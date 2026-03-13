ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Κάλεσμα αγωνιστικής ετοιμότητας και δράσης ενάντια στον πόλεμο και στην εμπλοκή της χώρας μας σε αυτόν

Με σύνθημα «Καμία θυσία για τους πολέμους των ιμπεριαλιστών - Εξω η Ελλάδα από τον πόλεμο», η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας απευθύνει πλατύ κάλεσμα ξεσηκωμού ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο.

Στην ανακοίνωσή της επισημαίνει πως «η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας καλεί τις γυναίκες του μόχθου να ξεσηκωθούν ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και στην εμπλοκή της χώρας μας σε αυτόν. Η κλιμάκωση του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ ενάντια στο Ιράν απειλεί να τινάξει στον αέρα τη Μέση Ανατολή και ολόκληρο τον κόσμο. Οι φλόγες του έχουν φτάσει ήδη μέχρι την Κύπρο και στο στόχαστρο των ιρανικών αντιποίνων είναι και οι αμερικανικές βάσεις στην Ελλάδα.

Η κατάσταση όπως κλιμακώνεται δεν αφήνει κανένα περιθώριο εφησυχασμού και επανάπαυσης.

Ξεσκεπάζουμε τα άθλια προσχήματα της νέας αυτής πολεμικής κλιμάκωσης περί αυταρχικού θεοκρατικού καθεστώτος του Ιράν που στρέφεται και κατά των δικαιωμάτων των γυναικών, όπως πράγματι συμβαίνει. Τίποτα όμως δεν μπορεί να κρύψει ότι αυτά είναι προφάσεις, την ώρα που οι επιτιθέμενοι είναι σύμμαχοι με άλλα αντίστοιχα αυταρχικά καθεστώτα, όπως της Σαουδικής Αραβίας και της Συρίας, την ώρα που οι Αμερικανο-Ισραηλινοί βομβαρδίζουν και σκοτώνουν 170 μαθήτριες σε σχολείο του Ιράν.

Φωτίζουμε την πραγματική αιτία του πολέμου, που βρίσκεται στα συμφέροντα, στην κερδοφορία και τους ανταγωνισμούς των ισχυρών. Ο ανταγωνισμός ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα για την πρωτοκαθεδρία τροφοδοτεί την κούρσα της αναμέτρησης για τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών, των αγορών και των στρατηγικής σημασίας περιοχών. (...)

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΝΟΧΗ! ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΩΡΑ ΚΑΘΕ ΕΜΠΛΟΚΗ!

Καταγγέλλουμε την εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο, καθώς η Σούδα και οι άλλες βάσεις των ΗΠΑ στη χώρα μας έχουν αναβαθμισμένο ρόλο στην προετοιμασία και υποστήριξη των επιθέσεων με διάφορους τρόπους και αντίστοιχες διευκολύνσεις, καθώς οι φρεγάτες και ο εξοπλισμός που έχει σταλεί στην Κύπρο επιδιώκουν να αναβαθμιστούν οι επιχειρηματικοί όμιλοι στον ενεργειακό χάρτη, και "χώνουν μέχρι τον λαιμό" τη χώρα μας στον ενεργειακό πόλεμο και στις πολεμικές συγκρούσεις. Εξάλλου, για να θησαυρίζουν οι Ελληνες εφοπλιστές από τα ναύλα που εκτοξεύονται σε κάθε αναταραχή, για να κάνουν χρυσά συμβόλαια οι πολεμικές βιομηχανίες και οι κατασκευαστικοί όμιλοι, στέλνονται οπλικά συστήματα στην Ουκρανία και στρατός στη Γάζα. Επιβεβαιώνεται ότι πολεμική εμπλοκή και μπίζνες πάνε πακέτο.

Πολεμάμε κάθε προσπάθεια στράτευσης των γυναικών στα ματωμένα σχέδιά τους, όπως προωθείται με τον νόμο για την "εθελοντική στράτευση γυναικών". Στοχεύουν από τη μία την ένταξη νέων δυνάμεων στις Ενοπλες Δυνάμεις και από την άλλη να εξωραΐσουν τα εγκλήματά τους και να νομιμοποιήσουν στη συνείδηση του λαού τις πολεμικές εγκληματικές τους ενέργειες. Δεν δεχόμαστε να θέσουμε τα χέρια και τις γνώσεις μας στην πολεμική μηχανή, για "να σκοτώνονται οι λαοί για τ' αφέντη το φαΐ".

Η δράση των γυναικών, η δράση των μανάδων, ο ξεσηκωμός ιδιαίτερα των νέων γυναικών έχει σημασία για τη ζωή μας και το μέλλον μας.

Σημαίνουμε ΞΕΣΗΚΩΜΟ! Την ανησυχία και τον φόβο για το τι μπορεί να φέρει ο πόλεμος και η εμπλοκή της χώρας μας, τον μετατρέπουμε σε αγωνιστική διεκδίκηση για τη ζωή και την ικανοποίηση των αναγκών των δικών μας και των οικογενειών μας. Γι' αυτό σηκώνουμε τη σημαία της αντεπίθεσης σε σύγκρουση με τις πολιτικές κυβέρνησης, ευρωατλαντικών κομμάτων, ΕΕ, ΗΠΑ και ΝΑΤΟ, που υπηρετούν τα κέρδη και τα συμφέροντα των ομίλων και σπέρνουν φτώχεια, πολέμους και προσφυγιά.

Η σκέψη και η καρδιά μας βρίσκεται στις γυναίκες που ζουν τη βαρβαρότητα του πολέμου, που με τα παιδιά τους στην αγκαλιά ψάχνουν καταφύγιο για να σωθούν από τους βομβαρδισμούς ή εγκαταλείπουν τα σπίτια τους. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους λαούς που είναι θύματα του πολέμου και της ιμπεριαλιστικής βαρβαρότητας. Οι λαοί μπορούν με τον αγώνα τους να αλλάξουν τα γεγονότα και να γράψουν τη δική τους Ιστορία.

Δυναμώνουμε τον αγώνα για να μην είναι η χώρα μας πολεμικό ορμητήριο που σπέρνει τον θάνατο σε άλλους λαούς, ούτε να γίνεται στόχος αντιποίνων.

Απαιτούμε να κλείσουν ΤΩΡΑ όλες οι στρατιωτικές βάσεις που είναι σπαρμένες από την Κρήτη έως τον Εβρο, να σταματήσει κάθε στήριξη στους Αμερικανο-Ισραηλινούς με λιμάνια, αεροδρόμια και άλλες υποδομές, να επιστρέψουν όλες οι φρεγάτες και τα F-16 που βρίσκονται στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Ερυθρά Θάλασσα, να ανακληθεί η πυροβολαρχία "Patriot" από τη Σαουδική Αραβία. Να μην τους αφήσουμε να στείλουν ελληνικό στρατό στη Γάζα».