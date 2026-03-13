Λαϊκός ξεσηκωμός για να σταματήσει η εμπλοκή στον πόλεμο, για να μην πληρώσουν οι εργαζόμενοι τις συνέπειες αυτής της εμπλοκής

Κύριοι της κυβέρνησης,

Οταν υπογράφονταν αυτές οι συμβάσεις, μόλις πριν λίγες βδομάδες δηλαδή, τα επιχειρήματά σας ήταν ότι με αυτές η χώρα «εξασφαλίζει την ενεργειακή της ασφάλεια», την «επάρκειά» της, ότι «θωρακίζεται ενεργειακά» και άλλα τέτοια.

Ολα αυτά σήμερα έχουν τιναχτεί στον αέρα. Και το λέμε κυριολεκτικά, με βάση τις εικόνες που βλέπουμε από τους εκατέρωθεν βομβαρδισμούς ενεργειακών εγκαταστάσεων στη Μέση Ανατολή.

Εμπλοκή είναι ο ρόλος σημαιοφόρου στον ενεργειακό πόλεμο που μαίνεται

Με αυτό το νομοσχέδιο όχι μόνο δεν εξασφαλίζεται ενεργειακή ασφάλεια για τον λαό, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, ίσα - ίσα εντείνεται η ανασφάλεια, καθώς η χώρα χώνεται πιο βαθιά στους ενεργειακούς πολέμους.

Το νομοσχέδιο αφορά την παράδοση εγχώριων ενεργειακών πηγών στα μονοπωλιακά συμφέροντα, την ώρα που ο λαός όχι απλά δεν έχει κανένα όφελος, αλλά πληρώνει την Ενέργεια όλο και πιο ακριβά.

Και επειδή μας ρωτάτε πολλές φορές, κύριοι της κυβέρνησης, παριστάνοντας μάλλον τους αφελείς, «πού τη βλέπετε την εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο», σας απαντάμε ότι τη βλέπουμε και στο νομοσχέδιο αυτό! Γιατί εμπλοκή στον πόλεμο δεν είναι μονάχα οι φρεγάτες, τα F-16, οι «Patriot» που στέλνετε από δω κι από κει...





Εμπλοκή είναι - ίσως μάλιστα και περισσότερο - ο ρόλος σημαιοφόρου που αναλαμβάνετε σε αυτόν τον ενεργειακό πόλεμο που μαίνεται με σκοπό την ενεργειακή κυριαρχία των ΗΠΑ, που είναι και η αιτία των επεμβάσεων.

Αυτό κάνετε, είτε με την παραχώρηση των «οικοπέδων» νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης στην κοινοπραξία της αμερικανικής «Chevron» και της «Helleniq Energy», είτε με τον Κάθετο Διάδρομο και τη μετατροπή της χώρας σε πύλη εισόδου για το πανάκριβο αμερικάνικο LNG.

Αλλωστε δεν το κρύβετε, ίσα - ίσα το διαφημίζετε, ότι όλα αυτά είναι αναγκαίες προϋποθέσεις για να διακοπεί εντελώς η αγορά ρωσικού φυσικού αερίου από την ΕΕ.

Την ίδια στιγμή, με τον πόλεμο στο Ιράν οι ΗΠΑ θέλουν να αφαιρέσουν μία ακόμα πηγή φτηνών υδρογονανθράκων για την Κίνα, όπως έκαναν και με τη Βενεζουέλα, και να αυξήσουν τα κέρδη των αμερικανικών ομίλων.

Αυτό που θα μπορούσε να είναι ευλογία για τους λαούς καταλήγει κατάρα μέσα στους ανταγωνισμούς

Μάλιστα ο εισηγητής σας στην Επιτροπή χαρακτήρισε αυτές τις συμβάσεις ως τις «Belharra της ενεργειακής διπλωματίας»! Πέρα από την αμετροέπειά σας, που φτάνει και στα όρια της γελοιότητας, ομολογούμε ότι η παρομοίωση έχει βάση. Πρόκειται για τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος:

