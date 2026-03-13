ΤΟΥΡΚΙΑ

Κατηγορεί την Ελλάδα για «εκμετάλλευση της κρίσης»

Να κατηγορεί την Ελλάδα για «θεμελιώδεις παραβιάσεις» διεθνών συνθηκών επιμένει η Τουρκία, συνδέοντας μάλιστα τις απαράδεκτες αξιώσεις της για αποστρατιωτικοποίηση νησιών του Αιγαίου με τις σχέσεις εντός του ΝΑΤΟ και των «κρίσεων ασφαλείας» που έχει να αντιμετωπίσει στην περιοχή, επιβεβαιώνοντας ότι τα ευρωατλαντικά σχέδια δίνουν αέρα στα πανιά της.

Κατά την καθιερωμένη ενημέρωση συντακτών, χτες, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Αμυνας, υποναύαρχος Ζεκί Ακτούρκ, επέμεινε ότι τα ελληνικά νησιά του ανατολικού Αιγαίου «παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα βάσει των όρων της Συνθήκης της Λωζάνης του 1923 και της Συνθήκης των Παρισίων του 1947, με την προϋπόθεση ότι θα παραμείνουν μη στρατιωτικά», αντιδρώντας ειδικά για τη μεταφορά «Πάτριοτ» στην Κάρπαθο αλλά και F-16 - που όπως είπε έχουν μεταφερθεί - στη Λήμνο και κατηγορώντας την ελληνική κυβέρνηση για «θεμελιώδη παραβίαση» και «προσπάθειες τετελεσμένων», που «δημιουργούν νομικές παρατυπίες και βλάπτουν τις σχέσεις γειτονίας και συμμαχίας μας». Εσπευσε δε να συμπληρώσει ότι «τέτοιες καταστάσεις μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ είναι απαράδεκτες ενόψει των συνεχιζόμενων κρίσεων ασφαλείας στην περιοχή μας» και υποστήριξε ότι οι προσπάθειες της Ελλάδας «αποσκοπούν στην εκμετάλλευση των κρίσεων στην περιοχή μας», αλλά «εμείς λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα».

Τους τόνους υψώνει η Τουρκία και κατά της Κύπρου, αφού ήταν η σειρά και του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Τζεβντέζ Γιλμάζ, που είπε ότι «η Τουρκία ως μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια δύναμη (...) ποτέ δεν άφησε και δεν θα αφήσει τους Τουρκοκύπριους μόνους», καμαρώνοντας για τη στρατιωτική εισβολή με την οποία, όπως είπε, «τόσο οι Τουρκοκύπριοι όσο και οι Ελληνοκύπριοι ζουν και αναπτύσσονται σε ένα ασφαλές περιβάλλον». Με φόντο δε την αμείωτη αποστολή νέων στρατιωτικών δυνάμεων και συστημάτων στα Κατεχόμενα, επανέλαβε τα περί «κυριαρχικής ισότητας» στην Κύπρο, διαμηνύοντας ότι κάθε βήμα της Αγκυρας αποσκοπεί «στην ασφάλεια όλων των κατοίκων του νησιού».

Στο μεταξύ, στην τουρκική πρωτεύουσα καταφτάνουν καθημερινά εκπρόσωποι των αρχών του ψευδοκράτους, όπως η «πρόεδρος» της «διακοινοβουλευτικής ομάδας φιλίας ψευδοκράτους - Τουρκίας», Ρεσμιγιέ Τσαναλτάι, στην οποία ο πρόεδρος της τουρκικής βουλής είπε ότι «η άρνηση της ύπαρξης "δύο λαών" στην Κύπρο και η αγνόηση του κυρίαρχου καθεστώτος των "δύο λαών" δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποτελέσει λύση για το νησί».

Σχετικά με τη νέα ανακοίνωση της Αγκυρας, η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ Λένα Ζωχιού είπε ότι το θέμα έχει ήδη απαντηθεί από το ΥΠΕΞ τις προηγούμενες ημέρες. «Οι μονομερείς αιτιάσεις περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου είναι ανυπόστατες και έχουν απορριφθεί επανειλημμένως», έλεγαν σχετικά διπλωματικές πηγές κρύβοντας βέβαια πως εντός ΝΑΤΟικού πλαισίου αναβαθμίζονται συνεχώς οι ανυπόστατες αιτιάσεις. Παράλληλα, επέμεινε ότι κατά την πρόσφατη συνομιλία των Γεραπετρίτη και Φιντάν δεν ετέθη από τουρκικής πλευράς θέμα για τις μετακινήσεις ελληνικών δυνάμεων σε Κάρπαθο ή Κύπρο. «Η επιχείρηση πόντισης καλωδίου οπτικής ίνας έχει ολοκληρωθεί μεταξύ Αμοργού - Αστυπάλαιας» είπε παραπέρα, σχετικά με το περιστατικό πριν μερικές μέρες, όπου τουρκική φρεγάτα παρενόχλησε τις εργασίες με τον γνωστό ισχυρισμό ότι γίνονται τάχα εντός τουρκικής υφαλοκρηπίδας και χρειάζονται άδεια από τις αρμόδιες τουρκικές αρχές. Ανέφερε ακόμα ότι η συνεχιζόμενη κατοχή στην Κύπρο δεν νομιμοποιεί την αποστολή μαχητικών F-16 από την Τουρκία στα Κατεχόμενα.

«Συγκεκριμένες προτάσεις» συζήτησαν ΗΠΑ - Κύπρος

Ολα αυτά ενώ ο υπαρχηγός της κυπριακής Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγος Νεόφυτος Παχουλίδης, συζήτησε «συγκεκριμένες προτάσεις στρατιωτικής συνεργασίας» στη διάρκεια επίσκεψης που ολοκλήρωσε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, συνοδευόμενος από αντιπροσωπεία αξιωματικών του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς. Ολα αυτά λίγα 24ωρα απ' όταν η κυπριακή κυβέρνηση διακινούσε όπως και η ελληνική τα παραμύθια τού «δεν συμμετέχουμε στον πόλεμο».

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση για τις επαφές που είχε στις ΗΠΑ από 28/2 (ανήμερα της έναρξης του νέου πολέμου) μέχρι 3/3, «επισκέφθηκε το Πεντάγωνο όπου είχε συναντήσεις με τον Υπαρχηγό του National Guard Bureau (CNGB), Στρατηγό Thomas M. Garden, και τη Διοικήτρια της Εθνοφρουράς του New Jersey, Ταξίαρχο Yvonne L. Mays». Κατά την παρουσία του, συζητήθηκαν «και οι τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις που επηρεάζουν την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου». Η ίδια ανακοίνωση επισημαίνει πως «η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας Κύπρου - ΗΠΑ στον τομέα της άμυνας και επιβεβαιώνει τη σπουδαιότητα του Προγράμματος Συνεργασίας "State Partnership Program - SPP", ως θεσμικού πλαισίου μακροχρόνιας στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ των δυο χωρών». Θυμίζουμε ότι στο πλαίσιο του SPP η Ουάσιγκτον αναπτύσσει συνεργασίες μεταξύ αμερικανικών πολιτειών και χωρών που στοχευμένα εδώ και χρόνια συμβάλλουν στην «περικύκλωση» της Ρωσίας και της Κίνας...