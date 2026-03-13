ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΗΠΑ - ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΙΡΑΝ

Οι αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις φουντώνουν τη φωτιά του πολέμου σε όλη την περιοχή

Τα Στενά του Ορμούζ θα μείνουν κλειστά δηλώνει ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν

2026 The Associated Press. All

Η συνεχιζόμενηφουντώνει τη φωτιά του πολέμου, απειλώντας να τυλίξει στις φλόγες της τους λαούς όλης της περιοχής και πολύ ευρύτερα, καθώς ο εντεινόμενος ανταγωνισμός των ιμπεριαλιστών για τη διεθνή πρωτοκαθεδρία τροφοδοτεί την πολεμική γενίκευση και κλιμάκωση.

Μαζί με τους δολοφονικούς βομβαρδισμούς, εξάλλου, συστατικό στοιχείο αυτής της σύγκρουσης είναι και ο «ενεργειακός πόλεμος», με τους λαούς να πληρώνουν και από αυτήν την πλευρά το τίμημα.

Με τους νεκρούς Ιρανούς από τις εγκληματικές επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραηλινού να ξεπερνούν τους 1.300, αυξάνεται συνεχώς και ο αριθμός των εκτοπισμένων Ιρανών αμάχων που παλεύουν να σωθούν από τις βόμβες και τους πυραύλους των Αμερικανο-Ισραηλινών «σωτήρων» τους...

Συγκεκριμένα, ο ΟΗΕ ανακοίνωσε πως οι εκτοπισμένοι Ιρανοί ξεπερνούν πλέον τα 3,2 εκατομμύρια ανθρώπους. Οι περισσότεροι φέρεται να εγκαταλείπουν την Τεχεράνη και άλλες μεγάλες αστικές περιοχές κατευθυνόμενοι προς το βόρειο τμήμα της χώρας και προς αγροτικές περιοχές. Ο αριθμός αυτός είναι πιθανό να συνεχίσει να αυξάνεται όσο οι εχθροπραξίες επιμένουν.

Ο δε Ιρανός ΥΠΕΞ, Α. Αραγτσί, αναδεικνύοντας άλλη μία πλευρά από τις βάρβαρες επιθέσεις κατά του Ιράν, κατήγγειλε την ένοχη σιωπή της UNESCO που δεν έχει πει ούτε λέξη για τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ σε μνημεία της παγκόσμιας ιστορικής κληρονομιάς, με πιο πρόσφατη περίπτωση ένα ανάκτορο του 14ου αιώνα στο Rashk.

Μ. Χαμενεΐ: Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ «πρέπει οπωσδήποτε να συνεχιστεί»

Σε ένα τέτοιο φόντο, ωστόσο παρά τους συνεχιζόμενους πομπώδεις ισχυρισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ ότι «έχουν τσακίσει το Ιράν» και τις στρατιωτικές του δυνατότητες, η ιρανική ηγεσία διαμηνύει την ετοιμότητά της να συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων, που πλήττουν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις και άλλους κρίσιμους στόχους στο έδαφος των «συμμάχων» των ΗΠΑ στην περιοχή.

Στο πρώτο του διάγγελμα, που διαβάστηκε από την ιρανική κρατική τηλεόραση, ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Μοτζταμπά Χαμενεΐ σημείωσε ότι το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ «πρέπει οπωσδήποτε να συνεχιστεί», υποσχόμενος μάλιστα το «άνοιγμα άλλων μετώπων όπου ο εχθρός έχει μικρή εμπειρία και θα είναι εξαιρετικά ευάλωτος», εάν «η πολεμική κατάσταση συνεχιστεί».

Μίλησε επίσης για εκδίκηση για «όλο το ιρανικό αίμα που έχει χυθεί μέχρι σήμερα», ενώ απευθυνόμενος στα κράτη του Κόλπου, τους συνέστησε να κλείσουν τις αμερικανικές βάσεις το συντομότερο δυνατό, σχολιάζοντας μάλιστα ότι «πρέπει να έχουν συνειδητοποιήσει πλέον ότι ο ισχυρισμός της Αμερικής για την εγκαθίδρυση ασφάλειας και ειρήνης δεν ήταν τίποτα περισσότερο από ένα ψέμα».

Εξέφρασε επίσης «εγκάρδια ευγνωμοσύνη» στις δυνάμεις που συνιστούν τον λεγόμενο «άξονα αντίστασης», σε σιιτικές ένοπλες οργανώσεις της Υεμένης (Χούθι), του Λιβάνου (Χεζμπολάχ) και του Ιράκ (σιιτικές πολιτοφυλακές).

