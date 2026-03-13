Συζήτηση για τις αιτίες του ιμπεριαλιστικού πολέμου και τη δράση των κομμουνιστών

Μετά την εισηγητική ομιλία του Δ. Κουτσούμπα, τον λόγο πήραν οι εκπρόσωποι των Κομμουνιστικών και Εργατικών Κομμάτων που συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη.

Ο Χισάμ Φάρχι, συντονιστής του Αλγερινού Κόμματος για τη Δημοκρατία και τον Σοσιαλισμό, στάθηκε στην αγριότητα του καπιταλισμού στο μονοπωλιακό του στάδιο για τον έλεγχο αγορών, όπως δείχνουν η επίθεση στο Ιράν, η γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού, η αιματοχυσία του Λιβάνου, με πλήρη στήριξη από την ΕΕ. Ανέφερε ότι το Ισραήλ είναι το προκεχωρημένο φυλάκιο των ΗΠΑ - ΕΕ για την αναδιαμόρφωση της Μέσης Ανατολής, ενώ ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ επιδιώκουν να διευρύνουν την επιρροή τους στο παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα, σε Μέση Ανατολή, Κεντρική Ασία, Ειρηνικό, στη ζώνη του Σαχέλ στην Αφρική.

Τόνισε πως η εργατική τάξη δεν πρέπει να διαλέξει ιμπεριαλιστικό στρατόπεδο, αλλά να έρθει σε ρήξη με τον καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης. Τα ΚΚ έχουν σήμερα ευθύνη να ενισχύσουν την διεθνιστική αλληλεγγύη και τα λαϊκά κινήματα, να συνδέσουν την πάλη για ειρήνη με την πάλη κατά του ιμπεριαλισμού και για ανατροπή του καπιταλισμού, όπου ο ανταγωνισμός των μονοπωλίων θα είναι μόνιμη πηγή πολέμου.

Η Βέρα Πολυκάρπου, μέλος της ΚΕ του ΑΚΕΛ, σημείωσε πως όλη η περιοχή είναι στις φλόγες, όλα τα κράτη αναμειγνύονται και η πιθανότητα διεξόδου γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Σχετικά με την κατάσταση στην Κύπρο ανέφερε πως η Τουρκία επιβαρύνει τα κατεχόμενα με στρατιωτική παρουσία. Οι βρετανικές βάσεις - που είναι κατάλοιπο της αποικιοκρατίας - είναι βάσεις στρατηγικές και κάλεσε σε κινητοποίηση για να καταργηθούν οι βάσεις. Υπενθύμισε τη θέση του ΑΚΕΛ η Κύπρος να μην ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, να λήξει η τουρκική κατοχή μέσω διαπραγματεύσεων.

Αναφέρθηκε δε στο ενδεχόμενο η επίθεση με drone στην Κύπρο να αξιοποιείται στην προσπάθεια εκφοβισμού του λαού της Κύπρου με στόχο να συγκεντρωθούν όπλα και στρατιωτικές δυνάμεις στο νησί. Η ΕΕ, είπε, εντείνει την πολεμική οικονομία, εξετάζει τη δημιουργία ευρωστρατού κ.λπ. και σε αυτό το πλαίσιο Ουκρανία και Κύπρος αξιοποιούνται για να αναπτυχθούν στρατιωτικές δυνατότητες, για γεωπολιτική ενίσχυση της ΕΕ.

Εκ μέρους του κόμματος Τουντέχ του Ιράν, ο Ναβίντ Σομάλι, μέλος του ΠΓ της ΚΕ, κατήγγειλε τις επιθέσεις ΗΠΑ - Ισραήλ σε πόλεις και υποδομές σε όλη τη χώρα, κάνοντας λόγο για σκόπιμη στοχοποίηση αμάχων, όπως έδειξε η εγκληματική επίθεση σε σχολείο με νεκρές 160 μαθήτριες. Πρόκειται για εγκλήματα πολέμου από ΗΠΑ - Ισραήλ, που είναι υπεύθυνοι και για τη γενοκτονία στη Γάζα, είπε.

Κατήγγειλε την αυταρχική κυβέρνηση του Ιράν, ωστόσο τόνισε πως ο ιρανικός λαός δεν έπεσε στην παγίδα των Τραμπ - Νετανιάχου. Απέτυχε το σχέδιο που ήθελε μετά τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν να ακολουθήσει λαϊκή εξέγερση. Στο μεταξύ, το κυρίαρχο καθεστώς του Ιράν εξακολουθεί να επιτίθεται στον λαό, με βίαιη καταστολή στο όνομα και του πολέμου, ενώ οι ΗΠΑ δεν έχουν κανένα πρόβλημα να επιβάλουν στη χώρα ένα νέο αυταρχικό και θεοκρατικό καθεστώς αρκεί να ταιριάζει στον αναδιαμορφωμένο γεωπολιτικό χάρτη και να εξυπηρετεί τα συμφέροντα ΗΠΑ - Ισραήλ.

