ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ, ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΣΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ

Συντονισμός της πάλης κατά του συστήματος που είναι συνώνυμο της εκμετάλλευσης και του πολέμου

Τηλεδιάσκεψη με πρωτοβουλία του ΚΚΕ για τις εξελίξεις μετά τη νέα ιμπεριαλιστική επέμβαση από ΗΠΑ - Ισραήλ στη Μέση Ανατολή

μεπραγματοποιήθηκε χτες με πρωτοβουλία τουγια τις σοβαρές εξελίξεις στην περιοχή μετά την έναρξη της ιμπεριαλιστικής επίθεσης των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν - εκτός από το ΚΚΕ - εκπρόσωποι από άλλα δέκα Κόμματα, τονίζοντας όλοι τη σημαντική πρωτοβουλία που συμβάλλει στην ανάλυση της κατάστασης και στον συντονισμό της δράσης των κομμουνιστών.

Συγκεκριμένα συμμετείχαν: Το Αλγερινό Κόμμα για τη Δημοκρατία και τον Σοσιαλισμό (PADS), το Ιορδανικό Κομμουνιστικό Κόμμα, το Κόμμα Τουντέχ (Ιράν), το Κομμουνιστικό Κόμμα Ισραήλ, το ΑΚΕΛ (Κύπρος), το Κόμμα Λαού της Παλαιστίνης, το Παλαιστινιακό Κομμουνιστικό Κόμμα, το Σουδανικό Κομμουνιστικό Κόμμα, το Συριακό Κομμουνιστικό Κόμμα και το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας.

Την εισαγωγική ομιλία έκανε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Αναφερόμενος στη νέα εγκληματική επίθεση που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ σε βάρος του λαού του Ιράν, τόνισε ότι αυτή «έχει ήδη κοστίσει τη ζωή σε εκατοντάδες αμάχους, έχει προκαλέσει τεράστιες υλικοτεχνικές καταστροφές τόσο στο Ιράν, όσο και σε άλλες χώρες της περιοχής», ενώ οι φλόγες της αγγίζουν τόσο τις χώρες του Κόλπου, όσο και τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, της Κασπίας, του Καυκάσου.

RIZOSPASTIS

Ο Δ. Κουτσούμπας στάθηκε ιδιαίτερα στην εμπλοκή της κυβέρνησης της ΝΔ με τη στήριξη και των άλλων αστικών κομμάτων στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και τους σχεδιασμούς των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, «επιδιώκοντας την αναβάθμιση της θέσης της αστικής τάξης, κάνοντας τη χώρα ενεργειακό - μεταφορικό κόμβο, διεκδικώντας μεγαλύτερο μερίδιο από τη λεία των ιμπεριαλιστικών πολέμων και επεμβάσεων».

Επισήμανε ότι η Ελλάδα φιλοξενεί ΝΑΤΟικές και αμερικανικές βάσεις, στέλνει όπλα στην Ουκρανία, συμμετέχει σε ιμπεριαλιστικές στρατιωτικές αποστολές στο εξωτερικό. Αυτή η εμπλοκή, τόνισε, «όχι μόνο δεν εγγυάται την ασφάλεια του λαού, αλλά κάνει τη χώρα στόχο αντιποίνων, έχει δρομολογήσει εξελίξεις αμφισβήτησης κυριαρχικών δικαιωμάτων».

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ επισήμανε πως το Κόμμα απορρίπτει τα προσχήματα των ιμπεριαλιστών και αποκαλύπτει τις πραγματικές αιτίες της σύγκρουσης, όπως η δημιουργία του οικονομικού και γεωπολιτικού χώρου της «Νέας Μέσης Ανατολής», ο ανταγωνισμός των μονοπωλίων στην υλοποίηση του «Εμπορικού Ινδικού Δρόμου», σε αντιπαράθεση με τον κινέζικο «Νέο Δρόμο του Μεταξιού» και τους σχεδιασμούς του Ιράν.

Αναφέρθηκε στον σχεδιασμό των ΗΠΑ, που «προβλέπει μεθοδικά βήματα είτε με οικονομικά, διπλωματικά - πολιτικά μέσα είτε με πολεμικά μέσα, για την ενίσχυση των θέσεων των αμερικανικών μονοπωλίων σε βάρος των ανταγωνιστών τους, πρώτα απ' όλα της Κίνας, που είναι σήμερα μια ισχυρή καπιταλιστική οικονομία, που ανταγωνίζεται σε πολλά μέτωπα τις ΗΠΑ και επιδιώκει να οικοδομήσει τη δική της ευρασιατική συμμαχία» και πρόσθεσε πως «σ' αυτόν τον σχεδιασμό βασικός κρίκος είναι το Ιράν, ο έλεγχός του».

Στην Ελλάδα το ΚΚΕ διαφωτίζει τους εργαζόμενους «για το ότι ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος δεν είναι και πόλεμος του λαού!», υπογράμμισε ο Δ. Κουτσούμπας και πρόσθεσε: «Τώρα είναι ώρα ευθύνης για τον καθένα και την καθεμιά. Το πώς θα σταθεί ο λαός στις καταιγιστικές εξελίξεις κρίνεται τώρα. Προπάντων, είναι ανάγκη να διαχωριστεί από τα σχέδια που τον οδηγούν στον όλεθρο και να διαμορφώσει γραμμή πάλης με κριτήριο τα δικά του πραγματικά συμφέροντα. Η στάση που θα κρατήσει ο λαϊκός παράγοντας απέναντι σε αυτήν την πολιτική της εμπλοκής μπορεί να καθορίσει πραγματικά τις εξελίξεις».

Και υπογράμμισε: «Απαιτείται να δυναμώσει η πάλη ενάντια στο σάπιο σύστημα του κέρδους, που είναι συνώνυμο της εκμετάλλευσης και του πολέμου, για να σπάσει η "αλυσίδα" που τραβάει τον λαό στην άβυσσο. Για να ανοίξει ο δρόμος της ανατροπής, για τη νέα κοινωνία, για τον σοσιαλισμό - κομμουνισμό, την κοινωνία της πραγματικής ευημερίας, της ειρήνης και της αλληλεγγύης με τους λαούς όλου του κόσμου».

Τόσο στην εισηγητική ομιλία, όσο και στις τοποθετήσεις των εκπροσώπων των Κομμάτων ξεχωριστή θέση είχαν η αλληλεγγύη με τον Παλαιστινιακό λαό στην πάλη του ενάντια στην ισραηλινή κατοχή, για μια ελεύθερη πατρίδα και επιστροφή των προσφύγων, όπως και η αλληλεγγύη στον λαό της Κούβας που βρίσκεται διαχρονικά στο στόχαστρο του ιμπεριαλισμού.

Ο Δ. Κουτσούμπας ενημέρωσε επίσης τους συμμετέχοντες στην τηλεδιάσκεψη για την προχθεσινή μεγάλη συγκέντρωση αλληλεγγύης στην Κούβα και την πορεία στην πρεσβεία των ΗΠΑ.