Ανέφερε δε πως θα απαιτηθεί αποζημίωση από τον εχθρό για τις ζημιές που έχει προκαλέσει. «Εάν αρνηθούν, θα τους τα αφαιρέσουμε από τα περιουσιακά τους στοιχεία στον βαθμό που κρίνουμε κατάλληλο και, εάν αυτό δεν είναι δυνατό, θα καταστρέψουμε ισοδύναμη ποσότητα της περιουσίας τους», είπε.

Τραμπ: Προαναγγέλλει κλιμάκωση για «ολοκλήρωση της δουλειάς»

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντ. Τραμπ, συνέχισε τις «αντιφατικές» δηλώσεις του για την πορεία του πολέμου, επαναλαμβάνοντας αφενός τον ισχυρισμό ότι οι ΗΠΑ έχουν κερδίσει τον πόλεμο, αλλά και σπεύδοντας να προσθέσει ότι «δεν θέλουμε να φύγουμε νωρίς, έτσι; Πρέπει να ολοκληρώσουμε τη δουλειά».

Στο μεταξύ, παράλληλα με την προώθηση των συμφερόντων της αστικής τάξης των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή και ευρύτερα, δουλειές με «φούντες» και χρυσά κέρδη εξασφαλίζει και στα μονοπώλια της πολεμικής βιομηχανίας η ιμπεριαλιστική επέμβαση κατά του Ιράν, καθώς «καταναλώνονται» τεράστιες ποσότητες πανάκριβων εξοπλισμών και πυρομαχικών, δημιουργώντας νέα περιθώρια κερδοφορίας...

Χαρακτηριστικά, μόνο η πρώτη βδομάδα του πολέμου εναντίον του Ιράν κόστισε για τις ΗΠΑ σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας «New York Times» πάνω από 11,3 δισ. δολάρια.

Η εφημερίδα επικαλέστηκε μαρτυρίες γερουσιαστών μετά την «κεκλεισμένων των θυρών» ενημέρωσή τους προχθές από στελέχη του Πενταγώνου.

Τα στελέχη του Πενταγώνου εξήγησαν στους γερουσιαστές πως μόνο μέσα στο πρώτο διήμερο του πολέμου το κόστος για τις ΗΠΑ ήταν στα 5,6 δισ. δολάρια.

Εκτίμηση ειδικών του «Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών» της Ουάσιγκτον αναφέρει πως μέσα στις πρώτες 100 ώρες της επιχείρησης «Epic Fury» στο Ιράν δαπανήθηκαν πυρομαχικά και υπηρεσίες αξίας 3,7 δισ. δολαρίων, κοστολογώντας το ημερήσιο κόστος πολέμου σε τουλάχιστον 891 εκατομμύρια δολάρια...

Νέα επίθεση του Ισραήλ σε πυρηνική εγκατάσταση

Στο μεταξύ, το Ισραήλ χτες έκανε ένα ακόμη ριψοκίνδυνο βήμα προς την κατεύθυνση πυρηνικού δυστυχήματος.

Η αεροπορία του ισραηλινού κράτους - τρομοκράτη χτύπησε στρατιωτική εγκατάσταση, όπου θεωρεί πως υπήρχε σε εξέλιξη πρόγραμμα «κατασκευής πυρηνικών όπλων».

Το χτύπημα έγινε στην περιοχή Taleghan, περίπου 30 χλμ. ΝΑ της Τεχεράνης.

Τραυματισμοί Ισραηλινών από ιρανικές επιθέσεις

Φειδωλοί παραμένουν οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι σε ό,τι αφορά τις πληροφορίες για τα πλήγματα που υφίστανται από τις επιθέσεις του Ιράν και της Χεζμπολάχ, οι οποίες διαπερνούν τα δήθεν «άτρωτα» συστήματα αεράμυνας του Ισραήλ.

Μέσα στο τελευταίο 24ωρο, αναφέρθηκαν τουλάχιστον 179 τραυματίες. Το υπουργείο Υγείας του Ισραήλ ανέφερε ότι οι περισσότεροι νοσηλεύονται σε «ήπια κατάσταση».

Αυτοί οι τραυματισμοί ανεβάζουν τον συνολικό αριθμό των τραυματιών στο Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου σε 2.745, σύμφωνα με το υπουργείο.

Επισήμως οι νεκροί παραμένουν τουλάχιστον 13.

