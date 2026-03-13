Σφυροκόπημα της επικίνδυνης σύμβασης από τους κομμουνιστές βουλευτές

Το ληστρικό περιεχόμενο των συμβάσεων αποκάλυψαν οι βουλευτές του ΚΚΕ στις παρεμβάσεις τους.καιανέδειξαν ότι πρόκειται για λεόντειο σύμβαση που παραδίδει τον φυσικό πλούτο της χώρας στα ενεργειακά μονοπώλια και εμπλέκει τη χώρα βαθύτερα στους ανταγωνισμούς με επίκεντρο την Ενέργεια.

Οπως κατήγγειλαν, η σύμβαση ανάμεσα στο ελληνικό Δημόσιο και στην κοινοπραξία «Chevron» - «Helleniq Energy» σε ποσοστό 30% - 70% παραδίδει φυσικό πλούτο, μη αναπληρώσιμο ενεργειακό πόρο της χώρας, χωρίς καμία εγγύηση ούτε για θέσεις εργασίας ούτε για την προστασία του περιβάλλοντος, ενώ εγκυμονεί κινδύνους και για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.

Κανένα όφελος - επεσήμαναν - δεν θα προκύψει για τον λαό, που βυθίζεται στην ενεργειακή φτώχεια, όπως δεν έδωσαν άλλα μεγάλα ενεργειακά έργα, π.χ. η επέκταση του τερματικού LNG της Ρεβυθούσας, οι Πλωτές Μονάδες Αποθήκευσης LNG στην Αλεξανδρούπολη και οι αγωγοί TAP Ελλάδας - Βουλγαρίας, γιατί όλα έγιναν με κριτήριο την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων.

Συνολικά 47.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα παραδίδονται στα ενεργειακά μονοπώλια, όταν η έκταση της Ελλάδας είναι 132.000 τ.χλμ. Μάλιστα, ένα τμήμα αυτών είναι εντός του απαράδεκτου τουρκολιβυκού μνημονίου, και γι' αυτό το τμήμα έχει προστεθεί, στις δύο συμβάσεις για τη νότια Κρήτη, το άρθρο 30 παράγραφος 3, που προβλέπει ότι το ελληνικό Δημόσιο θα αποζημιώσει τη «Chevron» σε περίπτωση που η μελλοντική ανακήρυξη ΑΟΖ με γείτονα χώρα οδηγήσει σε απώλεια περιοχών - έτσι αναφέρονται - στις οποίες η Ελλάδα δεν θα διαθέτει πλέον δικαιώματα.

Με βάση και αυτά, οι κομμουνιστές βουλευτές ξεσκέπασαν την κυβερνητική κοροϊδία, αναδεικνύοντας ότι καμία εγγύηση δεν υπάρχει για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, όπως ισχυρίζονταν οι κυβερνητικοί βουλευτές - ακριβώς το αντίθετο προκύπτει από τη συγκεκριμένη ρήτρα, που εισάγεται μόνο στις συμβάσεις για τη νότια Κρήτη.

Με τις παρεμβάσεις τους κονιορτοποίησαν και τις δήθεν αντιρρήσεις των κομμάτων της βολικής αντιπολίτευσης, που προσπάθησαν να συσκοτίσουν τη στρατηγική τους σύμπλευση με τη ΝΔ. Είναι χαρακτηριστικό ότι όπως τόνισαν οι βουλευτές του ΚΚΕ μπούσουλας για τις σημερινές συμβάσεις είναι ο νόμος Μανιάτη του ΠΑΣΟΚ, 4001/2011, που αποτέλεσε το νομικό όχημα για την παράδοση της εκμετάλλευσης και των υδρογονανθράκων στο μεγάλο κεφάλαιο. Ταυτόχρονα εκείνος ο νόμος ενσωμάτωσε και Οδηγίες της ΕΕ για την «απελευθέρωση» των αγορών ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, προώθησε το λεγόμενο «unbanding», το «σπάσιμο» της ΔΕΗ σε κομμάτια για να μπουν μέσα ιδιώτες, με αποτέλεσμα σήμερα τα νοικοκυριά, οι αγρότες και οι μικρές επιχειρήσεις να πληρώνουν πανάκριβα το ρεύμα την ίδια ώρα που θησαυρίζουν τα μονοπώλια της Ενέργειας.

