ΤΟΜΕΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΚΚΕ

Η ανασφάλεια και η ανησυχία που νιώθει ο λαός θα πάψουν μόνο αν κλείσουν οι αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις

Το αντικομμουνιστικό παραλήρημα που έχει πιάσει ορισμένα γνωστά για τη φιλοκυβερνητική τους στάση τοπικά ΜΜΕ και γραφίδες το τελευταίο διάστημα, που δείχνουν να ενοχλούνται από τη στάση και τις θέσεις του ΚΚΕ για τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο των ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν και την εμπλοκή της χώρας μας σε αυτόν, καταγγέλλει η

«Εφτασαν μάλιστα σε σημείο να λένε πως το ΚΚΕ σπέρνει την ανασφάλεια και ότι τάχα οι θέσεις που διατυπώνει πλήττουν το τουριστικό προϊόν του τόπου μας», σημειώνει και σχολιάζει πως «πραγματικά θα ζήλευε και η "Ομάδα Αλήθειας" μια τέτοια επιχειρηματολογία».

«Η αλήθεια βέβαια είναι ότι το ΚΚΕ είναι το μοναδικό κόμμα που από την πρώτη στιγμή ενημέρωσε υπεύθυνα τον λαό μας για τους κινδύνους που γεννά η εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο και η ύπαρξη των αμερικανοΝΑΤΟικών βάσεων στη Σούδα και σε όλη τη χώρα, με ευθύνη τόσο της σημερινής κυβέρνησης της ΝΔ όσο και των προηγούμενων», συνεχίζει η ΤΕ Χανιών και προσθέτει:

«Το ΚΚΕ είχε ξεκάθαρα υπερασπιστεί το κλείσιμο των βάσεων του θανάτου, όταν κυβερνητικά στελέχη και τοπικές αρχές μάς καλούσαν να στρώσουμε κόκκινα χαλιά και μιλούσαν για τα οφέλη του στρατιωτικού τουρισμού. Είναι άλλωστε πλέον αυταπόδεικτο ότι οι βάσεις, εκτός από ορμητήρια πολέμων, ταυτόχρονα αποτελούν στόχο αντιποίνων, κι ας μην κάνουν κάποιοι ότι πέφτουν από τα σύννεφα.

Επομένως, τη "ζημιά" στο τουριστικό προϊόν του τόπου και την ανασφάλεια δεν την καλλιεργεί το ΚΚΕ, με την κρυστάλλινη και υπεύθυνη στάση που κρατάει, τόσο στην ενημέρωση όσο και στην οργάνωση της πάλης του λαού μας ενάντια στο βάρβαρο σύστημα της εκμετάλλευσης, που γεννά τους πολέμους, τη φτώχεια και την καταστροφή.

Η ανησυχία του χανιώτικου λαού προέρχεται και καλλιεργείται από υπαρκτά γεγονότα και στρατιωτικές κινήσεις, όπως οι επισκέψεις αμερικανικών αεροπλανοφόρων και της ισπανικής φρεγάτας "Cristobal Colon", οι καθημερινές πτήσεις μεταγωγικών αεροσκαφών, η ενεργοποίηση της πυροβολαρχίας "Patriot", η έναρξη αμερικανικών περιπολιών με μη επανδρωμένα σκάφη στο Μαράθι και πολλά άλλα που καθιστούν τη Σούδα στρατηγικό κόμβο εφοδιασμού και ενίσχυσης των αμερικανοΝΑΤΟικών πολεμικών σχεδιασμών και επιχειρήσεων, αλλά και οι δηλώσεις του πρώην υφυπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μ. Μπράιζα, που αναφέρει πως "το Ιράν μπορεί να εκτοξεύσει πυραύλους στην αμερικανική ναυτική βάση στη Σούδα"!

Πλέον γίνεται ξεκάθαρο και στον πιο δύσπιστο ότι η ανασφάλεια και η ανησυχία που νιώθει ο λαός μας και τα παιδιά του θα πάψουν να υπάρχουν μόνο αν κλείσουν οι αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις στη Σούδα και σε όλη τη χώρα. Μόνο αν απεμπλακεί η χώρα από το μακελειό. Θα πάψουν οριστικά όταν ο λαός μας βγει στην αντεπίθεση και βάλει τη σφραγίδα του στις εξελίξεις, ξεμπερδεύοντας μια και καλή με το σύστημά τους, που δεν διστάζει να αιματοκυλά τους λαούς για τα κέρδη.

Αυτό είναι που φοβίζει κεφάλαιο, κυβέρνηση και αστικά κόμματα και γι' αυτό έχουν ξαμολήσει τους μηχανισμούς προπαγάνδας και τα συστημικά ΜΜΕ, σε έναν αγώνα εφησυχασμού και επανάπαυσης.

Τους διαβεβαιώνουμε πως το ΚΚΕ θα δώσει όλες του τις δυνάμεις για να γιγαντωθεί ο φόβος τους και η λαϊκή οργή να μετατραπεί σε δύναμη ανατροπής που θα τους σαρώσει».