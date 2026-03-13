ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ

Συλλαλητήρια ενάντια στην εμπλοκή

«Εξω η Ελλάδα από τον πόλεμο!». Με αυτό το σύνθημα το Εργατικό Κέντρο Λάρισας καλεί σε συλλαλητήριο αύριο Σάββατο, στις 12 μ. στην κεντρική πλατεία. Την ίδια μέρα, στα Τρίκαλα, το Εργατικό Κέντρο καλεί σε συλλαλητήριο στις 12 μ. στην πλατεία Ρήγα Φεραίου.

Επιπλέον, σε συλλαλητήριο την Κυριακή 15 Μάρτη στις 12.30 μ.μ. στο Πάρκο Ακαδημίας καλούν η Επιτροπή Ειρήνης Αλεξανδρούπολης, εργατικά σωματεία και φορείς της πόλης, μετά τη μαζική σύσκεψη που πραγματοποίησαν τη Δευτέρα, απαιτώντας την απεμπλοκή της Ελλάδας από το πολεμικό σφαγείο.