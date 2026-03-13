ΛΙΒΑΝΟΣ

Με κλιμάκωση της χερσαίας εισβολής και κατοχή εδαφών απειλεί το Ισραήλ

Ωμές απειλές κατά του Λιβάνου και του Ιράν εκτόξευσε χτες το βράδυ ο Ισραηλινός πρωθυπουργόςστο πρώτο διάγγελμα που έκανε από την έναρξη των πολέμων με τις δύο χώρες.

Διατύπωσε άμεσα απειλές κατά της ζωής του Ιρανού νέου ανώτατου ηγέτη Μοτζταμπά Χαμενεΐ (τον χαρακτήρισε «μαριονέτα» των «Φρουρών της Επανάστασης») και κατά του αρχηγού της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, Νασέμ Καΐμ, και φοβέρισε τις δύο χώρες με περαιτέρω κλιμάκωση των επιθέσεων. Υποστήριξε δε πως το Ισραήλ κάνει «νέες συμμαχίες στην περιοχή, που θα ήταν αδιανόητες πριν μερικές βδομάδες».

Είχαν προηγηθεί ανάλογες απειλές από τον Ισραηλινό υπουργό Αμυνας Ισραελ Κατς, ο οποίος ανήγγειλε ότι επίκειται νέα κλιμάκωση των χερσαίων και αεροπορικών επιθέσεων με στόχο την κατάληψη εδαφών του Λιβάνου. Υποκριτικά έδειξε έκπληξη για τις ανταπαντητικές επιθέσεις που έκανε από αργά το βράδυ της Τετάρτης η Χεζμπολάχ σε βόρειο και κεντρικό Ισραήλ, εξαπολύοντας περισσότερες από 200 ρουκέτες και πάνω από 20 drones.

«Προειδοποίησα την κυβέρνηση του Λιβάνου ότι αν δεν ξέρει πώς να ελέγξει το έδαφός της και να αποτρέψει τη Χεζμπολάχ από το να απειλεί τις βόρειες κοινότητες του Ισραήλ, τότε θα καταλάβουμε το έδαφος και θα το κάνουμε μόνοι μας», είπε ο Κατς, τονίζοντας πως ο ίδιος και ο Νετανιάχου έχουν διατάξει τη διοίκηση του στρατού να προετοιμαστεί για πιθανή κλιμάκωση των επιθέσεων στον Λίβανο.

Οι ωμές απειλές του Ισραηλινού υπουργού Αμυνας συνδυάστηκαν με ανελέητο μπαράζ αεροπορικών επιθέσεων σε δεκάδες περιοχές του νότιου και ανατολικού Λιβάνου και στην πρωτεύουσα Βηρυτό, σε κατοικημένες περιοχές, προκαλώντας μέσα στο τελευταίο 24ωρο πάνω από 15 νεκρούς (8 στη Βηρυτό) και 31 τραυματίες. Από τους συνολικά 687 νεκρούς, 98 ήταν παιδιά και 15 ιατροί και διασώστες. Οι δε τραυματίες από τις 2 Μάρτη ανέρχονται σε τουλάχιστον 1.774.

Αργότερα χτες το βράδυ το Ισραήλ εξαπέλυσε νέο σφοδρό κύμα αεροπορικών επιδρομών στη Βηρυτό, σκοτώνοντας μεταξύ άλλων δύο Λιβανέζους ακαδημαϊκούς, τον διευθυντή της Σχολής Επιστημών του Πανεπιστημίου του Λιβάνου, Χουσεΐν Μπατζί, και τον καθηγητή Μορτάντα Σρουρ, με επίθεση drone στην πανεπιστημιούπολη νότιας συνοικίας της πρωτεύουσας.

Νωρίτερα το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, κάνοντας νέο συνολικό απολογισμό των θυμάτων των επιθέσεων του Ισραήλ στη χώρα, ανέφερε τουλάχιστον 687 νεκρούς και πάνω από 1.500 τραυματίες.

Οι εκτοπισμένοι άμαχοι ξεπερνούν τις 800.000 ή και τις 900.000, ενώ σύντομα μπορεί να γίνουν ακόμα περισσότεροι, καθώς ο ισραηλινός στρατός κάνει συνεχείς εκκενώσεις.

Η στάση της Χεζμπολάχ

Σε σχετική ανακοίνωσή της η Χεζμπολάχ υποστήριξε ότι έπληξε στρατηγείο των μυστικών υπηρεσιών του ισραηλινού στρατού στη βάση Γκλιλότ, και ότι έριξε «προηγμένους πυραύλους» σε προάστια του Τελ Αβίβ. «Η απάντησή μας στην εγκληματική επίθεση του Ισραήλ εναντίον δεκάδων χωριών και πόλεων και κατά των νότιων προαστίων της Βηρυτού είναι μέρος μιας νέας επιχείρησης», αναφέρει η οργάνωση.

