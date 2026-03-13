Παρασκευή 13 Μάρτη 2026
Ισραηλινές κινήσεις για στρατιωτική βάση στη Σομαλιλάνδη

Το Ισραήλ καταστρώνει σχέδια για τη δημιουργία στρατιωτικής βάσης στο έδαφος της Σομαλιλάνδης στην Ερυθρά Θάλασσα. Πρόκειται για αποσχισθείσα περιοχή της Σομαλίας, που το Ισραήλ αναγνώρισε τον Δεκέμβρη του 2025, στο πλαίσιο της στρατηγικής της προώθησης των συμφερόντων του στην περιοχή.

Σχετικό ρεπορτάζ του αμερικανικού δικτύου «Bloomberg» στις 11/3, αναφέρει πως η ισραηλινή βάση θα μπορούσε να δρα «συγκεκαλυμμένα», εστιάζοντας στη συγκέντρωση μυστικών πληροφοριών και κινήσεων των Χούθι στην Υεμένη, ώστε να ξεδιπλώσει με επιτυχία επόμενα σχέδια επιθέσεων εναντίον τους. Οι ισραηλινές κινήσεις ξεκίνησαν τον Ιούνιο του 2025, περίπου ένα εξάμηνο πριν την επίσημη αναγνώριση που έκαναν στη Σομαλιλάνδη (26/12/2025), όταν μία μικρή ομάδα Ισραηλινών αξιωματούχων «ασφαλείας» έφθασε εκεί εξετάζοντας στρατηγικές περιοχές της ακτογραμμής, ώστε να βρει το κατάλληλο μέρος για μία βάση. Μία από τις υποψήφιες περιοχές θεωρείται αυτή που βρίσκεται 100 χλμ. δυτικά της Μπερμπέρα (που είναι πρωτεύουσα της περιοχής Σαχίλ της Σομαλιλάνδης και το κύριο λιμάνι της χώρας, που απέχει περίπου 160 χλμ. από την πρωτεύουσα, Χαργκέισα). Εκεί τα ΗΑΕ - στενός σύμμαχος του Ισραήλ - ελέγχουν ήδη το λιμάνι και διαθέτουν στρατιωτικό αεροδρόμιο).

Ο Αρι Χαϊστάιν, Ισραηλινός ερευνητής από το ίδρυμα «Jerusalem Institute for Strategy and Security», εξηγεί, μιλώντας στο «Bloomberg» πως η σχέση του Ισραήλ με τη Σομαλιλάνδη είναι σημαντική εν μέρει διότι «οι Χούθι επεκτείνονται στο Κέρας της Αφρικής», τονίζοντας: «Εάν η συνεχιζόμενη εκστρατεία ΗΠΑ - Ισραήλ μειώσει την ικανότητα του Ιράν να υποστηρίζει το κίνημα (σ.σ. των Χούθι) τότε, η περιοχή θα μπορούσε να γίνει ακόμη πιο κρίσιμη στρατηγική αρένα γι' αυτούς».

Στο ίδιο ρεπορτάζ επισημαίνεται χαρακτηριστικά πως στις 27 Φλεβάρη, δηλαδή μία μέρα πριν τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, επισκέφθηκαν την πρωτεύουσα της Σομαλιλάνδης Ισραηλινοί αξιωματούχοι (συμπεριλαμβανομένων πρακτόρων της Mossad).

    

