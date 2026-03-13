Παρασκευή 13 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 18
ΦΛΟΓΕΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΒΡΕΤΑΝΙΑ
Εξετάζει να στείλει ναρκαλιευτικά στον Κόλπο

Το ιρανικό ΥΠΕΞ κατηγορεί την ΕΕ για συνέργεια

Για «συνέργεια» στις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν κατηγόρησε χτες την ΕΕ το ιρανικό ΥΠΕΞ, καθώς οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν υιοθετήσει κατά κύριο λόγο όλα τα προσχήματα της ιμπεριαλιστικής επέμβασης και με αποστολές στρατιωτικού εξοπλισμού στις χώρες του Κόλπου και στην Κύπρο προωθούν δικά τους συμφέροντα στην περιοχή.

«Η αδιαφορία και η συναίνεση της ΕΕ στην επίθεση, στις ωμότητες και τις αγριότητες που διαπράττονται από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ δεν ισοδυναμούν με τίποτε άλλο παρά με συνέργεια», επισήμανε το ΥΠΕΞ του Ιράν.

Σε ρυθμούς κλιμάκωσης κινείται η σύγκρουση, με τη Βρετανία να εξετάζει - μετά την αύξηση των ιρανικών επιθέσεων σε πλοία - να αναπτύξει ναρκαλιευτικά στον Περσικό Κόλπο, όπως δήλωσε ο υπουργός Αμυνας Τζον Χίλι, σημειώνοντας ότι το Λονδίνο διαθέτει ήδη αυτόνομα ναρκαλιευτικά συστήματα στην περιοχή.

Το βρετανικό Ναυτικό ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι το τελευταίο ναρκαλιευτικό του, το HMS Middleton, που έδρευε στο Μπαχρέιν, επέστρεψε στη Βρετανία την 1η Μάρτη.

«Εχουμε κάποια αυτόνομα συστήματα ναρκαλιείας ήδη στην περιοχή. Υπάρχουν πρόσθετες επιλογές τις οποίες εξετάζουμε και θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε, παράλληλα με τους συμμάχους μας», είπε ο υπουργός.

Την Τετάρτη δύο πηγές είπαν στο πρακτορείο Reuters ότι το Ιράν έχει ποντίσει περίπου 12 νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, μια ενέργεια που αναμένεται ότι θα περιπλέξει το άνοιγμα του θαλάσσιου διαύλου. Ο αμερικανικός στρατός λέει ότι βάζει στο στόχαστρο τις ναρκοθετίδες του Ιράν και βύθισε 16 από αυτές την Τρίτη.

Ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμ. Μακρόν - που υποστηρίζει την κυβέρνηση του Λιβάνου και είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Λιβανέζο ομόλογό του Ζοζέφ Αούν - κάλεσε τη Χεζμπολάχ να σταματήσει τις στρατιωτικές ενέργειές της από τον Λίβανο κατά του Ισραήλ, τις οποίες χαρακτήρισε «μεγάλο λάθος». Ταυτόχρονα, κάλεσε το Ισραήλ να μην πραγματοποιήσει «μια χερσαία επίθεση στον Λίβανο».

Ο Γάλλος Πρόεδρος μίλησε επίσης με τον Σύρο ομόλογό του, τον τζιχαντιστή Αχμαντ Αλ-Σαράα, τον οποίο διαβεβαίωσε ότι «υποστηρίζει τις προσπάθειες των λιβανέζικων αρχών να αποκαταστήσουν τον πλήρη κρατικό έλεγχο στην επικράτειά τους».

Στο μεταξύ, ο Κινέζος ΥΠΕΞ Γουάνγκ Γι σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομόλογό του κάλεσε όλες τις πλευρές να πατήσουν το «κουμπί στοπ» των στρατιωτικών επιχειρήσεων, επισημαίνοντας πως «η παράταση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή θα φέρει περισσότερα βάσανα στους πληθυσμούς της περιοχής, θα επιφέρει τεράστιες οικονομικές απώλειες και θα υπονομεύσει περαιτέρω την περιφερειακή και παγκόσμια σταθερότητα».

Η «Rosatom» «δεν το κουνάει» από το Ιράν

Από την πλευρά του ο ρωσικός κολοσσός πυρηνικής ενέργειας «Rosatom» θα παραμείνει στο Ιράν παρά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και εξακολουθεί να είναι προσηλωμένος στη συμφωνία για κατασκευή άλλων δύο μονάδων στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ, δήλωσε ο επικεφαλής, Αλ. Λιχατσόφ.

Η «Rosatom», η οποία κατασκεύασε την πρώτη μονάδα 1 γιγαβάτ στον μοναδικό ηλεκτροπαραγωγικό πυρηνικό σταθμό του Ιράν, στο Μπουσέρ, απομάκρυνε ένα μέρος του προσωπικού της και ανέστειλε τις κατασκευαστικές εργασίες για τις νέες μονάδες μετά την έναρξη της επίθεσης ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Η κατάσταση γύρω από το Μπουσέρ παραμένει τεταμένη, αλλά δεν υπήρξαν πλήγματα ούτε στον σταθμό, ούτε στο εργοτάξιο.

