Παρασκευή 13 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 12
ΦΛΟΓΕΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΤΟΜΕΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΚΚΕ
Η ανασφάλεια και η ανησυχία που νιώθει ο λαός θα πάψουν μόνο αν κλείσουν οι αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις

Αντικομμουνιστικό παραλήρημα από τοπικά ΜΜΕ και γραφίδες που ενοχλούνται από τη στάση του ΚΚΕ για τον πόλεμο

Το αντικομμουνιστικό παραλήρημα που έχει πιάσει ορισμένα γνωστά για τη φιλοκυβερνητική τους στάση τοπικά ΜΜΕ και γραφίδες το τελευταίο διάστημα, που δείχνουν να ενοχλούνται από τη στάση και τις θέσεις του ΚΚΕ για τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο των ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν και την εμπλοκή της χώρας μας σε αυτόν, καταγγέλλει η Τομεακή Επιτροπή Χανίων του ΚΚΕ.

«Εφτασαν μάλιστα σε σημείο να λένε πως το ΚΚΕ σπέρνει την ανασφάλεια και ότι τάχα οι θέσεις που διατυπώνει πλήττουν το τουριστικό προϊόν του τόπου μας», σημειώνει και σχολιάζει πως «πραγματικά θα ζήλευε και η "Ομάδα Αλήθειας" μια τέτοια επιχειρηματολογία».

«Η αλήθεια βέβαια είναι ότι το ΚΚΕ είναι το μοναδικό κόμμα που από την πρώτη στιγμή ενημέρωσε υπεύθυνα τον λαό μας για τους κινδύνους που γεννά η εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο και η ύπαρξη των αμερικανοΝΑΤΟικών βάσεων στη Σούδα και σε όλη τη χώρα, με ευθύνη τόσο της σημερινής κυβέρνησης της ΝΔ όσο και των προηγούμενων», συνεχίζει η ΤΕ Χανιών και προσθέτει:

«Το ΚΚΕ είχε ξεκάθαρα υπερασπιστεί το κλείσιμο των βάσεων του θανάτου, όταν κυβερνητικά στελέχη και τοπικές αρχές μάς καλούσαν να στρώσουμε κόκκινα χαλιά και μιλούσαν για τα οφέλη του στρατιωτικού τουρισμού. Είναι άλλωστε πλέον αυταπόδεικτο ότι οι βάσεις, εκτός από ορμητήρια πολέμων, ταυτόχρονα αποτελούν στόχο αντιποίνων, κι ας μην κάνουν κάποιοι ότι πέφτουν από τα σύννεφα.

Επομένως, τη "ζημιά" στο τουριστικό προϊόν του τόπου και την ανασφάλεια δεν την καλλιεργεί το ΚΚΕ, με την κρυστάλλινη και υπεύθυνη στάση που κρατάει, τόσο στην ενημέρωση όσο και στην οργάνωση της πάλης του λαού μας ενάντια στο βάρβαρο σύστημα της εκμετάλλευσης, που γεννά τους πολέμους, τη φτώχεια και την καταστροφή.

Η ανησυχία του χανιώτικου λαού προέρχεται και καλλιεργείται από υπαρκτά γεγονότα και στρατιωτικές κινήσεις, όπως οι επισκέψεις αμερικανικών αεροπλανοφόρων και της ισπανικής φρεγάτας "Cristobal Colon", οι καθημερινές πτήσεις μεταγωγικών αεροσκαφών, η ενεργοποίηση της πυροβολαρχίας "Patriot", η έναρξη αμερικανικών περιπολιών με μη επανδρωμένα σκάφη στο Μαράθι και πολλά άλλα που καθιστούν τη Σούδα στρατηγικό κόμβο εφοδιασμού και ενίσχυσης των αμερικανοΝΑΤΟικών πολεμικών σχεδιασμών και επιχειρήσεων, αλλά και οι δηλώσεις του πρώην υφυπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μ. Μπράιζα, που αναφέρει πως "το Ιράν μπορεί να εκτοξεύσει πυραύλους στην αμερικανική ναυτική βάση στη Σούδα"!

