ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ

Διέξοδο από τον κόσμο που φλέγεται πρέπει να δώσει ο λαός με αποφασιστική συμπόρευση με το ΚΚΕ

Ομιλία του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ στη Βουλή για τις εξελίξεις σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και το ν/σ για την επιστολική ψήφο

INTIME NEWS

Κύριε Μητσοτάκη

Οι εξελίξεις μιλάνε από μόνες τους και κάνουν σκόνη τον εφησυχασμό που καλλιεργούσατε τόσο καιρό, επιβεβαιώνοντας ταυτόχρονα τις επίμονες προειδοποιήσεις του ΚΚΕ. Τα χτυπήματα στις αμερικανικές βάσεις σε όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής, αλλά και οι εξελίξεις στην Κύπρο, ξετινάζουν την προπαγάνδα που έλεγε ότι οι βάσεις αυτές αποτελούν εγγύηση ασφάλειας, ότι «όσο είναι εδώ οι Αμερικάνοι δεν θα μας πειράζει κανείς» και άλλα τέτοια φαιδρά.

Αυτά ακούγαμε τόσα χρόνια από κυβερνήσεις, από κόμματα, από διάφορους καλοπληρωμένους παπαγάλους. Τελικά, αποδεικνύεται ότι θα μας «πειράξουν» ακριβώς επειδή είναι εδώ οι Αμερικάνοι. Καμία αξία δεν έχουν ούτε οι διαβεβαιώσεις οι δικές σας ότι «η Ελλάδα δεν εμπλέκεται με κανέναν τρόπο στον πόλεμο», ούτε οι παραινέσεις άλλων κομμάτων του ευρωατλαντισμού να μην εμπλακούμε και να μη χρησιμοποιηθούν οι βάσεις. Γιατί το πρόβλημα είναι ότι εμπλεκόμαστε ήδη.

Εδώ και τώρα να ξεκουμπιστούν οι βάσεις του θανάτου!

Ξέρετε, οι βάσεις δεν είναι διακοσμητικές, ούτε υπάρχουν για να «τονώνουν τις τοπικές οικονομίες», όπως γυρίζουν και λένε τα τοπικά στελέχη σας. Οσοι αποσυνδέετε τον ρόλο των βάσεων από την ίδια την παρουσία τους στη χώρα μας, επειδή την έχετε στηρίξει αυτήν την παρουσία, είστε υποκριτές και ψεύτες. Οι βάσεις παίζουν κομβικό ρόλο για την πραγματοποίηση των ιμπεριαλιστικών εγκλημάτων των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, του Ισραήλ απέναντι στους λαούς του Ιράν, του Λιβάνου, της Παλαιστίνης και ποιος ξέρει ποιος έχει σειρά αύριο...

Γι' αυτό και μόνο πρέπει να φύγουν, γιατί ο ελληνικός λαός δεν ανέχεται να γίνεται η χώρα του θύτης απέναντι σε άλλους λαούς προκειμένου να αναβαθμίζεται η θέση της άρχουσας τάξης, δηλαδή όλων αυτών που του κλέβουν τον ιδρώτα. Ομως, δεν είναι μόνο αυτό. Οι εικόνες με τις φλεγόμενες αμερικανικές βάσεις στα Εμιράτα, στο Μπαχρέιν, στο Ιράκ και αλλού είναι αποστομωτικές.

Φυσικά, εμάς μας απασχολούν πάνω από όλα οι συνέπειες που δέχονται οι λαοί αυτών των χωρών που τις φιλοξενούν, όπως και οι Ελληνες που βρίσκονται εκεί. Ας μην περιμένουμε μέχρι να δούμε τέτοιες εικόνες και στη Σούδα στην Κρήτη ή στην Αλεξανδρούπολη, στη Λάρισα, στον Αραξο, κάτι που μπορεί να μην αργήσει και πολύ...

Εδώ και τώρα να καταγγελθεί η συμφωνία, να κλείσουν οι βάσεις, να ξεκουμπιστούν τελικά οι βάσεις αυτές του θανάτου! Ταυτόχρονα, πρέπει να επιστρέψουν όλες οι μονάδες των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων που βρίσκονται στο εξωτερικό. Και επειδή ακούμε τώρα κάτι δηλώσεις, που αγγίζουν και τα όρια της φαιδρότητας, για τις Ενοπλες Δυνάμεις που τίθενται στην υπηρεσία του «οικουμενικού ελληνισμού», αλήθεια, δεν μας λέτε, στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου έχετε στείλει ελληνική φρεγάτα και παραδίπλα πυρπολούνται τάνκερ, ποιος ελληνισμός υπάρχει;

