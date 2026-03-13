ΦΟΙΤΗΤΕΣ - ΜΑΘΗΤΕΣ

Μέρα δράσης ενάντια στον πόλεμο η 17η Μάρτη

με τη νέα γενιά να υψώνει τη δική της φωνή απέναντι στις επικίνδυνες εξελίξεις και στην εμπλοκή της χώρας.

Η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας απευθύνεται σε κάθε μαθητή και μαθήτρια που αυτό το διάστημα παρακολουθούν τις εξελίξεις, και τους καλεί σε δράση απέναντι στον πόλεμο, στην εκμετάλλευση, στην αδικία: «Σε κάθε σχολείο με κάθε τρόπο να ακουστεί η φωνή των μαθητών, μαζί με τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς».

Το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών για εκείνη τη μέρα έχει απευθύνει κάλεσμα σε κάθε φοιτητικό σύλλογο πανελλαδικά, κάθε εκλεγμένο σε Διοικητικό Συμβούλιο, κάθε φοιτητή και φοιτήτρια, να οργανώσουν πολύμορφη δραστηριότητα, να σημάνει ξεσηκωμός σε όλες τις σχολές της χώρας! Επίσης, την Πέμπτη 19 Μάρτη το ΜΑΣ καλεί σε μεγάλο φοιτητικό συλλαλητήριο στην Αθήνα, στις 12.00 στα Προπύλαια.