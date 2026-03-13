Παρασκευή 13 Μάρτη 2026
ΦΛΟΓΕΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΝΕΟΙ ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΟΙ
Δεν ορκιστήκαμε να γίνουμε κρέας στα κανόνια κανενός ιμπεριαλιστή

Από τα στρατόπεδα σε όλη τη χώρα φτάνουν στον «Ριζοσπάστη» επιστολές νέων στρατευμένων που δεν σιωπούν μπροστά στην εμπλοκή της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς στη Μέση Ανατολή. Με τις παρεμβάσεις τους δηλώνουν καθαρά την αντίθεσή τους στον πόλεμο και στη μετατροπή της χώρας σε ορμητήριο. Δημοσιεύουμε σήμερα ορισμένες από αυτές:

«(...) Οι στρατιώτες που υπηρετούμε στην ΕΛΔΥΚ ανησυχούμε για την κατάσταση που επικρατεί. Αυτή τη στιγμή υπηρετούμε τη θητεία μας με μόνο και βασικό μέλημα την προάσπιση των συνόρων της χώρας μας. Σε καμία περίπτωση δεν ορκιστήκαμε να γίνουμε κρέας στα κανόνια κανενός ιμπεριαλιστή, για να εξυπηρετήσουν τα κέρδη τους, και ποτέ δεν συμφωνήσαμε να συμμετέχουμε σε σφαγές άλλων λαών. Αμεσα να κλείσουν οι ξένες βάσεις στο νησί και να φύγουν τα ξένα στρατεύματα από εδώ. Τώρα είναι η ώρα για απεμπλοκή της Ελλάδας και της Κύπρου από τους πολεμικούς σχεδιασμούς τους, οι οποίοι μας κάνουν συνένοχους και μας βάζουν σε μεγάλο κίνδυνο».

Στρατιώτης (ΠΖ) Διονυσίου Ιωάννης, 2ο Μ/Κ ΤΠ ΕΛΔΥΚ

«Ως νέος στρατευμένος, καταγγέλλω τη συμμετοχή της χώρας μας στον νέο πόλεμο στη Μέση Ανατολή, που ξεκίνησε με την επίθεση των ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν. Οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών αποδεικνύουν ότι οι αμερικανικές και βρετανικές βάσεις σε ελληνικό και κυπριακό έδαφος όχι μόνο δεν μας προστατεύουν, αλλά μας βάζουν στο στόχαστρο ξένων δυνάμεων. Ο ελληνικός και ο κυπριακός λαός δεν έχουμε τίποτα να κερδίσουμε από τη συμμετοχή των χωρών μας στον πόλεμο, μέσω της στήριξης στις ΗΠΑ και στο Ισραήλ και της αξιοποίησης των ξένων βάσεων για τους σκοπούς τους. Αμεση απεμπλοκή της Ελλάδας και της Κύπρου από τον πόλεμο. Εξω οι βάσεις του θανάτου από Ελλάδα - Κύπρο».

Στρατιώτης (ΠΖ) Μαυρίκος Κωνσταντίνος, 2ο Μ/Κ ΤΠ ΕΛΔΥΚ

«(...) Η πραγματική αποστολή των φρεγατών "Κίμων" και "Ψαρά" στην Κύπρο είναι να διαφυλάξουν τις βρετανικές βάσεις του νησιού και τις υποδομές των Αμερικανών στην Κύπρο. Να υπερασπιστεί δηλαδή (σ.σ. η κυβέρνηση) τα συμφέροντα των δυνάμεων εκείνων που ευθύνονται για τη διχοτόμηση του νησιού.

Ο πόλεμος των ιμπεριαλιστών δεν είναι υπόθεση των στρατεύσιμων και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων. Δεν είναι δουλειά μας να στρέψουμε την κάννη του όπλου μας σε άλλους λαούς. Ο ρόλος μας είναι να φυλάττουμε τα σύνορα της χώρας μας, όπως άλλωστε έχουμε ορκιστεί. Συμφέρον μας είναι να δυναμώσει η πάλη για απεμπλοκή της χώρας μας από τα πολεμοκάπηλα σχέδιά τους, τα οποία είναι επικίνδυνα για τον λαό μας. Επιβεβαιώνεται και από τις τελευταίες εξελίξεις στην Κύπρο. Αμεση απεμπλοκή της Ελλάδας και της Κύπρου από τα πολεμικά σχέδια. Να κλείσουν εδώ και τώρα οι ΝΑΤΟικές βάσεις - ορμητήρια του θανάτου σε Ελλάδα και Κύπρο. Να διακοπεί κάθε στρατηγική συνεργασία με το κράτος - δολοφόνο Ισραήλ και τον εγκληματία πολέμου Νετανιάχου».

ΣΤΡ (ΔΒ-ΗΠ) Κουνάβης Ανδρέας, Σύνταγμα ΕΛΔΥΚ

    