Στη Σαουδική Αραβία που έχετε στείλει πυροβολαρχία «Patriot» να φυλάει τις εγκαταστάσεις της «Aramco», οι οποίες βομβαρδίζονται, ποιος ελληνισμός υπάρχει; Τα όπλα και τα τεθωρακισμένα που έχετε στείλει στο καθεστώς Ζελένσκι, για τον ελληνισμό τα στείλατε; Αυτό που υπάρχει σε όλα αυτά τα μέρη είναι τα συμφέροντα των Ελλήνων εφοπλιστών, βεβαίως, τα συμφέροντα μεγάλων κατασκευαστικών, ενεργειακών, άλλων ομίλων. Γι' αυτούς τα στέλνετε, και για να υπηρετείτε αυτόν τον σχεδιασμό και το μεγάλο αφεντικό. Για τον ίδιο λόγο στέλνετε τώρα και τις φρεγάτες και τα αεροσκάφη στην Κύπρο. Οχι για τον ελληνισμό του νησιού, αλλά για να προστατεύουν τις βρετανικές, τις ΝΑΤΟικές βάσεις που κατέχουν το 3% του εδάφους του, ενώ ένας άλλος σύμμαχός σας, κι αυτός ΝΑΤΟικός στρατός, ο τουρκικός, κατέχει το 37%. Την ίδια ώρα, αναμασάτε γελοία προσχήματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ γι' αυτόν τον πόλεμο, που πάλι αυτοί οι ίδιοι τον ξεκίνησαν.

Υπεύθυνος για την πορεία κάθε χώρας και για τη διακυβέρνησή της είναι ο λαός της και κανείς άλλος

Είπατε για την ανάγκη «να ελεγχθεί το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν» και ότι είναι «μια ανάσα από το να αποκτήσει πυρηνικό όπλο». Μα καλά, το περασμένο καλοκαίρι μάθαμε από τον Τραμπ ότι οι ΗΠΑ το κατέστρεψαν πλήρως και δεν θα μας απασχολήσει πια στο μέλλον! Και τώρα ξανά μανά τα ίδια. Δηλαδή ψέματα έλεγε και τότε, προφανώς ψέματα λέει και τώρα! Λέτε για το αυταρχικό θεοκρατικό καθεστώς που καταπιέζει τον λαό του Ιράν. Φυσικά, έτσι είναι. Και την ίδια ώρα, όμως, εσείς οι ίδιοι έχετε συμφωνίες με άλλα θεοκρατικά μοναρχικά καθεστώτα της Σαουδικής Αραβίας, των άλλων μοναρχιών του Κόλπου, στηρίξατε την ανατροπή του Ασαντ στη Συρία από τους τζιχαντιστές, που μετά τους βαφτίσατε «συμπεριληπτικούς»! Εκεί δεν καταπιέζεται ο λαός, οι γυναίκες, οι θρησκευτικές και εθνοτικές μειονότητες; Δεκάρα όμως δεν δίνετε.

Ξέρετε πολύ καλά ότι προσχήματα οι κάθε είδους ιμπεριαλιστές θα βρίσκουν κάθε φορά. Οπως βρήκαν και για την επέμβαση στη Βενεζουέλα πριν δύο μήνες, δήθεν για το εμπόριο ναρκωτικών στην αρχή. Τότε είχατε πει ότι «δεν είναι ώρα να μιλήσουμε για τη νομιμότητα αυτών των ενεργειών»! Τώρα δεν λέτε ούτε αυτό. Μάλλον δεν θα έρθει η ώρα να μιλήσουμε ποτέ, ή μάλλον θα μιλήσουμε - θέλουμε δεν θέλουμε - όταν αποφασίσει κάποιος άλλος να κάνει τα ίδια σε βάρος της Ελλάδας, μιας και εσείς το νομιμοποιείτε αυτό με τη στάση σας.

Τα ίδια έλεγαν οι ΗΠΑ για το Αφγανιστάν, το οποίο κατέλαβαν και μετά από 20 χρόνια κατοχής το παρέδωσαν πάλι στους Ταλιμπάν. Στο Ιράκ έλεγαν ότι πάνε για τα όπλα μαζικής καταστροφής, τα οποία δεν βρέθηκαν ποτέ. Και ποιο το αποτέλεσμα; Αλλη μια διαλυμένη χώρα, ένας ακόμα δυστυχισμένος λαός. Οπως και η Λιβύη, που ακόμα σπαράσσεται από εμφυλίους. Οπου έκαναν επεμβάσεις οι φίλοι σας ιμπεριαλιστές - ληστές, επικράτησε διάλυση και η κατάσταση έγινε χειρότερη. Το ίδιο θέλουν να κάνουν και στην Κούβα τώρα.

