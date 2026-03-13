ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΚΕ

Καμιά θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους του κεφαλαίου!

RIZOSPASTIS

Καμιά θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους του κεφαλαίου», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Κομματική Οργάνωση Ναυτεργατών του ΚΚΕ, με αφορμή το συνεχιζόμενο έγκλημα από κυβέρνηση και εφοπλιστές στον Περσικό Κόλπο, εκεί δηλαδή που στέλνουν τα πληρώματα στη φωτιά του πολέμου. Η Οργάνωση του Κόμματος χαιρετίζει μάλιστα την περήφανη στάση των ναυτεργατών, «που πέταξαν ματωμένα πετροδόλαρα στα μούτρα εφοπλιστή ελληνόκτητου πλοίου για να το περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ, που "κολυμπάνε" νάρκες και "βρέχει" βόμβες, δείχνει τον δρόμο!».

Συνεχίζοντας, αναφέρει:

«Δεν δέχτηκαν να δώσουν σε οποιονδήποτε το δικαίωμα να κοστολογήσει τη ζωή τους με μερικές χιλιάδες δολάρια!

Η παλικαρίσια στάση τους επιβεβαιώθηκε λίγες ώρες αργότερα, όταν άλλο πλοίο του ίδιου εφοπλιστή χτυπήθηκε μαζί με δύο ακόμη... Στο ένα υπάρχουν τρεις αγνοούμενοι και το άλλο έχει πάρει επικίνδυνη κλίση.

Οι φλόγες του πολέμου γιγαντώνουν τα κέρδη των εφοπλιστών. Γιατί αυτοί κερδίζουν από τον πόλεμο, από την "αναταραχή" και τον αντιμετωπίζουν ως "ευκαιρία". Είναι δολοφόνοι γιατί γνωρίζουν ότι τα φουσκωμένα ναύλα τους είναι ναύλα θανάτου για τους ναυτεργάτες, ώστε να γεμίζουν με ματωμένα πετροδόλαρα τα σεντούκια τους. Δεν ρισκάρουν τίποτα γιατί δεν έχουν να χάσουν τίποτα, πέρα από τα ασφαλισμένα βαπόρια τους, και ας τους παρουσιάζουν ως "ατρόμητους και ριψοκίνδυνους". Αν θέλουν να ναυλώνουν τα καράβια τους σε εμπόλεμες περιοχές, να μπαρκάρουν και να τα πάνε οι ίδιοι!

Βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας με τον πιο κυνικό τρόπο να επιβεβαιώνεται αυτό που έγραφε ο Κ. Μαρξ, ότι το κεφάλαιο: "...με 10% κέρδος αισθάνεται τον εαυτό του σίγουρο (...) Με 20% γίνεται ζωηρό. Με 50% γίνεται θετικά παράτολμο. Με 100% τσαλαπατάει όλους τους ανθρώπινους νόμους. Με 300% δεν υπάρχει έγκλημα που να μη ριψοκινδυνεύει να διαπράξει".

Καμιά εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και στα κόμματα της πολεμικής εμπλοκής!

Η ελληνική κυβέρνηση, με τη στήριξη όλων των κομμάτων του ευρωατλαντισμού, που όλοι μαζί ευθυγραμμίζονται στην εγκληματική πολιτική του κέρδους, εμπλέκει τη χώρα μας όλο και πιο βαθιά στο μακελειό. Είναι "συνεπείς" και σε καιρό πολέμου με τη διαχρονική στήριξη των εφοπλιστών, από όλες τις κυβερνήσεις, με προκλητικές φοροαπαλλαγές, διευκολύνσεις, θέσπιση του αντεργατικού νομοθετικού πλαισίου που τσακίζει τα δικαιώματα των ναυτεργατών. Την ίδια στιγμή και για τους ίδιους λόγους αφήνουν ανυπεράσπιστο τον λαό στις συνέπειες της πολεμικής εμπλοκής, με μέτρα - κοροϊδία για την προστασία του εισοδήματος και την ακρίβεια που παίρνει ακόμα πιο πολύ την ανηφόρα...

Τα πεδία των πολεμικών συγκρούσεων είναι για τους εφοπλιστές πεδία τεράστιας κερδοφορίας, για τους ναυτεργάτες είναι αρένες θανάτου.

Δεν ανεχόμαστε η ζωή των ναυτεργατών να κοστολογείται στο ανεβοκατέβασμα της αξίας μετοχών και των τιμών του βαρελιού πετρελαίου, για να "γίνει η δουλειά" για το κεφάλαιο, που ξέρει πολύ καλά ότι χωρίς τους εργαζόμενους δεν κινείται τίποτα. Αυτή είναι η μεγάλη δύναμη της εργατικής τάξης, που τώρα μπορεί και πρέπει να τη δείξει. Να μη δεχτεί να γίνει "κρέας" στα κανόνια του πολέμου των ιμπεριαλιστών.

Κυβέρνηση και εφοπλιστές έχουν την αποκλειστική ευθύνη για όσους ναυτεργάτες βρίσκονται μέσα στις περιοχές αυτές. Είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για όσους τραυματιστούν ή χάσουν τη ζωή τους.

Δεν θα περιμένουμε να έρθει η σειρά μας! Εργατικός - λαϊκός ξεσηκωμός τώρα!

Να εκφραστεί η μέγιστη δυνατή αλληλεγγύη και στήριξη στους ναυτεργάτες που βρίσκονται στις εμπόλεμες περιοχές! Κανένας μόνος του!

Οι ναυτεργάτες που δεν υπέκυψαν σε εκβιασμούς, δείχνουν το παράδειγμα!

Κανείς να μη δουλέψει για τον πόλεμό τους!

Κανείς να μη ρισκάρει τη ζωή του για τα κέρδη τους!

Το ΚΚΕ θα συνεχίσει με ό,τι μέσο διαθέτει την οργάνωση της πάλης των ναυτεργατών, αξιοποιώντας όποιο μέσο διαθέτει, ώστε να ασκηθεί η μέγιστη δυνατή πίεση σε κυβέρνηση - εφοπλιστές.

Η κυβέρνηση και η Κομισιόν οφείλουν να δώσουν άμεσα απαντήσεις στις επείγουσες Ερωτήσεις που κατέθεσε το ΚΚΕ στη Βουλή και την Ευρωβουλή και να πάρουν μέτρα για τον ασφαλή επαναπατρισμό των ναυτεργατών. Να χαρακτηριστούν άμεσα ως Εμπόλεμες Ζώνες όλες οι θαλάσσιες περιοχές όπου εξελίσσονται πολεμικές συγκρούσεις. Να ακυρωθεί εδώ και τώρα η άθλια πρακτική των εφοπλιστών που εκβιάζουν ναυτεργάτες να υπογράφουν "θανατόχαρτα"!

Διέξοδο από τον πόλεμο θα δώσει ο λαός!

Οι ναυτεργάτες, οι εργαζόμενοι όλων των κλάδων, ο λαός και τα παιδιά του, σε συμπόρευση με το ΚΚΕ, μπορεί να σηκώσει τη σημαία της αντεπίθεσης, της μαχητικής υπεράσπισης των συμφερόντων του! Να βάλει πλώρη για έναν αγώνα μέχρι τέλους, μέχρι την οριστική απαλλαγή από το σύστημα της φτώχειας, των πολέμων και της εκμετάλλευσης!

Σε έναν κόσμο που "φλέγεται", σε ένα σύστημα που σαπίζει, ο λαός έχει τη δύναμη να γίνει πρωταγωνιστής των εξελίξεων με το ΚΚΕ μπροστά!».