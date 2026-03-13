ΕΥΡΩΠΗ - ΑΣΙΑ

Οι λαοί φορτώνονται ήδη τις συνέπειες του πολέμου

Τις συνέπειες του ιμπεριαλιστικού πολέμου στη Μέση Ανατολή έχουν αρχίσει ήδη να νιώθουν οι λαοί της Ευρώπης με αύξηση του πληθωρισμού και των τιμών των καυσίμων, αλλά και με εκκλήσεις για εξοικονόμηση στην κατανάλωση Ενέργειας. Το κόστος του πολέμου και της επιβράδυνσης της καπιταλιστικής οικονομίας θα φορτωθεί στις πλάτες των λαών.

Χθες το γερμανικό ινστιτούτο IfW μείωσε την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη της καπιταλιστικής οικονομίας το 2026, με βάση την εκτίμηση ότι οι τιμές βασικών προϊόντων, οι οποίες αυξήθηκαν λόγω του πολέμου στο Ιράν, θα παραμείνουν σημαντικά αυξημένες για λίγους μόνο μήνες.

«Νέοι αντίθετοι άνεμοι από τη στρατιωτική σύγκρουση στο Ιράν που έχουν αυξήσει αισθητά τις τιμές των βασικών προϊόντων απειλούν [την οικονομία]», προειδοποιεί το ινστιτούτο, την ώρα που η καπιταλιστική οικονομία της Γερμανίας βιώνει τα τελευταία χρόνια επίμονη στασιμότητα ή και ύφεση, υποχωρώντας στον ανταγωνισμό με τις ΗΠΑ και την Κίνα.

Σε αυτό το σενάριο προβλέπεται απώλεια αγοραστικής δύναμης της τάξης του 0,6% του ετήσιου ΑΕΠ για το τρέχον έτος, η οποία θα περιορίσει αισθητά την οικονομική δραστηριότητα, αλλά δεν θα προκαλέσει την κατάρρευσή της, εκτιμά το ινστιτούτο.

Ως αποτέλεσμα, το ΑΕΠ αναμένεται τώρα να αυξηθεί κατά 0,8% φέτος, αντί για 1% που είχε προβλέψει το IfW προηγουμένως. Το ινστιτούτο αύξησε πάντως την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη το 2027 στο 1,4% από 1,3% προηγουμένως.

Ο πληθωρισμός το 2026 θα αυξηθεί σημαντικά πιο απότομα από το αναμενόμενο, λόγω των υψηλότερων τιμών Ενέργειας, φτάνοντας το 2,5% αντί για 1,8%. Η πρόβλεψη για τον πληθωρισμό για το 2027 παρέμεινε αμετάβλητη στο 2,1%.

Αυξάνονται οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων

Η «Air France» και η «KLM» έσπευσαν να αυξήσουν τις τιμές των ναύλων τους για πτήσεις μεγάλων αποστάσεων. Σε σχετική ανακοίνωση σημειώνεται: «Η τρέχουσα γεωπολιτική κατάσταση στη Μέση Ανατολή έχει οδηγήσει σε σημαντική και ξαφνική αύξηση των τιμών των καυσίμων, ιδίως της κηροζίνης. Ως αποτέλεσμα, η "Air France" και η "KLM" αυξάνουν τις τιμές των ναύλων τους σε πτήσεις μεγάλων αποστάσεων για εισιτήρια που εκδίδονται από την Τετάρτη 11 Μάρτη 2026».

Πιο συγκεκριμένα, «στην οικονομική θέση, οι τιμές θα αυξηθούν κατά 50 ευρώ μετ' επιστροφής», δήλωσε ο γαλλο-ολλανδικός όμιλος, ακολουθώντας τα βήματα άλλων αεροπορικών εταιρειών που ανακοίνωσαν επιβαρύνσεις τις τελευταίες ημέρες, όπως η «SAS», η «Cathay Pacific», η «Air India»» και η «Qantas».

Δανία: Εκκλήσεις για εξοικονόμηση στην Ενέργεια

Στη Δανία, ο υπουργός Ενέργειας απηύθυνε έκκληση προς τους πολίτες να μειώσουν την κατανάλωση Ενέργειας και να αποφύγουν τη χρήση αυτοκινήτων, καθώς η τιμή του πετρελαίου συνεχίζει να εκτοξεύεται εν μέσω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Ο συνεχιζόμενος πόλεμος έχει οδηγήσει τη χώρα να βασιστεί στα αποθέματα πετρελαίου της, στη σκιά των «υψηλών τιμών του πετρελαίου».

Παρόμοιες προειδοποιήσεις έχουν εκδοθεί και σε άλλες χώρες παγκοσμίως.Το υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου του Βιετνάμ ενθάρρυνε τις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν ρυθμίσεις τηλεργασίας και να μειώσουν τη ζήτηση για ταξίδια και μεταφορές, ώστε να διασφαλίσουν την «εθνική ενεργειακή ασφάλεια».

Η κυβέρνηση των Φιλιππίνων εφάρμοσε μια προσωρινή τετραήμερη εβδομάδα εργασίας σε ορισμένα εκτελεστικά όργανα για εξοικονόμηση Ενέργειας και μείωση της κατανάλωσης καυσίμων.