Γι' αυτό εμείς λέμε ότι υπεύθυνος για την πορεία κάθε χώρας και για τη διακυβέρνησή της είναι ο λαός της κάθε χώρας και κανείς άλλος! Τελεία και παύλα. Αυτό είναι θέμα αρχής και στοιχειώδους λογικής φυσικά. «Ποιος από τους προστάτες θα μας προστατέψει, ποιος...».

Η στάση που θα κρατήσει ο λαϊκός παράγοντας απέναντι στην πολιτική της εμπλοκής μπορεί να καθορίσει τις εξελίξεις

Είναι αστείο να λέμε ότι ο Τραμπ και ο Νετανιάχου ενδιαφέρονται για τους λαούς. Μόνο για τα ιδιοτελή συμφέροντά τους ενδιαφέρονται, όπως κι εσείς άλλωστε, κι ας βασανίζεται ο λαός. Είναι άλλωστε διακηρυγμένος στόχος των ΗΠΑ και των συμμάχων τους να πλήξουν το Ιράν, επειδή είναι ένας από τους σημαντικότερους στρατηγικούς εταίρους της Κίνας στην περιοχή, με την οποία συγκρούονται για την παγκόσμια πρωτοκαθεδρία. Ο ίδιος ο Νετανιάχου κράδαινε μέσα στον ΟΗΕ τον χάρτη με τον «ινδικό» εμπορικό δρόμο, στον οποίο είστε κι εσείς δεσμευμένοι και στον οποίο το Ιράν πάει κόντρα, στηρίζοντας τα ανταγωνιστικά κινεζικά σχέδια.

Ολα αυτά όμως τα κρύβετε, και εσείς και η βολική σας αντιπολίτευση. Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται πάλι σε κατάσταση άτυπης συγκυβέρνησης. Ο ΣΥΡΙΖΑ σάς παρακαλάει για διαμόρφωση «εθνικής γραμμής». Ο κ. Χαρίτσης ζήτησε να μη χρησιμοποιηθεί η Σούδα εκτός ΝΑΤΟικού σχεδιασμού. Αρα εντός ΝΑΤΟικού σχεδιασμού δεν έχει πρόβλημα. Ο δήθεν αντιιμπεριαλιστής Βελόπουλος ζήτησε να βαθύνει η στρατηγική σχέση με το Ισραήλ. Ολους αυτούς και όλες αυτές πρέπει να τους κάνει στην άκρη ο λαός, δεν έχουν να του προσφέρουν τίποτα. Είναι ώρα ευθύνης για τον καθένα και την καθεμιά. Η στάση που θα κρατήσει ο λαϊκός παράγοντας απέναντι σε αυτήν την πολιτική της εμπλοκής μπορεί να καθορίσει τις εξελίξεις. Ο πόλεμός τους δεν είναι πόλεμος του λαού.

Ελπίδα και διέξοδο από τον κόσμο που φλέγεται μπορεί και πρέπει να δώσει ο ίδιος ο λαός με τον αγώνα του, με αποφασιστική συμπόρευση με το ΚΚΕ, που αναλαμβάνει την ευθύνη να μπει μπροστά σε αυτόν τον αγώνα.

Το νομοσχέδιό σας είναι μέρος μιας συνολικής στρατηγικής

Κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης

Αντί να συζητάμε σήμερα πώς θα ψηφίσουν οι Ελληνες του εξωτερικού, μάλλον θα έπρεπε να συζητάμε πώς θα επιστρέψουν οι εργαζόμενοι που είναι εγκλωβισμένοι στις χώρες του Κόλπου, και κυρίως ο μεγάλος αριθμός και των Ελλήνων ναυτεργατών που βρίσκονται στον Περσικό, τους οποίους έχετε αφήσει στην τύχη τους και στην ασυδοσία των εφοπλιστών. Οπως σας είπα και χθες (σ.σ. προχθές), το νομοσχέδιο που έχετε φέρει δεν αφορά γενικά κάποια «διευκόλυνση», αλλά είναι μέρος μια συνολικής στρατηγικής. Ξεκινήσατε με την κατάργηση των κριτηρίων που είχαν μπει στον νόμο του 2019, με σκοπό να εξασφαλιστεί ότι οι απόδημοι που θα διευκολύνονται να ψηφίζουν από τον τόπο κατοικίας τους θα έχουν κάποιους ελάχιστους πραγματικούς και όχι μόνο συναισθηματικούς δεσμούς με τη χώρα, οι οποίοι δεσμοί φυσικά δεν αμφισβητούνται. Οτι θα είναι άνθρωποι που δέχονται στη ζωή τους τις συνέπειες της ψήφου τους και έτσι θα είναι και λιγότερο ευάλωτοι σε πιέσεις, σε χειραγώγηση.