Ακολούθησε ανακοίνωση των Ιρανών «Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης» που επιβεβαίωσε τον συντονισμό επιθέσεων με τη Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ, αναφέροντας πως οι επιχειρήσεις τους χτύπησαν «πάνω από 50 στόχους στο ισραηλινό έδαφος», συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών βάσεων σε Χάιφα, Τελ Αβίβ και Μπιρσεβά.

Πιέσεις στην κυβέρνηση του Λιβάνου

Η ισραηλινή απειλή κλιμάκωσης των χερσαίων και αεροπορικών επιθέσεων στον Λίβανο καταγράφεται με την ηγεσία της χώρας αποδυναμωμένη και πρόθυμη να συνδράμει στις ξένες πιέσεις (ΗΠΑ, Ισραήλ, Γαλλίας) για αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, που προβάλλει αντίσταση στις επιθέσεις του Ισραήλ, καθώς ο στρατός του Λιβάνου παραμένει εδώ και χρόνια χωρίς σοβαρό εξοπλισμό και αξιόμαχες δυνάμεις. Ο Πρόεδρος Ζοζέφ Αούν και ο πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ φαίνονται πρόθυμοι να υλοποιήσουν τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, παρά την άρνηση της οργάνωσης, δείχνοντας έτοιμοι να ριψοκινδυνέψουν την ανάφλεξη εμφύλιων συγκρούσεων. Πρόσφατα εξέφρασαν την πρόθεσή τους για «άμεση διαπραγμάτευση» με το Ισραήλ, κάνοντας τη Χεζμπολάχ να τους κατηγορήσει για «προδοτική στάση».

Γι' αυτό το ζήτημα η λιβανέζικη εφημερίδα «L'Orient - Le Jour», επικαλούμενη «αρκετές διπλωματικές πηγές», ανέφερε χτες ότι οι ΗΠΑ σταμάτησαν τη συνεργασία με τον στρατό του Λιβάνου, σε μια προσπάθεια να πετύχουν την αποπομπή του επιτελάρχη, στρατηγού Ροδόλφο Χαϊκάλ, ο οποίος υποχρεώθηκε να καταρτίσει σχέδιο σταδιακού αφοπλισμού της Χεζμπολάχ, παρά τις προειδοποιήσεις του ότι αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει εμφύλιο.

Την ίδια ώρα ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, πήρε θέση στο μακελειό του Ισραήλ στον Λίβανο, ζητώντας τον άμεσο τερματισμό των ισραηλινών επιθέσεων «προτού καταρρεύσει ο Λίβανος».

«Το Ισραήλ με τις επεκτατικές πολιτικές του φέρνει τον βρώμικο πόλεμό του στο Λίβανο. Οι ισραηλινές επιθέσεις πρέπει να σταματήσουν προτού καταρρεύσει το κράτος του Λιβάνου», είπε ο Φιντάν σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Γερμανό ομόλογό του, Γ. Βάντεφουλ, στην Αγκυρα.

Επίσκεψη Γκουτέρες

Σε αυτό το εκρηκτικό περιβάλλον, εκπρόσωπος του γγ του ΟΗΕ ανακοίνωσε ότι ο Αντόνιο Γκουτέρες θα ξεκινήσει σήμερα Παρασκευή επίσημη τριήμερη επίσκεψη στον Λίβανο, όπου θα συναντηθεί με την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της χώρας.

Ο Γκουτέρες, που έχει ζητήσει κι αυτός επανειλημμένα τον άμεσο τερματισμό των επιθέσεων στον Λίβανο, δεν αποκλείεται να ανακοινώσει αύριο Σάββατο (που έχει προγραμματίσει συνέντευξη Τύπου) κάποια νέα πρωτοβουλία με στόχο την «ανανέωση» της απόφασης 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, με μια νέα απόφαση που αφορά μεταξύ άλλων τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ νότια του ποταμού Λιτάνι (κάτι που έχει ανακοινωθεί εδώ και μέρες ότι ολοκληρώθηκε) και «θα αναζωογονεί» πιθανώς την παρουσία της πολυεθνικής δύναμης κυανοκράνων του ΟΗΕ, UNIFIL, που λήγει στις 31/12/2026, και από τότε προβλέπεται ένα έτος για σταδιακή αποχώρηση της δύναμης.

Στο πλαίσιο προχτεσινοβραδινής συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, 30 χώρες (αρκετές εκ των οποίων συμμετέχουν στην αποστολή κυανοκράνων UNIFIL) εξέφρασαν «βαθιά ανησυχία» για την κλιμάκωση των εχθροπραξιών στον Λίβανο. Παράλληλα, η επικεφαλής των Πολιτικών Υποθέσεων και Ειρηνευτικών Αποστολών του ΟΗΕ, Ρόζμαρι ΝτιΚάρλο, ζήτησε άμεση αποκλιμάκωση και τερματισμό των συγκρούσεων στον Λίβανο.