ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Εξετάζει να στείλει ναρκαλιευτικά στον Κόλπο

Για «συνέργεια» στις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν κατηγόρησε χτες την ΕΕ το ιρανικό ΥΠΕΞ, καθώς οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν υιοθετήσει κατά κύριο λόγο όλα τα προσχήματα της ιμπεριαλιστικής επέμβασης και με αποστολές στρατιωτικού εξοπλισμού στις χώρες του Κόλπου και στην Κύπρο προωθούν δικά τους συμφέροντα στην περιοχή.

«Η αδιαφορία και η συναίνεση της ΕΕ στην επίθεση, στις ωμότητες και τις αγριότητες που διαπράττονται από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ δεν ισοδυναμούν με τίποτε άλλο παρά με συνέργεια», επισήμανε το ΥΠΕΞ του Ιράν.

Σε ρυθμούς κλιμάκωσης κινείται η σύγκρουση, με τη Βρετανία να εξετάζει - μετά την αύξηση των ιρανικών επιθέσεων σε πλοία - να αναπτύξει ναρκαλιευτικά στον Περσικό Κόλπο, όπως δήλωσε ο υπουργός Αμυνας Τζον Χίλι, σημειώνοντας ότι το Λονδίνο διαθέτει ήδη αυτόνομα ναρκαλιευτικά συστήματα στην περιοχή.

Το βρετανικό Ναυτικό ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι το τελευταίο ναρκαλιευτικό του, το HMS Middleton, που έδρευε στο Μπαχρέιν, επέστρεψε στη Βρετανία την 1η Μάρτη.

«Εχουμε κάποια αυτόνομα συστήματα ναρκαλιείας ήδη στην περιοχή. Υπάρχουν πρόσθετες επιλογές τις οποίες εξετάζουμε και θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε, παράλληλα με τους συμμάχους μας», είπε ο υπουργός.

Την Τετάρτη δύο πηγές είπαν στο πρακτορείο Reuters ότι το Ιράν έχει ποντίσει περίπου 12 νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, μια ενέργεια που αναμένεται ότι θα περιπλέξει το άνοιγμα του θαλάσσιου διαύλου. Ο αμερικανικός στρατός λέει ότι βάζει στο στόχαστρο τις ναρκοθετίδες του Ιράν και βύθισε 16 από αυτές την Τρίτη.

Ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμ. Μακρόν - που υποστηρίζει την κυβέρνηση του Λιβάνου και είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Λιβανέζο ομόλογό του Ζοζέφ Αούν - κάλεσε τη Χεζμπολάχ να σταματήσει τις στρατιωτικές ενέργειές της από τον Λίβανο κατά του Ισραήλ, τις οποίες χαρακτήρισε «μεγάλο λάθος». Ταυτόχρονα, κάλεσε το Ισραήλ να μην πραγματοποιήσει «μια χερσαία επίθεση στον Λίβανο».

Ο Γάλλος Πρόεδρος μίλησε επίσης με τον Σύρο ομόλογό του, τον τζιχαντιστή Αχμαντ Αλ-Σαράα, τον οποίο διαβεβαίωσε ότι «υποστηρίζει τις προσπάθειες των λιβανέζικων αρχών να αποκαταστήσουν τον πλήρη κρατικό έλεγχο στην επικράτειά τους».

Στο μεταξύ, ο Κινέζος ΥΠΕΞ Γουάνγκ Γι σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομόλογό του κάλεσε όλες τις πλευρές να πατήσουν το «κουμπί στοπ» των στρατιωτικών επιχειρήσεων, επισημαίνοντας πως «η παράταση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή θα φέρει περισσότερα βάσανα στους πληθυσμούς της περιοχής, θα επιφέρει τεράστιες οικονομικές απώλειες και θα υπονομεύσει περαιτέρω την περιφερειακή και παγκόσμια σταθερότητα».

Η «Rosatom» «δεν το κουνάει» από το Ιράν

Από την πλευρά του ο ρωσικός κολοσσός πυρηνικής ενέργειας «Rosatom» θα παραμείνει στο Ιράν παρά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και εξακολουθεί να είναι προσηλωμένος στη συμφωνία για κατασκευή άλλων δύο μονάδων στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ, δήλωσε ο επικεφαλής, Αλ. Λιχατσόφ.

Η «Rosatom», η οποία κατασκεύασε την πρώτη μονάδα 1 γιγαβάτ στον μοναδικό ηλεκτροπαραγωγικό πυρηνικό σταθμό του Ιράν, στο Μπουσέρ, απομάκρυνε ένα μέρος του προσωπικού της και ανέστειλε τις κατασκευαστικές εργασίες για τις νέες μονάδες μετά την έναρξη της επίθεσης ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Η κατάσταση γύρω από το Μπουσέρ παραμένει τεταμένη, αλλά δεν υπήρξαν πλήγματα ούτε στον σταθμό, ούτε στο εργοτάξιο.

Περίπου 450 εργαζόμενοι της «Rosatom» παραμένουν στην εγκατάσταση, διευκρίνισε ο Λιχατσόφ, αφού 150 επέστρεψαν στη Ρωσία μέσω Αρμενίας αυτήν την εβδομάδα.

«Η κατασκευή της δεύτερης και της τρίτης μονάδας παραμένει μεταξύ των προτεραιοτήτων της εταιρείας. Ασφαλώς και δεν είναι η ώρα να φύγουμε. Αυτό που συμβαίνει στη Μέση Ανατολή είναι μόνο ένα μέρος ενός παγκόσμιου μωσαϊκού», σημείωσε.

Διμερής συμφωνία ανάμεσα στη Ρωσία και το Ιράν επιτρέπει την κατασκευή έως και 8 πυρηνικών μονάδων, τέσσερις από αυτές στο Μπουσέρ.

Το φθινόπωρο το Ιράν ανακοίνωσε ότι υπέγραψε συμφωνία 25 δισ. δολαρίων με τη «Rosatom» για την κατασκευή 4 πυρηνικών ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων δυνατότητας 5 γιγαβάτ σε άλλη τοποθεσία στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας. Οι δύο πλευρές είχαν επίσης υπογράψει μνημόνιο για ανάπτυξη μικρών πυρηνικών ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων στο Ιράν.