Αυτόν τον νόμο του 2019 θυμίζω ότι τον είχε υπερψηφίσει το ΚΚΕ, υπερασπιζόμενο τα πολιτικά και εκλογικά δικαιώματα των αποδήμων, και θα μπορούσαμε να συζητήσουμε βελτιώσεις, όμως εσάς άλλος είναι ο σκοπός σας. Συνεχίσατε με τη θέσπιση της επιστολικής ψήφου για τις ευρωεκλογές, η οποία από την πρώτη εφαρμογή της επιβεβαίωσε πολλές από τις προειδοποιήσεις του ΚΚΕ: Οτι πρόκειται για ένα σύστημα διάτρητο, που δεν εξασφαλίζει ούτε την αμεσότητα ούτε το αδιάβλητο της ψήφου, ότι κανείς δεν μπορεί να ξέρει αν ο καθένας συμπληρώνει τον φάκελο μόνος του, μακριά από βλέμματα και από πιέσεις.

Ηταν δεκάδες οι καταγγελίες, και από το εσωτερικό και από το εξωτερικό, για φακέλους που καθυστέρησαν να φτάσουν ή έφτασαν σκισμένοι, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ψήφοι που δεν προσμετρήθηκαν, όχι με ευθύνη του εκλογέα.

Προωθείτε μια λογική παθητικής συμμετοχής και την επεκτείνετε σε ένα δυνητικά αχανές εκλογικό σώμα ομογενών

Τώρα φέρνετε την επιστολική ψήφο στις βουλευτικές εκλογές για το εξωτερικό και, φυσικά, έχετε σκοπό να τη γενικεύσετε και για το εσωτερικό. Δεν πρόκειται να σταματήσετε εσείς, φυσικά, εδώ μόνο. Αλλωστε για τα συνδικάτα έχετε ήδη θεσπίσει την ηλεκτρονική ψήφο, ενώ έχετε κάνει σχετικές ανακοινώσεις και για τις τοπικές εκλογές. Η στρατηγική σας έχει διπλή, αλλά ενιαία στόχευση. Από τη μια προωθείτε μια λογική παθητικής συμμετοχής, θέλετε τον εργαζόμενο, τον νέο και τη νέα θεατή των εξελίξεων, να θεωρεί τον σχολιασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως το απαύγασμα της συμμετοχής και όταν έρχονται οι εκλογές να συμπληρώνει έναν φάκελο από το σπίτι του ή από τη δουλειά, ή να μπαίνει σε μια εφαρμογή και να ψηφίζει, όπως πληρώνει έναν λογαριασμό ή παραγγέλνει ένα ρούχο ή μια πίτσα.

Την πραγματική συμμετοχή, τη συλλογική συζήτηση και διεκδίκηση, την αλληλεγγύη, τη συμμετοχή σε απεργία, σε διαδήλωση, τα παρουσιάζετε ως παρωχημένα, τα δαιμονοποιείτε και τα καταστέλλετε. Και, φυσικά, αυτό το μοντέλο συμμετοχής ευνοεί και αντίστοιχες πολιτικές επιλογές, δηλαδή την επιλογή ενός εκ των διαφόρων σωτήρων που κάθε φορά παρουσιάζονται στις εκλογές.

Από την άλλη, αυτό το μοντέλο το επεκτείνετε και σε ένα δυνητικά αχανές εκλογικό σώμα ομογενών, ακόμα και τρίτης γενιάς, χωρίς επαφή με τα πολιτικά πράγματα της χώρας, που με έναν φάκελο από το σπίτι τους, από την άλλη άκρη του κόσμου, θα επηρεάζουν το εκλογικό αποτέλεσμα. Κι αν αυτό δεν συμβαίνει ακόμα, μπορεί να γίνει αύριο, αν κινηθούν μάλιστα και διάφοροι μηχανισμοί, ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες που ζούμε. Και καταλαβαίνετε όλοι και όλες τι ακριβώς εννοώ. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι οι περισσότερες χώρες με μεγάλη διασπορά έχουν θεσπίσει κριτήρια για να μπορεί να ψηφίζει κανείς από το εξωτερικό, ακριβώς για να θωρακίζονται από τέτοιες παρεμβάσεις.

