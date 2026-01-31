Σάββατο 31 Γενάρη 2026 - Κυριακή 1 Φλεβάρη 2026
Στη διοίκηση του ΕΚΑ χρειαζόμαστε πρωτοπόρους αγωνιστές

Αντιγόνη Μαυρομμάτη, γενική γραμματέας του Συνδικάτου Επισιτισμού - Τουρισμού - Ξενοδοχείων ν. Αττικής, πρόεδρος του Σωματείου στο ξενοδοχείο «Saint George Lycabettus»

Στο ΔΣ του Εργατικού Κέντρου Αθήνας χρειαζόμαστε πρωτοπόρους αγωνιστές. Μπροστά στο 33ο Συνέδριο χρειάζεται όλοι οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι να κρίνουμε τον ρόλο του μεγαλύτερου Εργατικού Κέντρου της χώρας με τη ματιά των δικών μας συμφερόντων.

Θέλουμε ένα ΕΚΑ που θα στέκεται στο πλευρό των σωματείων που παλεύουν για Συλλογικές Συμβάσεις με αξιοπρεπείς μισθούς, συγκροτημένα εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα και μέτρα υγείας, ασφάλειας και προστασίας των εργαζομένων. Δεν θέλουμε δελτία Τύπου, «μεσάζοντες» για την εφαρμογή της βάρβαρης πολιτικής που έχει αποκλειστικό κριτήριο την κερδοφορία των επιχειρήσεων, ούτε βολικούς συνομιλητές που υπογράφουν «κοινωνικές συμφωνίες» με τους εκμεταλλευτές μας και τους πολιτικούς υπηρέτες τους.

Θέλουμε στη διοίκηση του ΕΚΑ πρωτοπόρους αγωνιστές και αγωνίστριες, που θα το μετατρέψουν σε ζωντανό όργανο πάλης, όπλο στα χέρια των σωματείων, στήριγμα για τις γυναίκες, τους μετανάστες και τους νέους εργαζόμενους. Θέλουμε ένα ΕΚΑ πραγματικό οργανωτή αγώνων και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με πιο ισχυρή ΔΑΣ, τους συνδικαλιστές που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ.

    