Οπως ο λαός ματώνει οικονομικά για τους πανάκριβους ΝΑΤΟικούς εξοπλισμούς, για να στέλνονται αυτοί εκτός συνόρων, στις διάφορες ΝΑΤΟικές αποστολές, στα θέατρα του πολέμου, προκειμένου να προβάλλει η ελληνική άρχουσα τάξη τη «γεωπολιτική ισχύ» της και να διεκδικεί μερίδιο της λείας, έτσι και ο φυσικός του πλούτος, που θα μπορούσε να γίνει παράγοντας ευημερίας, αν ήταν στα δικά του χέρια, παραδίδεται στα μονοπώλια, αμερικανικά και εγχώρια. Για να κερδίζουν αυτά αμύθητο πλούτο και έδαφος έναντι των ανταγωνιστών τους, για να αναβαθμίζεται η θέση της ελληνικής άρχουσας τάξης μέσω της μετατροπής της χώρας σε «ενεργειακό κόμβο».

Οπως και οι φρεγάτες αποτελούν στόχο επιθέσεων από τα αντίπαλα στρατόπεδα και η κυβέρνησή σας καλεί τον λαό να συνηθίσει στην ιδέα ότι κάποια από τα παιδιά του θα γυρίσουν από τις αποστολές αυτές σε φέρετρα, έτσι και οι πλατφόρμες των γεωτρήσεων, οι αγωγοί, οι μονάδες επαναεριοποίησης γίνονται επιπλέον μαγνήτες επιθέσεων, σε συνθήκες μάλιστα γενίκευσης αυτού του πολέμου.

Αυτό ακριβώς βλέπουμε να συμβαίνει σήμερα στη Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία, στη Συρία και σε όποια χώρα έχει χαρακτηριστεί στο παρελθόν «ενεργειακός κόμβος».

Γιατί στο σύστημα αυτό που ζούμε, στον καπιταλισμό, αυτό που θα μπορούσε να είναι ευλογία για τους λαούς καταλήγει πάντα να είναι κατάρα γι' αυτούς, μέσα στους αδυσώπητους ανταγωνισμούς για το κέρδος.

Ετσι, λοιπόν, το ένα είναι συμπλήρωμα του άλλου και έτσι ενιαία τα υπηρετείτε, με μπόλικο παραμύθιασμα για «εθνικούς στόχους», «εθνικές επιτυχίες», «εθνικό συμφέρον». Λόγια που έχει ακούσει ξανά και ξανά ο λαός μας στη σύγχρονη Ιστορία του, με τραγική κάθε φορά κατάληξη για τον ίδιο. Γι' αυτό, όπως ακριβώς έχετε τη συναίνεση των κομμάτων εδώ μέσα του ευρωατλαντικού τόξου γι' αυτούς τους εξοπλισμούς, έτσι την έχετε και σε ό,τι αφορά αυτόν τον ενεργειακό πόλεμο.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η βασική κριτική που σας κάνουν τα άλλα κόμματα, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ κυρίως, που έχουν κυβερνήσει, είναι πως είστε αχάριστοι εσείς της ΝΔ που δεν αναγνωρίζετε όσο θα έπρεπε τη συνεισφορά τους για να φτάσουμε να έχουμε σήμερα αυτές τις συμβάσεις.

Και, εδώ που τα λέμε, δίκιο έχουν. Αλλωστε μιλάμε για διαγωνισμούς που ξεκίνησαν από το ΠΑΣΟΚ, ενώ οι συμβάσεις είναι ίδιες με αυτές που υπέγραφε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, με υπουργό μάλιστα τον κ. Σταθάκη, ο οποίος σήμερα είναι στη Ν. Αριστερά, η οποία είναι - λέει τώρα - κατά των εξορύξεων...

Αναγνωρίστε λοιπόν κι εσείς τη συνεισφορά τους, να αναγνωρίσουν κι αυτοί τη δική σας στους κοινούς σας στόχους. Να ξέρει κι ο λαός, τελικά, ότι ειδικά σε αυτά τα ζητήματα, που είναι κολοσσιαίας σημασίας, κρίνεται η σύμπλευση των διαφόρων κομμάτων. Οι διαφορές σας είναι πρακτικά ανύπαρκτες εδώ.

Την ώρα που πουλάτε μεγαλοϊδεατισμό, βάζετε τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας στο ΝΑΤΟικό παζάρι

Κύριοι της κυβέρνησης,

Εμείς το λέμε καθαρά. Καμία εμπιστοσύνη δεν πρέπει να σας έχει ο λαός, ούτε να δώσει καμία βάση σε αυτά που υπόσχεστε.