Φωτιά στο αεροπλανοφόρο «USS Gerard R. Ford»

Στο μεταξύ, το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι χθες ξέσπασε φωτιά στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο «USS Gerald Ford», που πλέει στην Ερυθρά Θάλασσα και συμμετέχει στην ιμπεριαλιστική επέμβαση, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο στρατιώτες.

Σε ανακοίνωσή του, ο αμερικανικός στρατός ισχυρίζεται πως η φωτιά είναι άσχετη με τη σύγκρουση με το Ιράν και πως οφειλόταν σε ατύχημα που σημειώθηκε στον χώρο πλυντηρίων του αεροπλανοφόρου.

«Δεν προκλήθηκαν ζημιές στο μηχανοστάσιο πρόωσης του πλοίου, το οποίο παραμένει πλήρως λειτουργικό», ανέφερε διευκρινιστική ανακοίνωση του στρατού των ΗΠΑ.

Τις προηγούμενες μέρες, ιρανικά ΜΜΕ έχουν μεταδώσει πληροφορίες για πλήγματα από drone εναντίον αμερικανικών αεροπλανοφόρων στην περιοχή, με το Πεντάγωνο να διαψεύδει τις σχετικές αναφορές.

Συνέχεια των πληγμάτων σε αμερικανικές και «δυτικές» βάσεις

Την ίδια ώρα, συνεχίστηκαν οι επιθέσεις σε βάσεις και στόχους αμερικανικών και «δυτικών» συμφερόντων στις χώρες του Κόλπου.

Στο Κουρδιστάν του Βορείου Ιράκ, αναφέρθηκε ρίψη πυραύλου σε ιταλική στρατιωτική βάση προχτές βράδυ χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Ιρακινές πηγές ανέφεραν επίσης χθες βράδυ πλήγματα από drones εναντίον γαλλικής στρατιωτικής βάσης κοντά στο αεροδρόμιο του Ερμπίλ.

Στο Ιράκ επίσης σημειώθηκαν επιθέσεις σε τρεις θέσεις της σιιτικής πολιτοφυλακής PMF («Δυνάμεις Λαϊκής Κινητοποίησης») που αποδίδονται σε ΗΠΑ και Ισραήλ, με αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 14 μαχητών της οργάνωσης και τον τραυματισμό άλλων 50. Ιρακινοί αξιωματούχοι, που μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας, κατηγόρησαν τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ως υπεύθυνους για την επίθεση, η οποία επιβεβαιώθηκε και από τον ιρακινό στρατό.

Ο Ιρακινός πρωθυπουργός Μοχάμεντ αλ Σουντάνι επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Σαουδάραβα ομόλογο, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για τη χρήση της χώρας του ως χώρου για την εξαπόλυση επιθέσεων σε χώρες της περιοχής.

Παράλληλα, το υπουργείο Πετρελαίου του Ιράκ εξέφρασε ανησυχία για τις επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια στον Κόλπο και κάλεσε για «την προστασία των θαλάσσιων οδών».

«Η ασφάλεια και η προστασία της ναυσιπλοΐας σε διεθνείς θαλάσσιες οδούς και οι ενεργειακές γραμμές τροφοδοσίας πρέπει να παραμένουν ανεξάρτητες από τις περιφερειακές συγκρούσεις και ανταγωνισμούς», ανέφερε το υπουργείο σε δήλωση που μετέδωσε το Πρακτορείο Ειδήσεων του Ιράκ.

Δύο επιθέσεις με drone σημειώθηκαν στην καρδιά του Ντουμπάι (η μία στο ξενοδοχείο Address Creek Harbour) χθες το πρωί, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί, ενώ άλλο εμπορικό πλοίο αναφέρθηκε ότι χτυπήθηκε κοντά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Στην ίδια χώρα, η Citibank ανακοίνωσε ότι θα κλείσει όλα τα υποκαταστήματά της εκτός από ένα, μετά από απειλή του Ιράν να στοχοποιήσει χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην περιοχή. Η Citibank δήλωσε στο πρακτορείο AP ότι έλαβε την απόφαση «λαμβάνοντας υπόψη την εξελισσόμενη κατάσταση στη χώρα», χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις.

Στο Μπαχρέιν, το Ιράν στόχευσε δεξαμενές καυσίμων στη Μουχάρακ ενώ drones έπληξαν εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου στο λιμάνι Σαλάλα.

Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Κουβέιτ έγινε στόχος επιθέσεων με drones, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων της χώρας, επικαλούμενο τις αρχές πολιτικής αεροπορίας. Η ανακοίνωση ανέφερε ότι η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα «μόνο υλικές ζημιές».