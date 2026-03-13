Συγκεντρώσεις Οργανώσεων του ΚΚΕ

Με τίτλο «Σε έναν κόσμο που φλέγεται, ο λαός μπορεί να γίνει πρωταγωνιστής με το ΚΚΕ μπροστά» τις επόμενες μέρες πραγματοποιούνται πολιτικές συγκεντρώσεις - εκδηλώσεις από τις Οργανώσεις του ΚΚΕ:

- Η Τομεακή Επιτροπή Αρτας καλεί αύριο Σάββατο στις 7.30 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου «Κρόνος». Θα μιλήσει ο Νεκτάριος Τριάντης, μέλος του ΠΓ της ΚΕ.

- Η Τομεακή Επιτροπή Κέρκυρας καλεί αύριο Σάββατο στις 6.30 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο. Θα μιλήσει η Μαρία Ανδρεάδου, μέλος της ΚΕ και Γραμματέας της Επιτροπής Περιοχής Ηπείρου - Κέρκυρας - Λευκάδας.

- Η ΚΟΒ Οινοφύτων καλεί την Κυριακή 15 Μάρτη στις 11 π.μ. στην αίθουσα του Θεάτρου Οινοφύτων «Δημοσθένης Λιάπης». Θα μιλήσει η Ζωή Χαχάμη, μέλος της ΚΕ και Γραμματέας της Επιτροπής Περιοχής Ανατολικής Στερεάς - Εύβοιας.

- Οι ΚΟΒ Τρίπολης Αρκαδίας καλούν τη Δευτέρα 16 Μάρτη στις 7 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο. Θα μιλήσει ο Θέμης Γκιώνης, μέλος του ΠΓ της ΚΕ.

- Η Τομεακή Επιτροπή Λευκάδας καλεί την Τετάρτη 18 Μάρτη στις 7.30 μ.μ. στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου. Θα μιλήσει η Μαρία Ανδρεάδου.