Λέτε ότι οι εταιρείες αυτές έχουν από πίσω ισχυρές χώρες, που με την παρουσία τους κατοχυρώνουν τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Την ίδια στιγμή όμως οι ίδιοι κολοσσοί και αυτές οι χώρες συνάπτουν αντίστοιχες συμφωνίες με την Τουρκία, με τις αρχές της διαλυμένης Λιβύης, με τους τζιχαντιστές που αναρριχήθηκαν στη Συρία με τις πλάτες της Τουρκίας και του ευρωατλαντισμού.

Τόσο «κατοχυρωμένα» είναι τα κυριαρχικά δικαιώματα, που στις συμβάσεις για τις περιοχές νότια της Κρήτης έχετε συμπεριλάβει πρόβλεψη για το τι θα ισχύσει στο ενδεχόμενο που μέρος αυτών των θαλάσσιων «οικοπέδων» δεν θα συμπεριληφθεί στην ελληνική ΑΟΖ. Προφανώς και εννοείτε μετά από μια επώδυνη διευθέτηση!

Αλλωστε μιλάμε για την περιοχή που εφάπτεται με το παράνομο τουρκολιβυκό σύμφωνο. Και αφήστε αυτά που λέγατε πριν, ότι οι συμβάσεις δεν εκχωρούν κυριαρχικά δικαιώματα αλλά τα προστατεύουν. Αν δεν ισχύει το ένα, δεν μπορεί να ισχύει και το άλλο από αυτά που λέτε, κ. Παπασταύρου. Και αφήστε και την κοροϊδία ότι πρόκειται για τυπικές και νομικές προβλέψεις που υπάρχουν γενικά σε όλες τις συμβάσεις. Τότε στις άλλες δύο συμβάσεις γιατί δεν υπάρχουν;

Πρόκειται για την απόλυτη ομολογία ότι την ίδια ώρα που πουλάτε μεγαλοϊδεατισμό, και με διάφορες εθνικοπατριωτικές μάλιστα κορόνες στέλνετε στρατεύματα στην Κύπρο και αλλού για τις ΝΑΤΟικές αποστολές, ταυτόχρονα έχετε βάλει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας στο ΝΑΤΟικό παζάρι.

Φαίνεται αντιφατικό, αλλά είναι απλά η απόδειξη ότι και στη χώρα μας μάλλον φαίνεται ότι υπάρχουν δύο «πατρίδες». Από τη μια η πατρίδα του μεγάλου κεφαλαίου, που επιδιώκει να αναβαθμίσει τη θέση του, είτε με «προβολή ισχύος» είτε και με «παραχωρήσεις» στη συνέχεια, και από την άλλη η πατρίδα του ελληνικού λαού, που στενάζει, που κινδυνεύει, που αναλαμβάνει και όλα τα βάρη.

Λέτε ακόμα ότι με αυτές τις συμφωνίες και τα υπόλοιπα που κάνετε θα εξασφαλιστεί ένα «καλύτερο μέλλον» για όλους.

Εμείς λέμε στον ελληνικό λαό να κλείσει τα αυτιά του σε όλα αυτά. Αλλωστε, ό,τι έχετε πει μέχρι σήμερα έχει πάει «κουβά», όπως λέει και η νεολαία μας.

Αλλωστε, λέγατε ότι η «απελευθέρωση» της αγοράς Ενέργειας θα μειώσει τις τιμές. Και τελικά τις αύξησε, γιατί «απελευθέρωσε» τα κέρδη των καπιταλιστών που μπήκαν στην αγορά. Λέγατε ότι η «πράσινη μετάβαση» θα εξασφαλίσει άφθονη φτηνή Ενέργεια από τις ΑΠΕ και θα σώσει και τον πλανήτη. Θάβατε τον φτηνό εγχώριο λιγνίτη και λέγατε ότι οι υδρογονάνθρακες είναι καύσιμο του περασμένου αιώνα.

Και τώρα «τρέχετε» τις εξορύξεις και διερευνάτε, όπως είπε από το Παρίσι ο κ. Μητσοτάκης, μήπως μαζί με την ομπρέλα των γαλλικών πυρηνικών όπλων μπορούμε να έχουμε και λίγη πυρηνική ενέργεια στο μείγμα, για λόγους ευστάθειας.

