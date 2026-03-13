ΚΕΡΔΗ ΒΟΥΤΗΓΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΙΜΑ ΤΩΝ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΩΝ

Ενας νεκρός από νέα επίθεση σε δεξαμενόπλοια, το ένα ελληνόκτητο!

Με αίμα βάφουν τα χέρια τους οι εφοπλιστές στον Περσικό Κόλπο, με τις πλάτες του κράτους και της κυβέρνησης, στέλνοντας τους ναυτεργάτες στη φωτιά του πολέμου.

Για τα ματωμένα πετροδόλαρά τους, για τα εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια των ναύλων τους που εκτοξεύονται αυτές τις μέρες, ήταν θέμα χρόνου να συμβεί το μοιραίο, με έναν ναυτεργάτη να χάνει χθες τη ζωή του και δεκάδες να κινδυνεύουν να καούν ζωντανοί. Το προδιαγεγραμμένο έγκλημα συνέβη όταν δύο δεξαμενόπλοια τυλίχτηκαν στις φλόγες στη διάρκεια της νύχτας στα χωρικά ύδατα του Ιράκ.

Το ένα από αυτά είναι το ελληνόκτητο «Ζέφυρος» (σημαία Μάλτας), ιδιοκτησίας της «Benetech Shipping» (συμφερόντων οικογένειας Μιχαήλ), και το άλλο το «Safesea Vishnu» (σημαία Marshall Islands, αμερικανικών συμφερόντων).

Ιρακινές λιμενικές αρχές και διεθνή ΜΜΕ ανέφεραν ότι τα πλοία δέχτηκαν εντός των ιρακινών χωρικών υδάτων επίθεση από παγιδευμένα σκάφη, με αποτέλεσμα εκρήξεις, πυρκαγιές και διαρροή καυσίμων, που επέκτεινε τις φλόγες.

Από τις εκρήξεις διασώθηκαν 38 ναυτικοί, ενώ οι έρευνες συνεχίζονταν για τυχόν αγνοούμενους. Σύμφωνα με το ελληνικό υπουργείο Ναυτιλίας, οι 22 Γεωργιανοί που εργάζονται ως πλήρωμα στον «Ζέφυρο» είναι καλά στην υγεία τους.

Το Ιράκ χαρακτήρισε το περιστατικό «παραβίαση κυριαρχίας» και δήλωσε ότι διατηρεί το δικαίωμα νομικών ενεργειών, την ώρα που η περιοχή έχει γίνει πεδίο μάχης για τα συμφέροντα των μονοπωλίων.

Υπενθυμίζεται ότι προχθές δέχτηκαν επίθεση άλλα τρία πλοία τα οποία επιχείρησαν να περάσουν τα Στενά του Ορμουζ, το ένα εκ των οποίων ελληνόκτητο, με τους ναυτεργάτες να διασώζονται, ενώ από άλλο πλοίο αγνοούνταν τρία μέλη του πληρώματος.

«Νίπτει τας χείρας της» η κυβέρνηση

Εγκληματικές είναι οι ευθύνες της κυβέρνησης, αφού ακόμα και τώρα αρνείται να κηρύξει τη συγκεκριμένη περιοχή εμπόλεμη ζώνη, όπως απαιτούν τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», κάνοντας έτσι πλάτες στους εφοπλιστές.

Αυτήν την αθλιότητα υπερασπίστηκε και χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Π. Μαρινάκης, λέγοντας ότι «ο χαρακτηρισμός μιας θαλάσσιας περιοχής ως περιοχής πολεμικών επιχειρήσεων ή υψηλού κινδύνου για ζητήματα επαναπατρισμού και μισθοδοσίας των ναυτικών καθορίζεται από τους κοινωνικούς εταίρους (σ.σ. αστικό κράτος, εργοδοσία και ξεπουλημένους εργατοπατέρες) και συμπεριλαμβάνεται στις συλλογικές και τις ατομικές συμβάσεις των ναυτικών».

Και, πάντα στη λογική της ατομικής ευθύνης, προσπερνώντας τους εκβιασμούς που καταγγέλλουν οι ίδιοι οι ναυτεργάτες ότι δέχονται από τους εφοπλιστές, ο Μαρινάκης επικαλέστηκε χθες «το δικαίωμα του ναυτικού να αρνηθεί να διαπλεύσει κάποια περιοχή που θεωρεί επικίνδυνη και να επαναπατριστεί με μέριμνα του πλοιοκτήτη». Αυτά την ίδια στιγμή που οι εφοπλιστές μοιράζουν «θανατόχαρτα» στους ναυτεργάτες, δηλαδή υπεύθυνες δηλώσεις ότι τα ίδια τα πληρώματα περνάνε με δική τους ευθύνη, ώστε να αποποιηθούν τις δικές τους ευθύνες.

Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση «δεν μπορεί να κηρύξει ως εμπόλεμη μια περιοχή εκτός της δικαιοδοσίας της», αλλά έχει λάβει μέτρα όπως «ενημέρωση της ναυτιλιακής κοινότητας για την κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή και αυστηρή σύσταση προς όλα τα πλοία υπό ελληνική σημαία για την αποφυγή διέλευσης των Στενών του Ορμούζ».