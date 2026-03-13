Παρασκευή 13 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 11
ΦΛΟΓΕΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ - ΜΑΘΗΤΕΣ
Μέρα δράσης ενάντια στον πόλεμο η 17η Μάρτη

Μέρα αντιπολεμικής δράσης διοργανώνεται την Τρίτη 17 Μάρτη στα σχολεία και στις σχολές, με τη νέα γενιά να υψώνει τη δική της φωνή απέναντι στις επικίνδυνες εξελίξεις και στην εμπλοκή της χώρας.

Η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας απευθύνεται σε κάθε μαθητή και μαθήτρια που αυτό το διάστημα παρακολουθούν τις εξελίξεις, και τους καλεί σε δράση απέναντι στον πόλεμο, στην εκμετάλλευση, στην αδικία: «Σε κάθε σχολείο με κάθε τρόπο να ακουστεί η φωνή των μαθητών, μαζί με τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς».

Το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών για εκείνη τη μέρα έχει απευθύνει κάλεσμα σε κάθε φοιτητικό σύλλογο πανελλαδικά, κάθε εκλεγμένο σε Διοικητικό Συμβούλιο, κάθε φοιτητή και φοιτήτρια, να οργανώσουν πολύμορφη δραστηριότητα, να σημάνει ξεσηκωμός σε όλες τις σχολές της χώρας! Επίσης, την Πέμπτη 19 Μάρτη το ΜΑΣ καλεί σε μεγάλο φοιτητικό συλλαλητήριο στην Αθήνα, στις 12.00 στα Προπύλαια.

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Στα πεδία των κερδών με σημαία την εμπλοκή και την αντιλαϊκή επίθεση
Λαϊκός ξεσηκωμός για να σταματήσει η εμπλοκή στον πόλεμο, για να μην πληρώσουν οι εργαζόμενοι τις συνέπειες αυτής της εμπλοκής
Σφυροκόπημα της επικίνδυνης σύμβασης από τους κομμουνιστές βουλευτές
Ο λαός πληρώνει τον «λογαριασμό» των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών
Κάλεσμα αγωνιστικής ετοιμότητας και δράσης ενάντια στον πόλεμο και στην εμπλοκή της χώρας μας σε αυτόν
Ενας νεκρός από νέα επίθεση σε δεξαμενόπλοια, το ένα ελληνόκτητο!
Δεν ορκιστήκαμε να γίνουμε κρέας στα κανόνια κανενός ιμπεριαλιστή
«Η επιστημονική αλήθεια είναι πάντα επαναστατική!»
Κατηγορεί την Ελλάδα για «εκμετάλλευση της κρίσης»
Συντονισμός της πάλης κατά του συστήματος που είναι συνώνυμο της εκμετάλλευσης και του πολέμου
Οι αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις φουντώνουν τη φωτιά του πολέμου σε όλη την περιοχή
«Βγάζουμε πολλά λεφτά», λέει ο Τραμπ, ενώ αυξάνονται οι κίνδυνοι και τα δεινά για τους λαούς
Με κλιμάκωση της χερσαίας εισβολής και κατοχή εδαφών απειλεί το Ισραήλ
 «Οι ερευνητές/τριες στα ερευνητικά κέντρα και στα πανεπιστήμια δεν γινόμαστε συνένοχοι στο έγκλημα»
Συζήτηση για τις αιτίες του ιμπεριαλιστικού πολέμου και τη δράση των κομμουνιστών
 Εξετάζει να στείλει ναρκαλιευτικά στον Κόλπο
 Εξω η Ελλάδα από τον πόλεμο
 Πανηγύρια η κυβέρνηση, παραμύθια η βολική αντιπολίτευση
 Κατάμουτρη κοροϊδία στους επαγγελματίες και τον λαό τα μέτρα της κυβέρνησης
 Συγκεντρώσεις Οργανώσεων του ΚΚΕ
 Παρουσίαση του έργου «Ο Μπαμπάς ο Πόλεμος»
 Συλλαλητήρια ενάντια στην εμπλοκή
 «Μου είπαν η σειρά σου να ντυθείς στο χακί...»
Καμιά θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους του κεφαλαίου!
 Καμία εμπλοκή των Ενόπλων Δυνάμεων στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους
 Ζητά την απεμπλοκή της χώρας από τον πόλεμο
Η ανασφάλεια και η ανησυχία που νιώθει ο λαός θα πάψουν μόνο αν κλείσουν οι αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις
 Ψήφισμα αλληλεγγύης στο Ιορδανικό ΚΚ
 Χρειάζεται υψηλού βαθμού ετοιμότητα των Κομμουνιστικών Κομμάτων
 Ισραηλινές κινήσεις για στρατιωτική βάση στη Σομαλιλάνδη
 Οι λαοί φορτώνονται ήδη τις συνέπειες του πολέμου
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