Το ίδιο θα γίνει και με αυτά που λέτε σήμερα. Είστε παντελώς αναξιόπιστοι, είστε και ψεύτες και υποκριτές απέναντι στον ελληνικό λαό. Γιατί ό,τι λέτε κάθε φορά δεν καθορίζεται ούτε από τις ανάγκες του λαού, ούτε από τα επιστημονικά δεδομένα, που τα έχετε κάνει λάστιχο. Καθορίζεται μόνο από το πού εμφανίζονται κάθε φορά ευκαιρίες κερδοφορίας για τους διάφορους μονοπωλιακούς ομίλους, ποιες είναι οι κάθε φορά γεωπολιτικές προτεραιότητες των συμμάχων σας.

Τα δήθεν μέτρα και οι διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης δεν έχουν καμία αξία

Σήμερα ο λαός μας ζει την εξής τραγική ειρωνεία:

Τη μία στιγμή ακούει εσάς να λέτε για «άλμα στον ενεργειακό τομέα», για «Ελλάδα εξαγωγέα Ενέργειας» και άλλα τέτοια, και την επόμενη ακούει ότι από μέρα σε μέρα η βενζίνη θα περάσει τα 2 ευρώ, ότι τα τιμολόγια του ρεύματος μπορεί να ανέβουν μέχρι και 30% τον Απρίλιο! Και, βέβαια, οι ανατιμήσεις δεν πρόκειται να περιοριστούν στα ενεργειακά προϊόντα, αλλά θα περάσουν και στα τρόφιμα, θα περάσουν σε όλα τα είδη πρώτης ανάγκης.

Μοιάζει σουρεαλιστικό, αλλά όλα αυτά είναι απλά το σύστημά σας, ο καπιταλισμός! Από την ανέχεια και τα βάσανα των πολλών κερδίζουν μόνο οι λίγοι, τα συμφέροντα των οποίων βαφτίζετε και «εθνικά».

Τα δήθεν μέτρα που ανακοινώσατε χθες (σ.σ. προχθές), όπως και οι διαβεβαιώσεις σας ότι θα παρέμβετε ξανά αν παραστεί ανάγκη, δεν έχουν καμία απολύτως αξία.

Πρώτα απ' όλα, είναι θράσος να μιλάτε πάλι για «εισαγόμενο πληθωρισμό» και «εξωτερικό πρόβλημα». Γιατί είστε απολύτως συνένοχοι για τη στήριξη της επέμβασης των ΗΠΑ και του Ισραήλ και μάλιστα σε ρόλο «σημαιοφόρου».

Είστε υπεύθυνοι, μαζί και με τις προηγούμενες κυβερνήσεις, για τη συμμετοχή στον ενεργειακό πόλεμο ΗΠΑ - ΕΕ - Ρωσίας, κομμάτι της οποίας είναι και αυτό το νομοσχέδιο.

Είστε υπεύθυνοι, γιατί έχετε αναγορεύσει σε «ατμομηχανή» της οικονομίας τον Τουρισμό, που είναι ιδιαίτερα ευάλωτος σε συνθήκες σαν τις σημερινές, σε συνθήκες πολεμικής εμπλοκής. Και τώρα που έρχονται ξανά με έντονο τρόπο οι συνέπειες όλων αυτών, λέτε ότι θα παρέμβετε στο μέτρο του δυνατού, γιατί «δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα».

Λεφτόδεντρα όμως υπάρχουν για τα κρατικά ταμεία, αφού για παράδειγμα πάνω από το 50% της λιανικής τιμής στην αντλία είναι κρατικοί φόροι, οι οποίοι θα αυξηθούν αναλογικά με τις τιμές.

Λεφτόδεντρα υπάρχουν για τις δαπάνες του ΝΑΤΟ και τις αποστολές μέχρι την Ερυθρά Θάλασσα.

Λεφτόδεντρα βλέπουν μπροστά τους και οι «ατρόμητοι Ελληνες εφοπλιστές», που - από την άνεση της βίλας τους, φυσικά - στέλνουν τα πλοία και τους ναυτεργάτες μέσα στις εμπόλεμες ζώνες και «χτυπάνε» μυθικά συμβόλαια, ακριβώς λόγω του αυξημένου κινδύνου.