Σε αυτόν τον νόμο πάτησε η συμφωνία του ΣΥΡΙΖΑ με την «Exxon», που ψηφίστηκε το 2019 από την κυβέρνηση της ΝΔ που διαδέχτηκε τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και η σημερινή με τη «Chevron».

Οι «κόμβοι Ενέργειας» στο μάτι του κυκλώνα των ανταγωνισμών

Κατήγγειλαν σε όλους τους τόνους το κυβερνητικό αφήγημα περί ενίσχυσης της γεωστρατηγικής ισχύος της χώρας, επισημαίνοντας πως με τις κυβερνητικές επιλογές εξυπηρετείται ο σχεδιασμός των ΗΠΑ για κατοχύρωση του ζωτικού χώρου τους στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, στον ανταγωνισμό τους με την Κίνα για την παγκόσμια πρωτοκαθεδρία, και πως η αναβάθμιση, η ασφάλεια και η σταθερότητα που υπόσχεται η κυβέρνηση είναι των συμφερόντων του ενός ιμπεριαλιστή έναντι του άλλου, που μόνο ανασφάλεια και κινδύνους σηματοδοτούν για τους λαούς.

Το νομοσχέδιο - τόνισαν - συνδέεται με τα σχέδια «ενεργειακής κυριαρχίας» των ΗΠΑ παγκοσμίως, στο πλαίσιο του ανταγωνισμού τους με την Κίνα για την ιμπεριαλιστική πρωτοκαθεδρία, και με αυτήν την έννοια αποτελεί μέρος της κλιμάκωσης του ιμπεριαλιστικού πολέμου των ΗΠΑ - Ισραήλ ενάντια στο Ιράν για τον έλεγχο ενεργειακών πηγών και διαδρομών, καθώς «βάση της ιμπεριαλιστικής επέμβασης είναι η ενεργειακή κυριαρχία».

Αλλά και το «επιχείρημα» της κυβέρνησης για ενεργειακή θωράκιση της χώρας το έκαναν φύλλο και φτερό οι κομμουνιστές βουλευτές, επισημαίνοντας πως συνιστά ομολογία ότι η «πράσινη μετάβαση» της ΕΕ, που όλα τα κόμματα του ευρωμονόδρομου στήριζαν, έχει ξεμείνει από «καύσιμα», με τα «πράσινα» μονοπώλια να έχουν στο μεταξύ σκάσει από τα κέρδη και τους λαούς να πληρώνουν πανάκριβα το ρεύμα.

Ταυτόχρονα, προειδοποίησαν τον λαό για μεγαλύτερη εμπλοκή της Ελλάδας στον ενεργειακό πόλεμο που μαίνεται στην Ανατολική Μεσόγειο, αντιτάσσοντας στους πανηγυρισμούς των κυβερνητικών στελεχών περί μετατροπής της χώρας σε «ενεργειακό κόμβο» την υπενθύμιση του τι συνέβη σε χώρες - κόμβους Ενέργειας που βρέθηκαν στο μάτι του κυκλώνα των ανταγωνισμών, και σήμερα οι λαοί τους υποφέρουν από ιμπεριαλιστικούς πολέμους, όπως η Ουκρανία, το Ιράν κ.λπ. Υπογράμμισαν πως πάντοτε ένας «ενεργειακός κόμβος» αποτελεί και πεδίο εκδήλωσης σφοδρών αντιθέσεων και ανταγωνισμών, άρα είναι μαγνήτης αντιποίνων ανάμεσα στα αντίπαλα στρατόπεδα.