Περίπου 450 εργαζόμενοι της «Rosatom» παραμένουν στην εγκατάσταση, διευκρίνισε ο Λιχατσόφ, αφού 150 επέστρεψαν στη Ρωσία μέσω Αρμενίας αυτήν την εβδομάδα.

«Η κατασκευή της δεύτερης και της τρίτης μονάδας παραμένει μεταξύ των προτεραιοτήτων της εταιρείας. Ασφαλώς και δεν είναι η ώρα να φύγουμε. Αυτό που συμβαίνει στη Μέση Ανατολή είναι μόνο ένα μέρος ενός παγκόσμιου μωσαϊκού», σημείωσε.

Διμερής συμφωνία ανάμεσα στη Ρωσία και το Ιράν επιτρέπει την κατασκευή έως και 8 πυρηνικών μονάδων, τέσσερις από αυτές στο Μπουσέρ.

Το φθινόπωρο το Ιράν ανακοίνωσε ότι υπέγραψε συμφωνία 25 δισ. δολαρίων με τη «Rosatom» για την κατασκευή 4 πυρηνικών ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων δυνατότητας 5 γιγαβάτ σε άλλη τοποθεσία στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας. Οι δύο πλευρές είχαν επίσης υπογράψει μνημόνιο για ανάπτυξη μικρών πυρηνικών ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων στο Ιράν.

    
ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
Στη Μόσχα ο Εσλαμί για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα (2025-09-23 00:00:00.0)
Κλιμακώνουν την πίεση στο Ιράν (2019-12-06 00:00:00.0)
Ισχυρός σεισμός (2013-04-10 00:00:00.0)
Ανταγωνισμός με φόντο την ενέργεια (2010-11-19 00:00:00.0)
Σε λειτουργία ο σταθμός του Μπουσέρ το Σάββατο (2010-08-20 00:00:00.0)
Πυρηνική συμφωνία (2009-04-16 00:00:00.0)

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Στα πεδία των κερδών με σημαία την εμπλοκή και την αντιλαϊκή επίθεση
Λαϊκός ξεσηκωμός για να σταματήσει η εμπλοκή στον πόλεμο, για να μην πληρώσουν οι εργαζόμενοι τις συνέπειες αυτής της εμπλοκής
Σφυροκόπημα της επικίνδυνης σύμβασης από τους κομμουνιστές βουλευτές
Ο λαός πληρώνει τον «λογαριασμό» των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών
Κάλεσμα αγωνιστικής ετοιμότητας και δράσης ενάντια στον πόλεμο και στην εμπλοκή της χώρας μας σε αυτόν
Ενας νεκρός από νέα επίθεση σε δεξαμενόπλοια, το ένα ελληνόκτητο!
Δεν ορκιστήκαμε να γίνουμε κρέας στα κανόνια κανενός ιμπεριαλιστή
«Η επιστημονική αλήθεια είναι πάντα επαναστατική!»
Κατηγορεί την Ελλάδα για «εκμετάλλευση της κρίσης»
Συντονισμός της πάλης κατά του συστήματος που είναι συνώνυμο της εκμετάλλευσης και του πολέμου
Οι αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις φουντώνουν τη φωτιά του πολέμου σε όλη την περιοχή
«Βγάζουμε πολλά λεφτά», λέει ο Τραμπ, ενώ αυξάνονται οι κίνδυνοι και τα δεινά για τους λαούς
Με κλιμάκωση της χερσαίας εισβολής και κατοχή εδαφών απειλεί το Ισραήλ
 «Οι ερευνητές/τριες στα ερευνητικά κέντρα και στα πανεπιστήμια δεν γινόμαστε συνένοχοι στο έγκλημα»
Συζήτηση για τις αιτίες του ιμπεριαλιστικού πολέμου και τη δράση των κομμουνιστών
 Εξω η Ελλάδα από τον πόλεμο
 Πανηγύρια η κυβέρνηση, παραμύθια η βολική αντιπολίτευση
 Κατάμουτρη κοροϊδία στους επαγγελματίες και τον λαό τα μέτρα της κυβέρνησης
 Συγκεντρώσεις Οργανώσεων του ΚΚΕ
 Παρουσίαση του έργου «Ο Μπαμπάς ο Πόλεμος»
 Συλλαλητήρια ενάντια στην εμπλοκή
 «Μου είπαν η σειρά σου να ντυθείς στο χακί...»
Καμιά θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους του κεφαλαίου!
 Καμία εμπλοκή των Ενόπλων Δυνάμεων στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους
 Ζητά την απεμπλοκή της χώρας από τον πόλεμο
Μέρα δράσης ενάντια στον πόλεμο η 17η Μάρτη
Η ανασφάλεια και η ανησυχία που νιώθει ο λαός θα πάψουν μόνο αν κλείσουν οι αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις
 Ψήφισμα αλληλεγγύης στο Ιορδανικό ΚΚ
 Χρειάζεται υψηλού βαθμού ετοιμότητα των Κομμουνιστικών Κομμάτων
 Ισραηλινές κινήσεις για στρατιωτική βάση στη Σομαλιλάνδη
 Οι λαοί φορτώνονται ήδη τις συνέπειες του πολέμου
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