Το ΚΚ Ισραήλ από την αρχή τάχθηκε κατά του πολέμου ΗΠΑ - Ισραήλ, που γίνεται για τον έλεγχο του πλούτου της Μέσης Ανατολής, για να επιβάλει το Ισραήλ στρατιωτική ηγεμονία στην περιοχή και να εξαλείψει το δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού για κράτος και ελευθερία.

Ο Αντελ Αμερ, ΓΓ της ΚΕ του ΚΚ Ισραήλ, κάλεσε όλους τους λαούς του κόσμου να αντιταχθούν στο σχέδιο εθνοκάθαρσης στη Γάζα, αλλά και στη Δυτική Οχθη όπου γίνονται καθημερινά από τις ισραηλινές δυνάμεις κατασχέσεις περιοχών, εποικισμοί, αποκλεισμοί και περικύκλωση Παλαιστινίων.

Στον πόλεμο στο Ιράν, όπως και στη Γάζα, το ΚΚ Ισραήλ είναι η μόνη δύναμη αντίστασης και αντιπολίτευσης προς την ισραηλινή κυβέρνηση, παρά την άγρια καταστολή και τις διώξεις. Στο τέλος της βδομάδας προγραμματίζονται στο Ισραήλ δυο μεγάλες κινητοποιήσεις παρά την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που έχει κηρύξει η κυβέρνηση. Τόνισε πως τα ΚΚ παγκοσμίως αναλαμβάνουμε μεγάλη ευθύνη να υψώσουμε τη φωνή μας μπροστά στις μεγάλες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας.

Ο Φάχμι Αλκάτουτ, ΓΓ της ΚΕ του Ιορδανικού ΚΚ αναφέρθηκε στις γεωπολιτικές αλλαγές στο παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα, με φόντο και τον ανταγωνισμό για τις νέες τεχνολογίες, προσθέτοντας πως η αραβική περιοχή βρίσκεται στο επίκεντρο της διαπάλης για επιρροή. Αναφέρθηκε στην επίθεση κατά του Ιράν με όρους που υπονομεύεται η κυριαρχία του κράτους, ενώ οι ΗΠΑ απαιτούν πλήρη οικονομική και στρατιωτική υποταγή του Ιράν στα συμφέροντά τους.

Κατήγγειλε επίσης τις δυνάμεις ασφαλείας της Ιορδανίας για τη σύλληψη δυο μελών του ΠΓ και ενός φοιτητή μέλους του Κόμματος, απαιτώντας την άμεση απελευθέρωσή τους και ζητώντας από τα ΚΚ να συμβάλουν με την αλληλεγγύη τους και εκστρατείες ενημέρωσης στις χώρες τους.

Ο Ανουάρ Χούρι, μέλος του ΠΓ του Παλαιστινιακού ΚΚ επισήμανε την κρίση υπερπαραγωγής του καπιταλιστικού συστήματος, που αναζητά διέξοδο στον οικονομικό και στρατιωτικό πόλεμο. Για τον έλεγχο ζωνών επιρροής, πρώτων υλών, αγορών, παίρνει διάφορες μορφές, όπως η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η απαγωγή του Μαδούρο, η επίθεση στο Ιράν και στον Λίβανο, η γενοκτονία στη Γάζα, η εθνοκάθαρση στη Δυτική Οχθη. Στόχοι, συνέχισε, είναι η υπεράσπιση του σιωνιστικού κατοχικού κράτους του Ισραήλ, που είναι προκεχωρημένο φυλάκιο του ιμπεριαλισμού στην περιοχή, ο έλεγχος των ενεργειακών και άλλων πόρων του Ιράν.

Προειδοποίησε για επικίνδυνη τροπή που μπορεί να πάρει η σύγκρουση, η οποία θα οδηγήσει στην αλλαγή του «χάρτη» της περιοχής και κάλεσε σε άμεση παύση της επίθεσης στο Ιράν, αποζημιώσεις σε όσους υπέστησαν πλήγματα από ΗΠΑ - Ισραήλ και ίδρυση Παλαιστινιακού κράτους σε όλο το έδαφός του με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ.

Η επίθεση ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν είναι κρίκος στη διαφύλαξη των συμφερόντων τους στην περιοχή που βρίσκεται στην «καρδιά» εμπορικών και ενεργειακών διαδρομών, σημείωσε ο Μπασάμ Αλσάλιχι, ΓΓ του Κόμματος του Λαού της Παλαιστίνης, όπως ήταν και ο πόλεμος στη Γάζα και οι βιαιοπραγίες στη Δυτική Οχθη.

