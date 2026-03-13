«Μου είπαν η σειρά σου να ντυθείς στο χακί... »

Με ένα προκλητικό βίντεο το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) προμοτάρει την κυβερνητική απόφαση για την «εθελοντική» στράτευση των γυναικών ηλικίας 20-26 ετών, καλώντας τις να πάνε με το χαμόγελο στα χείλη, να ματώσουν για τους πολέμους και τους ανταγωνισμούς των ιμπεριαλιστών.

Σε ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας καταγγέλλοντάς το τονίζει πως «η ΟΓΕ καταγγέλλει το νέο βίντεο που δημοσίευσε το Γενικό Επιτελείο Στρατού απευθυνόμενο στις νέες γυναίκες για να προβάλει και να διαφημίσει την απόφαση της κυβέρνησης για την "εθελοντική στράτευση γυναικών" καλώντας τις να καταταγούν στον στρατό ξηράς.

Πρόκειται για ένα βίντεο ΠΡΟΚΛΗΣΗ, σε μια περίοδο μάλιστα που η Ελλάδα και οι Ενοπλες Δυνάμεις της εμπλέκονται ενεργά σε έναν βρώμικο ιμπεριαλιστικό πόλεμο.

Εμάς τις γυναίκες της βιοπάλης δεν μας αφορά καθόλου "η ευθύνη" για την προστασία της κερδοφορίας των εφοπλιστών, των βιομηχάνων, των μεγιστάνων της Ενέργειας και των κατασκευών. Οι ίδιοι που ξεζουμίζουν τις γυναίκες, που γεννούν "Βιολάντες" και Τέμπη σε καιρό "ειρήνης", τώρα επιδιώκουν να θέσουν τα χέρια και τις γνώσεις μας στην πολεμική μηχανή "για τ' αφέντη το φαΐ".

Αυτό που "αφορά" τις νέες γυναίκες είναι ο αγώνας για την προστασία του λαού μας από τους ματωμένους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, που φέρνουν τον πόλεμο στο κατώφλι μας.

Δεν ανεχόμαστε, στο όνομα της γυναικείας συμμετοχής, να εξωραΐζονται τα εγκλήματά τους, να προβάλλεται ως στοιχείο δήθεν προοδευτικότητας, χειραφέτησης και ισοτιμίας.

Οι νέες γυναίκες του λαού δεν ονειρεύονται να συμμετέχουν σε άδικους πολέμους για ξένα συμφέροντα, σήμερα εθελοντικά, στο εγγύς μέλλον υποχρεωτικά, όπως έχει ήδη διακηρύξει ο υπουργός Αμυνας. Δηλαδή, να γυρίζουν κι αυτές με τα φέρετρα, να συμμετέχουν στον σφαγιασμό άλλων λαών, γυναικών και μικρών παιδιών.

Να συμμετέχουν σε αποστολές εκτός συνόρων, που καμία σχέση δεν έχουν με την προστασία του λαού μας:

- όπως οι συνεκπαιδεύσεις Ελλήνων στρατιωτών με το κράτος - δολοφόνο του Ισραήλ και η αποστολή στρατού στη Γάζα,

- όπως η αποστολή φρεγατών και F-16 στην Ανατολική Μεσόγειο και την Ερυθρά Θάλασσα,

- όπως η αποστολή πυραύλων "Patriot" στη Σαουδική Αραβία που συμμετέχουν ενεργά στον πόλεμο.

Οι νέες γυναίκες ονειρεύονται μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση, καταπίεση και πολέμους, που θα καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες τους στην εργασία, τις σπουδές, την προστασία της υγείας τους, της μητρότητας και της οικογένειας. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις για την πραγματική ισοτιμία.

Απαιτούμε ΤΩΡΑ να σταματήσει κάθε εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο.

Να ξεκουμπιστούν οι ΝΑΤΟικές βάσεις που αποτελούν ορμητήριο πολέμου και στόχο αντιποίνων ταυτόχρονα και βάζουν τον λαό μας στο μάτι του κυκλώνα.

Καμία συμμετοχή γυναικών στα αιματοβαμμένα εγκλήματά τους!»