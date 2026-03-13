ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Στα πεδία των κερδών με σημαία την εμπλοκή και την αντιλαϊκή επίθεση

Προκαλεί τον λαό η κυβέρνηση, που παρουσιάζει περίπου ως φυσικό φαινόμενο τον νέο πόλεμο στη Μέση Ανατολή και το οικονομικό τσουνάμι που προκλήθηκε από τις επιθέσεις των «στρατηγικών εταίρων και συμμάχων» της ντόπιας αστικής τάξης, ΗΠΑ και Ισραήλ.

«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια εκτεταμένη περιφερειακή σύγκρουση, η οποία χτύπησε δυστυχώς και τις πόρτες της ΕΕ και η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, επηρεάζει τη διεθνή οικονομία, επηρεάζει τις τιμές του πετρελαίου, ενδέχεται να δημιουργήσει σημαντικές πληθωριστικές τάσεις, βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες επιπτώσεις (...) στην ελληνική οικονομία», είπε χτες στο «iefimerida.gr» ο Κυρ. Μητσοτάκης, προετοιμάζοντας για νέα κύματα ακρίβειας που θα σαρώσουν τα λαϊκά στρώματα, ενώ πρόσθεσε ότι «τα πράγματα ενδεχομένως να γίνουν πολύ σοβαρά αν αυτός ο πόλεμος συνεχιστεί για πολύ».

«Προφανώς επιπτώσεις θα υπάρχουν και στην ευρωπαϊκή και στην ελληνική οικονομία, και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα», συμπλήρωσε, βάζοντας πρόταγμα «το συντομότερο δυνατόν να αποκατασταθεί η ελεύθερη ναυσιπλοΐα, κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα και ως ναυτική δύναμη, στα Στενά του Ορμούζ. Αυτή είναι η προτεραιότητα σήμερα», την ώρα που εξυφαίνονται σχέδια για αποστολή ευρωπαϊκής ναυτικής δύναμης εκεί, με συμμετοχή και ελληνικών πολεμικών πλοίων.

Με θράσος παρουσίασε δε μια εικόνα ότι η κυβέρνηση τάχα στέκεται «στο ύψος των περιστάσεων, είτε για να ασφαλίσουμε τη χώρα μας αλλά και τον Ελληνισμό συνολικά, είτε για να προστατεύσουμε τους ναυτικούς μας οι οποίοι βρίσκονται στην εμπόλεμη ζώνη», την ώρα που οι ναυτεργάτες έχουν αφεθεί έρμαια των εφοπλιστών, που τους βάζουν να υπογράφουν «θανατόχαρτα» για τα κέρδη τους.

Ως «άμεση προτεραιότητά μας αυτές τις μέρες» έβαλε την «ασφάλεια της χώρας», την «προστασία της Κύπρου», αναποδογυρίζοντας την πραγματικότητα για τους τεράστιους κινδύνους που σηματοδοτεί για τον λαό η πιο ενεργή εμπλοκή στα σχέδια του ευρωατλαντικού ιμπεριαλισμού, με ανάπτυξη δυνάμεων και αποστολές από Βουλγαρία μέχρι Λίβανο για τα συμφέροντα της αστικής τάξης. Με μπούσουλα αυτά, άλλωστε, καυχήθηκε για τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην «κινητοποίηση» της ΕΕ, που έσπευσε να πιάσει πόστα στον πόλεμο.

Δείχνοντας εξάλλου την ουσία των κινήσεών τους και της εμπλοκής, σημείωσε ότι «αυτό σίγουρα αναβαθμίζει συνολικά τη θέση της χώρας», δηλαδή της ντόπιας αστικής τάξης, που μέσα από τέτοιους ρόλους και γεωστρατηγική αναβάθμιση αναζητεί μερτικά στην καπιταλιστική «λεία» της ευρύτερης περιοχής.

Ταυτόχρονα, συνεχίζοντας το ρεσιτάλ της υποκρισίας, και ενώ π.χ. από Σούδα, Ρόδο, «Ελ. Βενιζέλος» και άλλα σημεία της επικράτειας στηρίζουν την ανάπτυξη δυνάμεων και την τροφοδοσία των Αμερικανών για να βομβαρδίζουν ανηλεώς τον ιρανικό λαό, και η κυβέρνηση για τα συμφέροντα του κεφαλαίου έχει αποστολές εκτός συνόρων που ενισχύουν τον ευρωατλαντικό σχεδιασμό του πολέμου ως «σημαιοφόροι» των καπιταλιστών, ο Μητσοτάκης ισχυρίστηκε ότι «η όποια παρουσία μας στην περιοχή έχει αμιγώς αμυντικά χαρακτηριστικά».

Επιβεβαιώνοντας δε ότι η εμπλοκή είναι το «άλλο μισό» των σχεδιασμών του κεφαλαίου, υπεραμύνθηκε των σχεδίων του ευρωατλαντισμού, π.χ. για τον Κάθετο Διάδρομο και τη στροφή στο πανάκριβο αμερικανικό LNG. «Πούλησε» και τις υποδομές που έχει η χώρα («αγωγούς, σταθμούς επαναεριοποίησης φυσικού αερίου στη Ρεβυθούσα και στην Αλεξανδρούπολη»), τονίζοντας ότι η εμπλοκή και σε αυτό το πεδίο «ουσιαστικά ανάγει τη χώρα μας σε περιφερειακό ενεργειακό "παίκτη" και πάροχο ενεργειακής ασφάλειας για όλη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη» και «την αναβαθμίζει (...) γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά, γεωοικονομικά». Στο ίδιο μοτίβο, παρέπεμψε στην κύρωση, χθες στη Βουλή, της συμφωνίας με τη «Chevron», λέγοντας ότι «έχει όχι μόνο σημαντική οικονομική αξία, έχει και πολύ σημαντική γεωπολιτική αξία», όταν επισημοποιεί το εν εξελίξει ιμπεριαλιστικό παζάρι για τις θαλάσσιες ζώνες νότια της Κρήτης.

