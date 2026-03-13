Παρασκευή 13 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 7
ΦΛΟΓΕΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
Κατάμουτρη κοροϊδία στους επαγγελματίες και τον λαό τα μέτρα της κυβέρνησης

Εδώ και τώρα πλαφόν στις τιμές και κατάργηση έμμεσων φόρων

Σχολιάζοντας τα μέτρα της κυβέρνησης με την επιβολή πλαφόν στα περιθώρια κέρδους σε καύσιμα και τρόφιμα, η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής αναδεικνύει ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι παρέμβαση για την ακρίβεια, αφού «η κυβέρνηση δεν αγγίζει τις τιμές, δεν μειώνει τους έμμεσους φόρους που επιβαρύνουν καύσιμα και Ενέργεια και αφήνει ανέγγιχτα τα υπερκέρδη των μεγάλων ομίλων».

Οσο για τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης περί «εισαγόμενης κρίσης», η ΟΒΣΑ σημειώνει ότι «η ακρίβεια δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών.

Η κυβέρνηση κοροϊδεύει κατάμουτρα τον λαό και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Ενώ συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση της πολιτικής που εκτινάσσει τις τιμές, επιχειρεί να μεταθέσει τις ευθύνες στον "πληθωρισμό". Ταυτόχρονα, τα διυλιστήρια αυξάνουν τα κέρδη τους και τα κρατικά ταμεία γεμίζουν από την εκτίναξη των έμμεσων φόρων, που τους πληρώνουν εργαζόμενοι, επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις.

Την ίδια ώρα η χώρα εμπλέκεται όλο και βαθύτερα στους πολεμικούς σχεδιασμούς και στις συγκρούσεις που εξελίσσονται στην περιοχή. Η κυβέρνηση συμμετέχει ενεργά στους σχεδιασμούς των ΝΑΤΟικών επιχειρήσεων, διαθέτοντας βάσεις, υποδομές και στρατιωτικά μέσα, φορτώνοντας ταυτόχρονα στον λαό το κόστος των πολεμικών δαπανών και των γεωπολιτικών ανταγωνισμών.

Η ακρίβεια, η φοροληστεία και η εμπλοκή της χώρας σε επικίνδυνες πολεμικές περιπέτειες είναι πλευρές της ίδιας πολιτικής που υπηρετεί τα συμφέροντα των μεγάλων ομίλων και όχι τις ανάγκες της κοινωνίας».

«Η κοροϊδία δεν θα περάσει», ξεκαθαρίζει η ΟΒΣΑ, και καλεί τα σωματεία και τους επαγγελματικούς φορείς «να πάρουν θέση και να στηρίξουν τις διεκδικήσεις για πραγματικά μέτρα ανακούφισης απέναντι στην ακρίβεια και στην πολιτική που φορτώνει τα βάρη στον λαό».

Συγκεκριμένα, απαιτεί πλαφόν στις τιμές των καυσίμων και των βασικών αγαθών και κατάργηση των έμμεσων φόρων (ΕΦΚ, ΦΠΑ), που εκτοξεύουν το κόστος για τον λαό και τους μικρούς επαγγελματίες.

Ακόμα, να σταματήσει η εμπλοκή στους πολεμικούς σχεδιασμούς και να σταματήσει να πληρώνει ο λαός το κόστος των ανταγωνισμών και των συγκρούσεων.

    
ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
Κοινός απεργιακός βηματισμός - «Καμιά θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους» (2026-02-04 00:00:00.0)
Με τις διεκδικήσεις τους διαδηλώνουν σήμερα και οι μικροί επαγγελματίες (2025-10-14 00:00:00.0)
Συντονίζονται και διεκδικούν για το εισόδημά τους, κόντρα στην πολιτική κυβέρνησης και ομίλων (2025-09-23 00:00:00.0)
Ολοι στους δρόμους ενάντια στο αντιλαϊκό σφαγείο του κρατικού προϋπολογισμού (2024-12-11 00:00:00.0)
Μαχητικό - αγωνιστικό «παρών» και από τους μικρούς ΕΒΕ και τους βιοπαλαιστές αγρότες (2022-11-09 00:00:00.0)
Δεν κάνει ούτε ως ασπιρίνη για τα δεινά που βιώνει ο λαός (2022-03-04 00:00:00.0)

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Στα πεδία των κερδών με σημαία την εμπλοκή και την αντιλαϊκή επίθεση
Λαϊκός ξεσηκωμός για να σταματήσει η εμπλοκή στον πόλεμο, για να μην πληρώσουν οι εργαζόμενοι τις συνέπειες αυτής της εμπλοκής
Σφυροκόπημα της επικίνδυνης σύμβασης από τους κομμουνιστές βουλευτές
Ο λαός πληρώνει τον «λογαριασμό» των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών
Κάλεσμα αγωνιστικής ετοιμότητας και δράσης ενάντια στον πόλεμο και στην εμπλοκή της χώρας μας σε αυτόν
Ενας νεκρός από νέα επίθεση σε δεξαμενόπλοια, το ένα ελληνόκτητο!
Δεν ορκιστήκαμε να γίνουμε κρέας στα κανόνια κανενός ιμπεριαλιστή
«Η επιστημονική αλήθεια είναι πάντα επαναστατική!»
Κατηγορεί την Ελλάδα για «εκμετάλλευση της κρίσης»
Συντονισμός της πάλης κατά του συστήματος που είναι συνώνυμο της εκμετάλλευσης και του πολέμου
Οι αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις φουντώνουν τη φωτιά του πολέμου σε όλη την περιοχή
«Βγάζουμε πολλά λεφτά», λέει ο Τραμπ, ενώ αυξάνονται οι κίνδυνοι και τα δεινά για τους λαούς
Με κλιμάκωση της χερσαίας εισβολής και κατοχή εδαφών απειλεί το Ισραήλ
 «Οι ερευνητές/τριες στα ερευνητικά κέντρα και στα πανεπιστήμια δεν γινόμαστε συνένοχοι στο έγκλημα»
Συζήτηση για τις αιτίες του ιμπεριαλιστικού πολέμου και τη δράση των κομμουνιστών
 Εξετάζει να στείλει ναρκαλιευτικά στον Κόλπο
 Εξω η Ελλάδα από τον πόλεμο
 Πανηγύρια η κυβέρνηση, παραμύθια η βολική αντιπολίτευση
 Συγκεντρώσεις Οργανώσεων του ΚΚΕ
 Παρουσίαση του έργου «Ο Μπαμπάς ο Πόλεμος»
 Συλλαλητήρια ενάντια στην εμπλοκή
 «Μου είπαν η σειρά σου να ντυθείς στο χακί...»
Καμιά θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους του κεφαλαίου!
 Καμία εμπλοκή των Ενόπλων Δυνάμεων στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους
 Ζητά την απεμπλοκή της χώρας από τον πόλεμο
Μέρα δράσης ενάντια στον πόλεμο η 17η Μάρτη
Η ανασφάλεια και η ανησυχία που νιώθει ο λαός θα πάψουν μόνο αν κλείσουν οι αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις
 Ψήφισμα αλληλεγγύης στο Ιορδανικό ΚΚ
 Χρειάζεται υψηλού βαθμού ετοιμότητα των Κομμουνιστικών Κομμάτων
 Ισραηλινές κινήσεις για στρατιωτική βάση στη Σομαλιλάνδη
 Οι λαοί φορτώνονται ήδη τις συνέπειες του πολέμου
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