Πλέον γίνεται ξεκάθαρο και στον πιο δύσπιστο ότι η ανασφάλεια και η ανησυχία που νιώθει ο λαός μας και τα παιδιά του θα πάψουν να υπάρχουν μόνο αν κλείσουν οι αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις στη Σούδα και σε όλη τη χώρα. Μόνο αν απεμπλακεί η χώρα από το μακελειό. Θα πάψουν οριστικά όταν ο λαός μας βγει στην αντεπίθεση και βάλει τη σφραγίδα του στις εξελίξεις, ξεμπερδεύοντας μια και καλή με το σύστημά τους, που δεν διστάζει να αιματοκυλά τους λαούς για τα κέρδη.

Αυτό είναι που φοβίζει κεφάλαιο, κυβέρνηση και αστικά κόμματα και γι' αυτό έχουν ξαμολήσει τους μηχανισμούς προπαγάνδας και τα συστημικά ΜΜΕ, σε έναν αγώνα εφησυχασμού και επανάπαυσης.

Τους διαβεβαιώνουμε πως το ΚΚΕ θα δώσει όλες του τις δυνάμεις για να γιγαντωθεί ο φόβος τους και η λαϊκή οργή να μετατραπεί σε δύναμη ανατροπής που θα τους σαρώσει».

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Στα πεδία των κερδών με σημαία την εμπλοκή και την αντιλαϊκή επίθεση
Λαϊκός ξεσηκωμός για να σταματήσει η εμπλοκή στον πόλεμο, για να μην πληρώσουν οι εργαζόμενοι τις συνέπειες αυτής της εμπλοκής
Σφυροκόπημα της επικίνδυνης σύμβασης από τους κομμουνιστές βουλευτές
Ο λαός πληρώνει τον «λογαριασμό» των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών
Κάλεσμα αγωνιστικής ετοιμότητας και δράσης ενάντια στον πόλεμο και στην εμπλοκή της χώρας μας σε αυτόν
Ενας νεκρός από νέα επίθεση σε δεξαμενόπλοια, το ένα ελληνόκτητο!
Δεν ορκιστήκαμε να γίνουμε κρέας στα κανόνια κανενός ιμπεριαλιστή
«Η επιστημονική αλήθεια είναι πάντα επαναστατική!»
Κατηγορεί την Ελλάδα για «εκμετάλλευση της κρίσης»
Συντονισμός της πάλης κατά του συστήματος που είναι συνώνυμο της εκμετάλλευσης και του πολέμου
Οι αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις φουντώνουν τη φωτιά του πολέμου σε όλη την περιοχή
«Βγάζουμε πολλά λεφτά», λέει ο Τραμπ, ενώ αυξάνονται οι κίνδυνοι και τα δεινά για τους λαούς
Με κλιμάκωση της χερσαίας εισβολής και κατοχή εδαφών απειλεί το Ισραήλ
 «Οι ερευνητές/τριες στα ερευνητικά κέντρα και στα πανεπιστήμια δεν γινόμαστε συνένοχοι στο έγκλημα»
Συζήτηση για τις αιτίες του ιμπεριαλιστικού πολέμου και τη δράση των κομμουνιστών
 Εξετάζει να στείλει ναρκαλιευτικά στον Κόλπο
 Εξω η Ελλάδα από τον πόλεμο
 Πανηγύρια η κυβέρνηση, παραμύθια η βολική αντιπολίτευση
 Κατάμουτρη κοροϊδία στους επαγγελματίες και τον λαό τα μέτρα της κυβέρνησης
 Συγκεντρώσεις Οργανώσεων του ΚΚΕ
 Παρουσίαση του έργου «Ο Μπαμπάς ο Πόλεμος»
 Συλλαλητήρια ενάντια στην εμπλοκή
 «Μου είπαν η σειρά σου να ντυθείς στο χακί...»
Καμιά θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους του κεφαλαίου!
 Καμία εμπλοκή των Ενόπλων Δυνάμεων στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους
 Ζητά την απεμπλοκή της χώρας από τον πόλεμο
Μέρα δράσης ενάντια στον πόλεμο η 17η Μάρτη
 Ψήφισμα αλληλεγγύης στο Ιορδανικό ΚΚ
 Χρειάζεται υψηλού βαθμού ετοιμότητα των Κομμουνιστικών Κομμάτων
 Ισραηλινές κινήσεις για στρατιωτική βάση στη Σομαλιλάνδη
 Οι λαοί φορτώνονται ήδη τις συνέπειες του πολέμου
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