Λεφτόδεντρα βλέπουν οι ενεργειακοί όμιλοι, που ετοιμάζονται για νέα, «ουρανοκατέβατα» κέρδη. Τα βλέπουν οι αλυσίδες των σούπερ μάρκετ και άλλοι. Και αφήστε την κοροϊδία με τα πλαφόν στα κέρδη. Πρώτα απ' όλα, τα κέρδη τους είναι ήδη τεράστια.

Το ζήτημα όμως επιπλέον είναι πως αυτοί οι όμιλοι έχουν πάρα πολλούς τρόπους, λογιστικούς και άλλους, να εμφανίζουν τα κέρδη τους μικρότερα απ' ό,τι πραγματικά είναι, και να ξεφεύγουν έτσι και από τα πλαφόν και από τη φορολόγηση. Επομένως, κανένα 40% δεν πρόκειται να εισπράξει το ελληνικό Δημόσιο και από αυτές τις συμβάσεις.

Αυτό που απαιτείται σήμερα είναι μαζικός λαϊκός ξεσηκωμός για να σταματήσει η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο, αλλά και για να μην πληρώσουν οι εργαζόμενοι τις συνέπειες αυτής της εμπλοκής.

Εδώ και τώρα ζητάμε:

Να καταργηθούν ο ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης και ο Ενιαίος Φόρος Κατανάλωσης στην Ενέργεια.

Να τεθεί πλαφόν στις τιμές.

Επαναλειτουργία των λιγνιτικών μονάδων.

Κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας.

Εγκατάλειψη των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, που εκτινάσσουν το κόστος φυσικού αερίου.

Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, πλήρη και πραγματική επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Ο λαός έχει τη δύναμη να γίνει πρωταγωνιστής των εξελίξεων, με το ΚΚΕ μπροστά

Κυρίες και κύριοι,

Η γνώμη μας είναι ότι ο λαός χρειάζεται να απορρίψει τους κάθε είδους σχεδιασμούς των εκμεταλλευτών του, που του παρουσιάζουν η κυβέρνηση και άλλα κόμματα του συστήματος ως «εθνικούς στόχους». Να υπερασπιστεί τα δικά του αυτοτελή συμφέροντα και να διεκδικήσει αυτά που του ανήκουν.

Η πάλη του λαού για τη δική του πατρίδα, η πάλη για την υπεράσπιση της ζωής του, της οικογένειάς του, του σπιτιού του, για την ικανοποίηση των αναγκών του, είναι πάλη για ένα άλλο μέλλον, χωρίς την εξουσία του κεφαλαίου, το οποίο έχει ως «πατρίδα» μόνο την εκμετάλλευση και τα κέρδη.

Η ανησυχία και ο φόβος για το τι μπορεί να φέρει ο πόλεμος και η εμπλοκή της χώρας σε αυτόν, που δικαιολογημένα νιώθει σήμερα ο κάθε άνθρωπος, δεν πρέπει να μετατρέπεται σε στάση αναμονής.

Ο σημερινός διεθνής αρνητικός συσχετισμός δεν είναι ακίνητος, δεν είναι στατικός. Τα αδιέξοδα του καπιταλιστικού συστήματος δυναμώνουν και ο πόλεμος φέρνει καταστροφή παραγωγικών δυνάμεων. Είναι μια χαρακτηριστική εκδήλωση της σήψης του, των ιστορικά ξεπερασμένων ορίων του.

Ο λαός, σε συμπόρευση με το ΚΚΕ, μπορεί να σηκώσει ψηλά τη σημαία της αντεπίθεσης, της μαχητικής υπεράσπισης των συμφερόντων του και να βάλει πλώρη για έναν αγώνα μέχρι τέλους, δηλαδή μέχρι την οριστική απαλλαγή από αυτό το σύστημα της φτώχειας, των πολέμων και της εκμετάλλευσης.

Σε έναν κόσμο που φλέγεται, σε ένα σύστημα που σαπίζει, ο λαός μας έχει τη δύναμη, πιστεύουμε, να γίνει πρωταγωνιστής των εξελίξεων, με το ΚΚΕ μπροστά σε αυτόν τον αγώνα.