ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Κατάμουτρη κοροϊδία στους επαγγελματίες και τον λαό τα μέτρα της κυβέρνησης

Σχολιάζοντας τα μέτρα της κυβέρνησης με την επιβολή πλαφόν στα περιθώρια κέρδους σε καύσιμα και τρόφιμα, η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής αναδεικνύει ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι παρέμβαση για την ακρίβεια, αφού «η κυβέρνηση δεν αγγίζει τις τιμές, δεν μειώνει τους έμμεσους φόρους που επιβαρύνουν καύσιμα και Ενέργεια και αφήνει ανέγγιχτα τα υπερκέρδη των μεγάλων ομίλων».

Οσο για τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης περί «εισαγόμενης κρίσης», η ΟΒΣΑ σημειώνει ότι «η ακρίβεια δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών.

Η κυβέρνηση κοροϊδεύει κατάμουτρα τον λαό και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Ενώ συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση της πολιτικής που εκτινάσσει τις τιμές, επιχειρεί να μεταθέσει τις ευθύνες στον "πληθωρισμό". Ταυτόχρονα, τα διυλιστήρια αυξάνουν τα κέρδη τους και τα κρατικά ταμεία γεμίζουν από την εκτίναξη των έμμεσων φόρων, που τους πληρώνουν εργαζόμενοι, επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις.

Την ίδια ώρα η χώρα εμπλέκεται όλο και βαθύτερα στους πολεμικούς σχεδιασμούς και στις συγκρούσεις που εξελίσσονται στην περιοχή. Η κυβέρνηση συμμετέχει ενεργά στους σχεδιασμούς των ΝΑΤΟικών επιχειρήσεων, διαθέτοντας βάσεις, υποδομές και στρατιωτικά μέσα, φορτώνοντας ταυτόχρονα στον λαό το κόστος των πολεμικών δαπανών και των γεωπολιτικών ανταγωνισμών.

Η ακρίβεια, η φοροληστεία και η εμπλοκή της χώρας σε επικίνδυνες πολεμικές περιπέτειες είναι πλευρές της ίδιας πολιτικής που υπηρετεί τα συμφέροντα των μεγάλων ομίλων και όχι τις ανάγκες της κοινωνίας».

«Η κοροϊδία δεν θα περάσει», ξεκαθαρίζει η ΟΒΣΑ, και καλεί τα σωματεία και τους επαγγελματικούς φορείς «να πάρουν θέση και να στηρίξουν τις διεκδικήσεις για πραγματικά μέτρα ανακούφισης απέναντι στην ακρίβεια και στην πολιτική που φορτώνει τα βάρη στον λαό».

Συγκεκριμένα, απαιτεί πλαφόν στις τιμές των καυσίμων και των βασικών αγαθών και κατάργηση των έμμεσων φόρων (ΕΦΚ, ΦΠΑ), που εκτοξεύουν το κόστος για τον λαό και τους μικρούς επαγγελματίες.

Ακόμα, να σταματήσει η εμπλοκή στους πολεμικούς σχεδιασμούς και να σταματήσει να πληρώνει ο λαός το κόστος των ανταγωνισμών και των συγκρούσεων.