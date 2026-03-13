Παρασκευή 13 Μάρτη 2026
ΦΛΟΓΕΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΜΠ
Ζητά την απεμπλοκή της χώρας από τον πόλεμο

Καταδικάζοντας την επέμβαση των ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν, που «έχει ανοίξει τον ασκό του Αιόλου» ο Σύλλογος Διδακτικού Προσωπικού του ΕΜΠ σημειώνει σε ανακοίνωσή του, μεταξύ άλλων, ότι «η συμμετοχή σε στρατιωτικούς συνασπισμούς και σχετικές επιχειρήσεις, η ύπαρξη βάσεων του ΝΑΤΟ στον τόπο μας όχι μόνο δεν μας τοποθετεί στην ασφαλή πλευρά του πλανήτη αλλά, απεναντίας, μας τραβά γοργά στο μάτι του κυκλώνα, καθιστώντας τη χώρα στόχο αντιποίνων, όπως δείχνουν οι στοχεύσεις του Ιράν στη βρετανική βάση στην Κύπρο. Ο ελληνικός λαός δεν έχει κανένα συμφέρον να χύσει το αίμα του, να σκοτώσει και να σκοτωθεί, να μάθει να "βλέπει φέρετρα σκεπασμένα με σημαία" για τα συμφέροντα του ιμπεριαλισμού. Η κυβέρνηση δεν έχει καμία νομιμοποίηση να εμπλέξει τη χώρα σε τέτοιους σχεδιασμούς, ενάντια στη θέληση του ελληνικού λαού».

Αφού σημειώνει ότι «έχουν πλέον καταρρεύσει τα προσχήματα των ιμπεριαλιστών για τις επεμβάσεις τους» και «αποκαλύφθηκε ότι οι φρεγάτες και τα F-16 στην Κύπρο είναι εκεί για να προστατεύσουν τις ΝΑΤΟικές βάσεις και όχι τον λαό της Κύπρου», ο Σύλλογος ΔΕΠ τονίζει ότι «είναι καθήκον της πανεπιστημιακής κοινότητας, της διανόησης, κάθε ελεύθερου πνεύματος, ολόκληρου του ελληνικού λαού, να υψώσει το ανάστημά του» και υιοθετεί τα αιτήματα για την απεμπλοκή της χώρας μας από τον πόλεμο.

    