Εξάλλου, όπως σημείωσαν οι βουλευτές του ΚΚΕ, η γεωστρατηγική αναβάθμιση και η ελληνική εμπλοκή στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο «είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος», καθώς υπηρετούν τα συμφέροντα των μονοπωλίων και όχι του λαού, που στενάζει από την ακρίβεια. Δηλωτικά αυτού είναι η λειτουργία των αμερικανοΝΑΤΟικών βάσεων στη χώρα, τα θηριώδη εξοπλιστικά προγράμματα, η αποστολή ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων στο εξωτερικό, όπως αυτές που βρίσκονται στην Ερυθρά Θάλασσα, στη Σαουδική Αραβία για την προστασία των πετρελαίων της «Aramco» και στην Κύπρο, στο πλαίσιο ΝΑΤΟικής αποστολής για την προστασία των βρετανικών βάσεων στο μαρτυρικό νησί. Κατήγγειλαν ακόμα ότι η εμπλοκή της Ελλάδας στις ιμπεριαλιστικές συγκρούσεις, με συναίνεση όλων των κομμάτων του συστήματος, αποτελεί στρατηγική επιλογή της ελληνικής αστικής τάξης, που με κριτήριο τα κέρδη της επιδιώκει τη γεωστρατηγική αναβάθμιση της χώρας στο πλαίσιο του πλιάτσικου που κάνουν οι ιμπεριαλιστές σε βάρος των λαών.

Οδηγούν συνειδητά τους ναυτεργάτες στο σφαγείο του Περσικού Κόλπου

Οι βουλευτές του ΚΚΕ κάλεσαν την κυβέρνηση να καταργήσει το Χρηματιστήριο Ενέργειας, να αποσύρει τη χώρα από το Χρηματιστήριο Ρύπων, να επαναφέρει τον λιγνίτη στο ενεργειακό μείγμα, να εγκαταλείψει τις κυρώσεις προς τη Ρωσία, να αξιοποιήσει όλες τις διαθέσιμες πηγές και τις ΑΠΕ και να στηρίξει το λαϊκό εισόδημα, αναδεικνύοντας ότι το μόνο πραγματικά νέο παραγωγικό μοντέλο για την αξιοποίηση του ορυκτού και ενεργειακού πλούτου της χώρας με σεβασμό στο περιβάλλον, που θα προσφέρει ανάπτυξη, ειρήνη και ευημερία στον λαό μας, αποτυπώνεται στην πρόταση του ΚΚΕ, με τα μέσα παραγωγής στα χέρια των παραγωγών του πλούτου και με κεντρικό σχεδιασμό.

Κάλεσαν δε τον λαό να μην πέσει στην παγίδα των «διαβεβαιώσεων» της κυβέρνησης περί «ασφάλειας», του άθλιου εφησυχασμού την ώρα που στην ευρύτερη περιοχή «πέφτουν κορμιά» για τους δρόμους και τις πηγές Ενέργειας και παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη το παζάρι με την Τουρκία, υπό ΝΑΤΟική ομπρέλα, για διευθετήσεις που φτάνουν μέχρι τη συνεκμετάλλευση του Αιγαίου και της Ανατ. Μεσογείου.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στην ομιλία του ο βουλευτής του ΚΚΕ και μέλος του ΠΓ της ΚΕ, Γιώργος Μαρίνος, στους ναυτεργάτες, καταγγέλλοντας την απαράδεκτη στάση των εφοπλιστών, που με τις πλάτες της κυβέρνησης οδηγούν «συνειδητά τους ναυτεργάτες στο σφαγείο του Περσικού Κόλπου». Και κάλεσε «να αποσυρθεί το "θανατόχαρτο"» που εκβιάζονται να υπογράψουν οι ναυτεργάτες, επισημαίνοντας ότι οι τελευταίοι πρέπει «να το πετάξουν - όπως το πετάνε - στα σκουπίδια».