ΦΛΟΓΕΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
Ψήφισμα αλληλεγγύης στο Ιορδανικό ΚΚ

Στο πλαίσιο της χθεσινής τηλεδιάσκεψης εγκρίθηκε επίσης ψήφισμα αλληλεγγύης στο Ιορδανικό Κομμουνιστικό Κόμμα, όπου αναφέρονται τα εξής:

«Να απελευθερωθούν οι άμεσα οι κομμουνιστές που συνέλαβαν οι ιορδανικές αρχές.

Η Τηλεδιάσκεψη που πραγματοποίησαν την Πέμπτη 12 Μάρτη Κομμουνιστικά Κόμματα της Μέσης Ανατολής, της Ανατολικής Μεσογείου και του Κόλπου, με πρωτοβουλία του ΚΚΕ, καταδικάζει την αυθαίρετη σύλληψη δύο μελών του ΠΓ του Ιορδανικού ΚΚ, των Ομαρ Αουάντ και Ουσάμα Ζεϊνελντίν, και του φοιτητή Μπαχάα Χισάμ, από τις ιορδανικές αρχές το βράδυ της Κυριακής 8/3/2026.

Τα Κομμουνιστικά Κόμματα τονίζουν πως πρόκειται για πολύ επικίνδυνη εξέλιξη κλιμάκωσης της καταστολής και του αυταρχισμού, περιορισμό της πολιτικής δράσης των κομμουνιστών και καταπάτηση των λαϊκών δικαιωμάτων από το κράτος της Ιορδανίας.

Η Τηλεδιάσκεψη των Κομμουνιστικών Κομμάτων εκφράζει την αμέριστη διεθνιστική αλληλεγγύη στο Ιορδανικό ΚΚ και απαιτεί την άμεση απελευθέρωση των τριών συντρόφων, στέκεται στο πλευρό του λαού της Ιορδανίας και στην πάλη του για τα δικαιώματά του.

Κάτω τα χέρια από τους κομμουνιστές της Ιορδανίας!».

    

ΚΟΣΜΟΣ