Τόνισε την ανάγκη να καταδικαστεί η επίθεση και να σταματήσει άμεσα, να εκφραστεί αλληλεγγύη στον ιρανικό λαό, τα ΚΚ να πυκνώσουν τη δράση τους κατά του πολέμου με έμφαση στην καθολική αντιμετώπιση των ζητημάτων ειρήνης και στην προώθηση των συμφερόντων της εργατικής τάξης. Επιπλέον κάλεσε σε πάλη για επίλυση με δικαίωση του παλαιστινιακού λαού, με δημιουργία κράτους και επιστροφή των προσφύγων.

Οπως σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες στην τηλεδιάσκεψη ο εκπρόσωπος του Κόμματος του Λαού της Παλαιστίνης εξέφρασε την αλληλεγγύη του προς την Κούβα.

Στην αιματηρή ενδοαστική εμφύλια ένοπλη αντιπαράθεση στο Σουδάν που μαίνεται εδώ και 36 μήνες αναφέρθηκε ο Φάτχι Ελφάντλ, Γραμματέας Πληροφόρησης του Σουδανικού ΚΚ, λέγοντας πως η σύγκρουση συνεχίζεται με τη στήριξη των κυβερνήσεων της Αιγύπτου, της Τουρκίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Χαφτάρ στη Λιβύη.

Το Σουδανικό ΚΚ και ο σουδανικός λαός, σημείωσε, αντιστέκονται και παράλληλα διεκδικούν πολιτική αλλαγή και γίνεται προσπάθεια να αναπτυχθεί κίνημα στη χώρα.

Καταδίκασε την επίθεση στο Ιράν, αλλά και στον Λίβανο, στη Συρία, στην Παλαιστίνη, λέγοντας πως οι λαοί είναι θύματα του αμερικανικού ιμπεριαλισμού και πως αποκαλύπτονται τα διπλά στάνταρ των κυβερνήσεων της Ευρώπης.

Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ δεν έχουν κάμψει την ανθεκτικότητα και την αποφασιστικότητα του ιρανικού λαού, επισήμανε ο Αλχάντι Μαρούφ, μέλος του Γραφείου των Διεθνών Σχέσεων του Συριακού ΚΚ. Στάθηκε στο υπόβαθρο της σύγκρουσης, στην καπιταλιστική κρίση, στην ιμπεριαλιστική πάλη για ηγεμονία, με το Ιράν να είναι κρίκος του ενεργειακού εφοδιασμού της Κίνας, και στην ανάσχεση της Κίνας. Η υποστήριξη του Ισραήλ για μια «Μεγάλη Μέση Ανατολή», ο απόλυτος έλεγχος των πλουτοπαραγωγικών πηγών της περιοχής.

Ιδιαίτερα καταδίκασε την κυβέρνηση του Λιβάνου που στηρίζει τους ιμπεριαλιστικούς στόχους ΗΠΑ - ΕΕ - Ισραήλ και κατέληξε λέγοντας πως τα λαϊκά κινήματα μπορούν να αξιοποιήσουν τις αντιθέσεις των ιμπεριαλιστών, χωρίς αυταπάτες για τον λεγόμενο «πολυπολικό κόσμο».

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν επίθεση στο Ιράν για να επιβάλλουν νέα οικονομική και πολιτική τάξη στην περιοχή και πέρα από αυτή, με βασικούς στόχους τον έλεγχο των ενεργειακών πόρων του Ιράν και την περικύκλωση της Κίνας, υπογράμμισε η Τζανσού Ομπά, μέλος της ΚΕ του ΚΚ Τουρκίας. Η Τουρκία θα παίξει ρόλο και το Ισραήλ εξασφαλίζει τα συμφέροντά του. Συνέχισε λέγοντας πως ορισμένοι «σύμμαχοι» των ΗΠΑ διστάζουν να μπουν ολοκληρωτικά στον πόλεμο, όχι επειδή υποστηρίζουν την ειρήνη, αλλά διστάζουν για τις συνέπειες. Η Τουρκία έχει ευθυγραμμιστεί με τις ΗΠΑ παρά την αντι-ισραηλινή και φιλοπαλαιστινιακή ρητορική της κυβέρνησης και αυτό φαίνεται και από την εκτόξευση πυραύλου που αναχαιτίστηκε από ΝΑΤΟικές δυνάμεις.

Το περιστατικό αξιοποιείται από την τουρκική κυβέρνηση - ανάλογα με τη σκοπιμότητα - για να πει από τη μια ότι ΗΠΑ και Ισραήλ θέλουν να «σύρουν την Τουρκία στον πόλεμο» και από την άλλη ότι το Ιράν «αποτελεί απειλή» για την Τουρκία.

Τέλος, το ΚΚ Τουρκίας οργανώνει διαμαρτυρίες κατά των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων, σημείωσε, και οι κομμουνιστές πρέπει να ηγηθούν στην συνδυασμένη πάλη για βελτίωση της ζωής, κατά του ιμπεριαλισμού, με σοσιαλιστική προοπτική.