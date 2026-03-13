Πανηγύρια η κυβέρνηση, παραμύθια η βολική αντιπολίτευση

«Η συμφωνία θωρακίζει οικονομικά, ενεργειακά αλλά και γεωπολιτικά την Ελλάδα». Το παραμύθι αυτό για τον λαό, αφού αφορά την «Ελλάδα» του κεφαλαίου, επανέλαβαν χτες ξανά και ξανά οι βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας, υπερασπιζόμενοι τις ληστρικές συμβάσεις με τη «Chevron».

Ο Δ. Μαρκόπουλος, εισηγητής της πλειοψηφίας, επανέλαβε τα περί «ενεργειακά ισχυρής πατρίδας» και ότι η Ελλάδα γίνεται «πόλος έλξης διεθνών ενεργειακών κολοσσών», που δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στη χώρα, ενώ ενδεικτικά της «εθνικής» συναίνεσης των κομμάτων του κεφαλαίου ήταν τα εύσημα στους πρωτεργάτες της παράδοσης του φυσικού πλούτου της χώρας, με τον κυβερνητικό βουλευτή να λέει ότι «εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να αναδεικνύουμε και θετικές πολιτικές, πέραν του δικού μας πολιτικού χώρου, να πούμε ότι το 2011 με τον ν. 4009, τον νόμο Μανιάτη όπως λέγεται, και ακομπλεξάριστα εμείς το λέμε, υπήρξε όντως μια προώθηση της υπόθεσης των υδρογονανθράκων στην πατρίδα μας» και ότι «δεν είμαστε εδώ για να μειώσουμε το έργο κανενός άλλου κόμματος, καμίας άλλης κυβέρνησης. Θα πάω και παραπέρα μάλιστα: Πέραν της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και του κ. Μανιάτη, και στον ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε συνεισφορά, καθώς δεν ανακόπηκε η πρόοδος της συζήτησης και της προώθησης των υδρογονανθράκων, και αυτό πρέπει να το πούμε, πρέπει να το αναγνωρίσουμε».

Τα διαπιστευτήρια του κόμματός του στα ενεργειακά μονοπώλια ένιωσε την ανάγκη να καταθέσει ο Ν. Ανδρουλάκης, ξεκινώντας την ομιλία του με τον κομπασμό ότι επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ το 2011 μπήκαν τα θεμέλια για όσα έρχεται να επισφραγίσει σήμερα η κυβέρνηση της ΝΔ. Επαναλαμβάνοντας δε τα σοσιαλδημοκρατικά παραμύθια ότι μπορεί να κερδίζουν και τα μονοπώλια της Ενέργειας και ο λαός, ισχυρίστηκε πως η φιλοσοφία του ΠΑΣΟΚ ήταν «αξιοποίηση του εθνικού πλούτου με εθνική ανεξαρτησία, σαφείς κανόνες και κοινωνική ανταπόδοση στις τοπικές κοινωνίες» και κατήγγειλε ότι η ενεργειακή στρατηγική της χώρας «εξαρτάται από τις δημόσιες σχέσεις σε πλανητικό επίπεδο του κ. Μητσοτάκη», για να κρύψει την υπογραφή και του ΠΑΣΟΚ στους «εθνικούς» στόχους του κεφαλαίου, που επιβεβαίωσε δηλώνοντας πως το ΠΑΣΟΚ θα ψηφίσει «ναι» επί της αρχής.

Ο Σ. Φάμελλος μίλησε για «ευκαιριακή» και επικίνδυνη χάραξη ενεργειακής πολιτικής από την κυβέρνηση και κατήγγειλε «ελλείμματα» στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, με δεδομένη προφανώς την κοινή στρατηγική όλων τους στην πολιτική της εμπλοκής.

Ξιφούλκησε κατά του κλεισίματος των λιγνιτικών μονάδων, της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ και του πανάκριβου ρεύματος, αλλά «ξέχασε» παντελώς και πολύ βολικά το μερίδιο ευθύνης του κόμματός του για όλα αυτά, εξολοκλήρου για το Χρηματιστήριο Ενέργειας, που συνοδεύτηκαν από το βύθισμα των λαϊκών στρωμάτων στην ενεργειακή φτώχεια.

Και ενώ το κόμμα του ήταν αυτό που είχε προχωρήσει σε ανάλογα «ντιλ» με την «Exxon», τα οποία υπερασπίστηκε, χρέωσε στην κυβέρνηση ότι υπερασπίζεται τα κέρδη λίγων αμερικανικών εταιρειών, και ότι προωθεί τα συμφέροντα του Τραμπ και των αμερικανικών εξορυκτικών εταιρειών.

Στα «λόμπι των ορυκτών καυσίμων» επέλεξε να εστιάσει βολικά ο Αλ. Χαρίτσης, για να βγει εκτός κάδρου η συνολική ενεργειακή πολιτική κυβερνήσεων - ΕΕ, που με «πράσινη» και «μαύρη» Ενέργεια τσακίζουν τις λαϊκές ανάγκες, ενώ κατήγγειλε πως «η κυβέρνηση Μητσοτάκη παίζει τα λεφτά της σε μια συγκεκριμένη γεωπολιτική επιλογή: Στη συμμαχία Τραμπ - Νετανιάχου».

Τους χουντομύθους ότι «μόνο τότε έγινε σοβαρή δουλειά με τις εξορύξεις» αναπαρήγαγε ο Κυρ. Βελόπουλος, ο οποίος δήλωσε όχι χαρούμενος με τον τρόπο που αυτές υλοποιούνται σήμερα και κατήγγειλε τις κυβερνήσεις που αφαίρεσαν από την Ελλάδα το μεγάλο πλεονέκτημα της ενεργειακής αυτάρκειας.