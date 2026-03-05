ΡΩΣΙΑ

«Επινοημένη η απειλή του Ιράν» που επικαλούνται ΗΠΑ - Ισραήλ

Η Ρωσία ανέβασε τους τόνους, μετά από μέρες, σε σχέση με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, κατηγορώντας τις ΗΠΑ ότι χρησιμοποίησαν μια «φανταστική απειλή» από το Ιράν ως πρόσχημα για να ανατρέψουν τη συνταγματική τάξη της χώρας, και δήλωσε ότι οι εκκλήσεις της Ουάσιγκτον προς τους Ιρανούς να πάρουν την εξουσία από τους ηγέτες τους είναι «κυνικές και απάνθρωπες».

Ειδικότερα, η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ Μ. Ζαχάροβα δήλωσε ότι οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν ως κάλυψη του σχεδίου τους για αλλαγή καθεστώτος στη χώρα.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η φανταστική, επινοημένη ιρανική απειλή, η οποία επαναλαμβανόταν επί πολλά χρόνια, ήταν απλώς πρόσχημα για την εφαρμογή ενός πολυπόθητου σχεδίου για βίαιη ανατροπή της συνταγματικής τάξης ενός κυρίαρχου κράτους, που η Ουάσιγκτον και το Τελ Αβίβ δεν συμπαθούν», σημείωσε.

«Είναι ακόμα πιο κυνικό και απάνθρωπο να ακούει κανείς εκκλήσεις προς τους Ιρανούς να πάρουν την εξουσία, όπως λέει η Δύση, όταν η Δύση κυριολεκτικά τους ξεριζώνει τα χέρια», πρόσθεσε, σε μια έμμεση αναφορά στον Πρόεδρο των ΗΠΑ.

Η Κίνα στέλνει ειδικό απεσταλμένο στη Μέση Ανατολή

Η Κίνα θα στείλει ειδικό απεσταλμένο στη Μέση Ανατολή για μεσολάβηση, δήλωσε χθες ο ΥΠΕΞ Γουάνγκ Γι στους ομολόγους του της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Η Κίνα «εκτιμά την αυτοσυγκράτηση και την επιμονή της Σαουδικής Αραβίας στην επίλυση των διαφορών με ειρηνικά μέσα», δήλωσε ο Γουάνγκ σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Σαουδάραβα ΥΠΕΞ.

Σε ξεχωριστή τηλεφωνική επικοινωνία με τον ΥΠΕΞ των ΗΑΕ ο Γουανγκ δήλωσε ότι η «κόκκινη γραμμή» της προστασίας των αμάχων σε συγκρούσεις δεν πρέπει να παραβιάζεται, και ότι δεν πρέπει να γίνονται επιθέσεις σε μη στρατιωτικούς στόχους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την Ενέργεια. Ζήτησε επίσης την προστασία της ασφάλειας των ναυτιλιακών οδών.

Βόρεια Κορέα: «Αν μας ζητήσει πυραύλους το Ιράν, θα στείλουμε»

Επίσης ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να παράσχει στο Ιράν πυραύλους για χρήση εναντίον του Ισραήλ, εφόσον της ζητηθεί, σύμφωνα με δημοσίευμα του «Diplomat».

Ειδικότερα, ο Κιμ Γιονγκ Ουν ισχυρίστηκε ότι «ένας πύραυλος είναι αρκετός για να σβήσει» το Ισραήλ, τονίζοντας τις δυνατότητες του πυρηνικού και βαλλιστικού οπλοστασίου της Βόρειας Κορέας.

Με την αναφορά «ένας πύραυλος είναι αρκετός για να σβήσει» το Ισραήλ, ο Κιμ χρησιμοποιεί την ίδια ακραία ρητορική που είχε στις προηγούμενες αντιπαραθέσεις του με τη «Δύση».