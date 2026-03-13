Καμία εμπλοκή των Ενόπλων Δυνάμεων στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους

Η επικίνδυνη κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή και η σύγκρουση με το Ιράν φέρνουν ξανά στο προσκήνιο τους μεγάλους κινδύνους που δημιουργούν οι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί για τους λαούς της περιοχής και ολόκληρου του κόσμου. Σε αυτό το εκρηκτικό σκηνικό η εμπλοκή της Ελλάδας στους σχεδιασμούς των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ενωσης βαθαίνει συνεχώς, μετατρέποντας τη χώρα σε ενεργό κρίκο μιας αλυσίδας πολεμικών επιχειρήσεων.

Η ελληνική κυβέρνηση, συνεχίζοντας την πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων, έχει θέσει στη διάθεση των Ευρωατλαντικών συμμάχων κρίσιμες στρατιωτικές υποδομές και εγκαταστάσεις. Βάσεις, λιμάνια και αεροδρόμια αξιοποιούνται για την στήριξη στρατιωτικών επιχειρήσεων, ενώ ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις συμμετέχουν σε αποστολές εκτός συνόρων, από τη Μεσόγειο μέχρι τη Μέση Ανατολή. Η χώρα μετατρέπεται έτσι σε πολεμικό ορμητήριο, γεγονός που όχι μόνο δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, αλλά τον εκθέτει σε σοβαρούς κινδύνους.

Η συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτές τις αποστολές δεν έχει καμία σχέση με την άμυνα της χώρας ή την προστασία της ειρήνης. Αντίθετα, αποτελεί μέρος των ανταγωνισμών για τον έλεγχο ενεργειακών δρόμων, αγορών και γεωπολιτικής επιρροής. Στο πλαίσιο αυτό, οι λαοί μετατρέπονται σε πιόνια μιας σκληρής αντιπαράθεσης μεταξύ ισχυρών κρατών και συμμαχιών, ενώ πληρώνουν βαρύ τίμημα σε αίμα, προσφυγιά και καταστροφή.

Ιδιαίτερα επικίνδυνη είναι η παρουσία ελληνικών στρατιωτικών μονάδων και μέσων εκτός συνόρων. Φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού, μαχητικά αεροσκάφη και άλλα μέσα και προσωπικό συμμετέχουν σε διεθνείς αποστολές που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τις εξελίξεις στην περιοχή. Η αποστολή αυτή των μονάδων σε εμπόλεμες συνθήκες, χωρίς πλήρη εκπαίδευση και τεχνική πιστοποίηση εξοπλισμού, αυξάνει δραματικά τον επιχειρησιακό κίνδυνο, οδηγεί σε χαμηλότερη αποτελεσματικότητα και τυχόν μεγαλύτερες απώλειες. Με απλά λόγια, θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την ίδια τη ζωή των στρατευμένων - πληρωμάτων φαντάρων και αξιωματικών, παιδιών του ελληνικού λαού, που κατά τ' άλλα έχουν μία και μοναδική αποστολή, την υπεράσπιση των συνόρων και της πατρίδας μας. Η εμπλοκή αυτή δημιουργεί τον κίνδυνο η Ελλάδα να βρεθεί μπλεγμένη σε πολεμικές συγκρούσεις που δεν έχουν καμία σχέση με τα συμφέροντα του λαού της.

Ταυτόχρονα, η αξιοποίηση ελληνικών στρατιωτικών υποδομών από τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ ενισχύει ακόμα περισσότερο τη στρατιωτική παρουσία και τις επιχειρησιακές δυνατότητες των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων στην περιοχή. Η μετατροπή της χώρας σε κόμβο στρατιωτικών επιχειρήσεων αυξάνει τον κίνδυνο να αποτελέσει στόχο σε περίπτωση γενικευμένης σύγκρουσης.

Μπροστά σε αυτήν την κατάσταση, γίνεται επιτακτική η ανάγκη να δυναμώσει η φωνή του λαού ενάντια στην εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο. Οι εργαζόμενοι, η νεολαία και τα λαϊκά στρώματα δεν έχουν τίποτα να κερδίσουν από τους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και τις στρατιωτικές επεμβάσεις. Αντίθετα, καλούνται να πληρώσουν το κόστος με οικονομικές θυσίες, ανασφάλεια και κινδύνους για την ίδια τους τη ζωή.

Η μόνη στάση που ανταποκρίνεται στα συμφέροντα του ελληνικού λαού είναι η άμεση απεμπλοκή της χώρας από τις πολεμικές επιχειρήσεις. Αυτό σημαίνει να σταματήσει κάθε συμμετοχή σε στρατιωτικές αποστολές που σχετίζονται με τους πολεμικούς σχεδιασμούς των μεγάλων δυνάμεων. Σημαίνει επίσης να επιστρέψουν άμεσα όλες οι ελληνικές στρατιωτικές μονάδες που βρίσκονται εκτός συνόρων.

Παράλληλα, πρέπει να τερματιστεί η χρήση των αμερικανοΝΑΤΟικών βάσεων και των ελληνικών υποδομών για τη στήριξη πολεμικών επιχειρήσεων. Η Ελλάδα δεν μπορεί και δεν πρέπει να λειτουργεί ως ορμητήριο για επιθέσεις εναντίον άλλων λαών. Η ειρήνη και η ασφάλεια στην περιοχή δεν μπορούν να εξασφαλιστούν με περισσότερους εξοπλισμούς και πολεμικές επεμβάσεις, αλλά με την πάλη των λαών ενάντια στους σχεδιασμούς που γεννούν τους πολέμους.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, απαιτείται να δυναμώσει το αντιπολεμικό κίνημα, η διεκδίκηση για μια πολιτική που θα βάζει στο επίκεντρο τις ανάγκες και τα συμφέροντα του λαού. Να απεμπλακεί τώρα η Ελλάδα από τον πόλεμο. Να επιστρέψουν όλες οι μονάδες και να πάψει η χώρα να συμμετέχει στους επικίνδυνους σχεδιασμούς που απειλούν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή.

Η ειρήνη και η ασφάλεια των λαών δεν μπορούν να οικοδομηθούν πάνω στα ερείπια των πολέμων. Μπορούν να κατακτηθούν μόνο μέσα από την κοινή πάλη των λαών ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και τις πολιτικές που τους τροφοδοτούν. Και σε αυτήν την κατεύθυνση ο ελληνικός λαός έχει λόγο και δύναμη να επιβάλει τη δική του επιλογή: Καμία εμπλοκή στους πολέμους των ισχυρών.

Εμείς οι ένστολοι, εν ενεργεία και απόστρατοι, πρέπει να είμαστε αρωγοί του λαού και της νεολαίας μας στον αγώνα του για την άμεση απεμπλοκή της χώρας μας από το σφαγείο του πολέμου.

Γιάννης ΤΣΟΛΑΚΗΣ

Απόστρατος αρχιπλοίαρχος ΠΝ