνιστικές αποφάσεις του ΕΚΑ, κάτω από την πίεση της ΔΑΣ στη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου και των αποφάσεων εκατοντάδων συνδικάτων της Αθήνας.

Γι' αυτό, ακόμα περισσότερο σήμερα, χρειάζεται ένα Εργατικό Κέντρο «που θα μπει μπροστά στην πάλη ενάντια στη συρρίκνωση των μισθών και των κοινωνικών παροχών για λογαριασμό της πολεμικής οικονομίας. Που δεν θα αποδέχεται τη βαθύτερη εμπλοκή της χώρας μας στα σφαγεία του ιμπεριαλιστικού πολέμου των ΗΠΑ - ΕΕ - ΝΑΤΟ μετατρέποντας τη χώρα και τον λαό μας σε στόχο. Που δεν θα υποταχτεί στην καταστολή και στον περιορισμό των δημοκρατικών δικαιωμάτων μας, στην ιδιωτικοποίηση και την εμπορευματοποίηση των κοινωνικών αγαθών.

Ενα Εργατικό Κέντρο που θα είναι ΑΝΟΙΚΤΟ για τα σωματεία και τα προβλήματα των εργαζομένων και όχι όπως το κατάντησαν σήμερα με ευθύνη τους η πλειοψηφία όλων των παρατάξεων, του ΠΑΣΟΚ, της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ (ΠΑΣΚΕ, ΕΝΟΤΗΤΑ, ΔΑΚΕ, ΕΜΕΙΣ, ΕΑΚ), φτάνοντας στο σημείο να μην μπορεί να φιλοξενήσει ούτε τις εκλογές του Συνεδρίου του».

Ο «Ριζοσπάστης» δημοσιεύει σήμερα νέες δηλώσεις συνδικαλιστών, εκλεγμένων αντιπροσώπων στο 33ο Συνέδριο, που καλούν σε μαζική στήριξη του ψηφοδελτίου της ΔΑΣ, για να γίνει πράξη η αλλαγή σελίδας που έχει ανάγκη η εργατική τάξη και το συνδικαλιστικό της κίνημα στο μεγαλύτερο αστικό κέντρο της χώρας.