Στο εσωτερικό μέτωπο, υποστήριξε τα μέτρα που ανακοίνωσαν προχθές για συγκράτηση υποτίθεται των τιμών, την ώρα που αυτά επιδοτούν την ακρίβεια και τα κέρδη του κεφαλαίου και τα πληρώνει ο λαός από την άλλη τσέπη. Χαρακτηριστικά ήταν και όσα είπε παρουσιάζοντας ως προϋπόθεση των μέτρων τα μνημόνια διαρκείας για τον λαό: «Οι δημοσιονομικοί στόχοι είναι συγκεκριμένοι. Τα περιθώρια και αυτά είναι συγκεκριμένα, και προφανώς δεν είναι ότι περισσεύουν χρήματα».

Στο ίδιο φόντο, απέρριψε τις πρόωρες εκλογές, επικαλούμενος την «πολιτική σταθερότητα» ως «συγκριτικό πλεονέκτημα στη χώρα», με στόχο την υποταγή του λαού στα προτάγματα του κεφαλαίου, όπως η συνταγματική αναθεώρηση και λοιπές «σημαντικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις» που έρχονται να τσακίσουν τον λαό.

Για δίκτυα αγωγών και στρατιωτικούς διαδρόμους στη Βουλγαρία

Την ίδια ώρα, παρά τους τόνους ευρωατλαντικής προπαγάνδας, οι πρώτες «πολεμικές» δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι τουλάχιστον το 25% του λαού τοποθετείται αρνητικά απέναντι στην εμπλοκή στα αμερικανοΝΑΤΟικά σχέδια σε Ανατολική Μεσόγειο και Μέση Ανατολή, που οι μηχανισμοί του αστικού κράτους ρίχνουν κι άλλο κάρβουνο σε αυτήν την επικίνδυνη για τον λαό ρότα.

Την ίδια ώρα ο υπουργός Αμυνας Ν. Δένδιας ήταν στη Βουλγαρία, μετά από πρόσκληση του Βούλγαρου ομολόγου του, Atanas Zapryanov, με τον οποίο είχε διμερείς συνομιλίες, ενώ έγινε δεκτός και από τον πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, Andrey Gurov.

Θυμίζουμε ότι μετά την ανάπτυξη πυροβολαρχίας «Patriot» στην Κάρπαθο και την αποστολή φρεγατών και F-16 στην Κύπρο, η κυβέρνηση ανέπτυξε άλλη μια τέτοια πυροβολαρχία στη Βόρεια Ελλάδα «για την αντιβαλλιστική κάλυψη μεγάλου τμήματος της επικράτειας της Βουλγαρίας», και επιπλέον ζεύγος F-16 μεταστάθμευσε στη Λήμνο «με αποκλειστική αποστολή την παροχή επιπλέον κάλυψης στη Βουλγαρία». Για τον συντονισμό της επιχείρησης, δύο ανώτεροι αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας μετέβησαν στο Κέντρο Επιχειρήσεων των βουλγαρικών Ενόπλων Δυνάμεων στη Σόφια.

Στην πράξη, οι ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις, μετά την κάλυψη που έσπευσαν να παράσχουν από Σούδα, Κάρπαθο και Κύπρο σε βάσεις των ΗΠΑ και Βρετανίας, καλύπτουν Αλεξανδρούπολη και Κάθετο Διάδρομο, τον οδικό και σιδηροδρομικό δίαυλο μετακίνησης αμερικανοΝΑΤΟικού προσωπικού προς Ουκρανία, ενεργειακές υποδομές στη Βουλγαρία, αλλά και ιπτάμενα μέσα των Αμερικανών που έχουν μετασταθμεύσει εκεί, κάνοντας ταυτόχρονα όλα τα σημεία ανάπτυξής τους μαγνήτες αντιποίνων.

Σε αυτό το φόντο, ο Δένδιας σε δηλώσεις που έκανε από τη Σόφια έθιξε και το θέμα της «κινητικότητας», μιλώντας συγκεκριμένα για συμφωνίες που έχουν ήδη υπογραφεί «για την επέκταση του δικτύου αγωγών και για τη δημιουργία αναγνωρισμένου στρατιωτικού διαδρόμου» έως τη Ρουμανία, καθώς μπίζνες και πόλεμος πάνε μαζί.

Την ίδια ώρα η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ, Λ. Ζωχιού, σε χθεσινή ενημέρωση δημοσιογράφων για τη Μέση Ανατολή γνωστοποίησε ότι «λαμβανομένης και της επιδεινούμενης κατάστασης επί του εδάφους και εκτιμώντας τις συνθήκες ασφαλείας, ελήφθη η απόφαση μετεγκατάστασης της πρεσβείας μας από την Τεχεράνη στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν». Εξέφρασε επίσης την «ανησυχία» της Αθήνας «για την περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση και εξάπλωση της σύρραξης στη Μέση Ανατολή», στην οποία κλιμάκωση, βέβαια, η ντόπια αστική τάξη έχει βάλει το χεράκι της.