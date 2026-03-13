Παρασκευή 13 Μάρτη 2026
ΦΛΟΓΕΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
«Οι ερευνητές/τριες στα ερευνητικά κέντρα και στα πανεπιστήμια δεν γινόμαστε συνένοχοι στο έγκλημα»

Παράσταση διαμαρτυρίας σήμερα από το Σωματείο Συμβασιούχων Ερευνητών απέναντι στο νέο πρόγραμμα της «Lockheed Martin» σε συνεργασία με τον «Δημόκριτο»

«Εξω η "Lockheed Martin" από τον "Δημόκριτο"!» είναι η απάντηση προς κάθε κατεύθυνση από τους συμβασιούχους ερευνητές στην υλοποίηση νέου προγράμματος με χορηγό την αμερικανική πολεμική βιομηχανία.

Σήμερα Παρασκευή το ΔΣ του Σωματείου Συμβασιούχων Ερευνητών/τριων και Διδασκόντων/ουσών στα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα Αθήνας καλεί σε συμβολική παράσταση διαμαρτυρίας στις 10 π.μ. στην πύλη του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». Καλεί τη διοίκηση του «Δημόκριτου» να ανακαλέσει άμεσα και να αρνηθεί τη συγκεκριμένη χορηγία, και κανένας ερευνητής να μη συμμετάσχει καταθέτοντας ερευνητική πρόταση στην προκήρυξη. «Οι εργαζόμενοι των ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων θέλουμε η έρευνά μας και τα αποτελέσματά της να συμβάλλουν στις ανάγκες του λαού και της νεολαίας, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής μας», τονίζει.

Σύμφωνα με το Σωματείο, στις 3 Μάρτη οι εργαζόμενοι του ΕΚΕΦΕ ενημερώθηκαν μέσω email από το Γραφείο Καινοτομίας για την έναρξη του προγράμματος «Proof of Concept» (PoC) για τεχνολογίες διττής χρήσης (πολιτικές και «αμυντικές» εφαρμογές), το οποίο υλοποιείται με χορηγία ύψους 60.000 δολαρίων από τη «Lockheed Martin». Οι τομείς ενδιαφέροντος του προγράμματος περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την κυβερνοασφάλεια, την Τεχνητή Νοημοσύνη, τους αισθητήρες, τα προηγμένα υλικά και την Ενέργεια.

«Πέρα από την προφανή προσπάθεια αναβαθμισμένης συνεργασίας μεταξύ του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος" και της "Lockheed Martin", το συγκεκριμένο πρόγραμμα διατείνεται ότι στοχεύει και στη γενικότερη προετοιμασία των ερευνητικών ομάδων για να μπορούν να προσελκύουν χρηματοδότηση, κυρίως μέσω του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ), και να είναι ανταγωνιστικές μπροστά σε άλλες μελλοντικές ευκαιρίες χρηματοδότησης από την ΕΕ ή το ΝΑΤΟ», τονίζει το Σωματείο και υπογραμμίζει τις ευθύνες της διοίκησης του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» «για την κατεύθυνση που προσπαθεί να δώσει καιρό τώρα στο ερευνητικό κέντρο. Μην ξεχνάμε ότι ο "Δημόκριτος" είναι και ένας από τους επιταχυντές αμυντικής καινοτομίας του DIANA από το 2024. Ολα τα εργαστήρια του κέντρου διαφημίζονται ως testing facilities του ΝΑΤΟ, με τις νεοφυείς επιχειρήσεις που συμμετέχουν στον επιταχυντή να έχουν εκτεταμένη πρόσβαση στην ερευνητική υποδομή και στα εργαστήρια του κέντρου, καθώς και στην τεχνογνωσία». Επίσης, διεξάγει έρευνα στο πλαίσιο πολλών προγραμμάτων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αμυνας (EDF) κ.ά. «Εξόφθαλμα παγιώνεται μια κατεύθυνση στο μεγαλύτερο ερευνητικό κέντρο φυσικών επιστημών της χώρας, όπου επιχειρείται ξεδιάντροπα η προσαρμογή όλων των ερευνητικών αντικειμένων, των υποδομών και της τεχνογνωσίας, ώστε να μπορεί το ίδρυμα να υποδεχτεί τη συνολικότερη στροφή των ευρωπαϊκών και εγχώριων προγραμμάτων στην πολεμική έρευνα», την ώρα που επεκτείνεται η φωτιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή, επισημαίνει το Σωματείο.

    
