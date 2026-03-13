Χρειάζεται υψηλού βαθμού ετοιμότητα των Κομμουνιστικών Κομμάτων

Στο κλείσιμο των εργασιών της τηλεδιάσκεψης, ο Γιώργος Μαρίνος, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, τόνισε την ανάγκη σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές τα Κομμουνιστικά και Εργατικά Κόμματα να συντονίσουν τη δράση τους και να εντείνουν την οργάνωση της λαϊκής πάλης μέσα στις χώρες τους.

Συνόψισε τα ζητήματα που συζητήθηκαν από τους εκπροσώπους των ΚΚ, ανέδειξε τη συμφωνία όλων των κομμάτων που συμμετείχαν, στην καταδίκη του ιμπεριαλιστικού πολέμου που εξαπέλυσαν ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν. Υπογράμμισε επίσης πως όλα τα κόμματα απορρίπτουν τα σαθρά προσχήματα των ιμπεριαλιστών και υπάρχει συμφωνία για τις βασικές αιτίες της σύγκρουσης.

Οπως τονίστηκε, η επίθεση αφορά την προώθηση των συμφερόντων των αμερικανικών και ισραηλινών μονοπωλίων, την αναδιαμόρφωση της Μέσης Ανατολής, τον έλεγχο της περιοχής. Μέσα στο πλαίσιο των σοβαρών ανταγωνισμών που έχουν εκδηλωθεί, στη συζήτηση εκφράστηκε ότι αυτή η επίθεση ενάντια στο Ιράν αφορά τον έλεγχο της Ενέργειας, των ενεργειακών υποδομών αλλά και δρόμων μεταφοράς Ενέργειας και εμπορευμάτων.

Ο Γ. Μαρίνος έδωσε έμφαση στον συντονισμό της δράσης των ΚΚ της περιοχής, όπως και στην ανάγκη ενίσχυσης και ανάπτυξης της δράσης κάθε Κόμματος στη χώρα του. Υπογράμμισε το κρίσιμο ζήτημα για την ενίσχυση της διεθνιστικής αλληλεγγύης με λαούς του Ιράν, της Παλαιστίνης, του Λιβάνου και της Συρίας.

Ανέδειξε τη σημασία του αγώνα ενάντια στην εμπλοκή των χωρών στην επέμβαση στο Ιράν και συνολικά στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, της ΕΕ, όπως και τις ευθύνες των αστικών κυβερνήσεων που εμπλέκονται με μεγάλους κινδύνους για τους λαούς.

Σε αυτό το πλαίσιο αναφέρθηκαν η ιδιαίτερη σημασία των προσπαθειών του ΚΚ Ισραήλ για την οργάνωση διαδηλώσεων μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, οι προσπάθειες που καταβάλλει το ΚΚ Τουρκίας, η προσπάθεια που γίνεται στην Κύπρο, η αντίθεση του ΑΚΕΛ με τις βρετανικές βάσεις που είναι μια προσπάθεια χρόνων, η προσπάθεια των συντρόφων στην Παλαιστίνη, αλλά και η προσπάθεια που καταβάλλει το ΚΚ της Ελλάδας καθημερινά, με δεκάδες κινητοποιήσεις και εκδηλώσεις, με την ενεργό δράση του εργατικού - λαϊκού κινήματος, των συνδικάτων, του ΠΑΜΕ, των φοιτητών, των Συλλόγων Γυναικών.

Οι συμμετέχοντες στην τηλεδιάσκεψη ενημερώθηκαν και για τις απεργίες των ναυτεργατών, με αίτημα την προστασία της ζωής τους στον Περσικό Κόλπο, που είναι «παγίδα θανάτου», με τους εφοπλιστές να στέλνουν στον πόλεμο τα καράβια και τους ναυτεργάτες.

Ως σημαντικό μέτωπο της πάλης αναδεικνύεται ο αγώνας για να κλείσουν οι αμερικανικές βάσεις στην περιοχή που γίνονται ορμητήρια και μαγνήτες κινδύνων για τους λαούς, τόνισε ακόμη ο Γ. Μαρίνος.

Κάλεσε σε υψηλού βαθμού ετοιμότητα, καθώς το σχέδιο των Αμερικανών και του Ισραήλ συναντά αντίσταση, οι εξελίξεις περιπλέκονται και δεν «φλέγεται» μόνο ο Περσικός Κόλπος. Οπως επισημάνθηκε, έχουν διαμορφωθεί όροι επέκτασης του πολέμου, με τα αντίποινα του Ιράν στα κράτη του Κόλπου, υπάρχουν επιθέσεις σε άλλες περιοχές, στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως το drone στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι, ο πύραυλος ενάντια στην Τουρκία. Ολα αυτά δείχνουν μια πολύ επικίνδυνη τάση παραπέρα εξάπλωσης του πολέμου.

Κατέληξε στο ότι η πορεία των εξελίξεων το επόμενο διάστημα συνδέεται με την οργάνωση και την ανάπτυξη της εργατικής - λαϊκής πάλης που βάζει στο επίκεντρο τις αιτίες που οδηγούν τους λαούς και τους μπλέκουν στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, το καπιταλιστικό σύστημα, τις κυβερνήσεις και τις ιμπεριαλιστικές τους συμμαχίες.