Και, τέλος πάντων, πάει πολύ να παρουσιάζεστε εσείς ως ευαίσθητοι για τα δικαιώματα των αποδήμων. Πρώτα από όλα, οι απόδημοι δεν αποδήμησαν επειδή έτσι τους ήρθε μια ωραία πρωία. Εσείς, και οι προηγούμενες κυβερνήσεις φυσικά, τους διώξατε με την πολιτική σας. Εσείς τους κρατάτε έξω από τη χώρα μας, με τα 13ωρα που ψηφίζετε, τα διάφορα άλλα εκτρώματα που ψηφίζετε. Αν σας απασχολούσε τόσο η διατήρηση των δεσμών με την ομογένεια, θα κοιτάζατε να λύσετε τα προβλήματα της ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης, τις ελλείψεις εκπαιδευτικών και υποδομών, που σας τα έχουμε θέσει και εμείς ως Κόμμα δεκάδες φορές με Ερωτήσεις και παρεμβάσεις μας, αλλά και οι ίδιοι οι ομογενείς.

Αν σας ενδιέφερε να ακούγεται η φωνή τους, θα ενισχύατε οικονομικά τις ελληνικές μεταναστευτικές κοινότητες, που παλεύουν σε πολύ δύσκολες συνθήκες και έχουν επιτελέσει και σημαντικό έργο. Αν δεν θέλατε να ταλαιπωρούνται οι Ελληνες του εξωτερικού με αχρείαστες μετακινήσεις, θα φροντίζατε να μην απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία για την παραμικρή γραφειοκρατική διαδικασία στις πρεσβείες και στα προξενεία, θα ανοίγατε προξενεία και σε περισσότερες πόλεις. Τους Ελληνες μετανάστες τούς βλέπετε απλά σαν «κουκιά» και τίποτα άλλο δεν σας νοιάζει.

Συνεχίζουμε στην κατεύθυνση της οργάνωσης του αγώνα εργαζομένων και νεολαίας, της πραγματικής συμμετοχής στη μάχη για την ανατροπή

Οσο για το ΚΚΕ, οι απόδημοι ξέρουν πολύ καλά τη δράση μας, ότι παλεύουμε σταθερά στο πλευρό τους, με τις δυνάμεις, με τις Οργανώσεις μας, τα μέλη που έχουμε σε κάθε χώρα. Αντιλαμβάνονται ότι εμείς τηρούμε στάση αρχών και δεν κάνουμε μικροκομματικούς υπολογισμούς, όπως κάνουν άλλοι, με πρώτη την κυβέρνηση της ΝΔ ή άλλα κόμματα που ετοιμάζονται να δώσουν στήριξη σε αυτό το νομοσχέδιο ή σε μέρος του και ψάχνουν να διαφοροποιηθούν στις λεπτομέρειες. Ναι, είναι προβληματική η «πλανητική» εκλογική περιφέρεια. Ναι, θα μπορούν να εκλέγονται μόνο εκατομμυριούχοι ή celebrities. Ναι, ανοίγει ο δρόμος να ζητηθεί αύριο οι τρεις βουλευτές να γίνουν πολύ περισσότεροι. Αλλά και χωρίς αυτά το νομοσχέδιο θα ήταν απορριπτέο, γιατί είναι αντιδραστικό στον πυρήνα του.

Εμάς η διαφωνία μας δεν είναι επί της διαδικασίας, ούτε στον τρόπο εφαρμογής και στα τεχνικά ζητήματα. Είναι συνολική και είναι στρατηγική. Και όσοι υπερψηφίσουν σήμερα θεωρούμε ότι αναλαμβάνουν τεράστιες ευθύνες, διευκολύνοντας την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη σε πολύ επικίνδυνους και σκοτεινούς σχεδιασμούς.

Εμείς συνεχίζουμε στην κατεύθυνση της οργάνωσης του αγώνα των εργαζομένων, της νεολαίας, και μέσα στην Ελλάδα και στις χώρες του εξωτερικού. Της πραγματικής συμμετοχής στη μάχη για την ανατροπή του σημερινού αυτού σάπιου συστήματος. Για μια ζωή σε μια κοινωνία που δεν θα διώχνει τα παιδιά της, ούτε για να γίνουν μετανάστες ούτε για να πάνε να πολεμήσουν για ξένα συμφέροντα.