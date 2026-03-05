ΑΣΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ

Στρατευμένα στους επικίνδυνους ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς

Να καταγραφούν ως «διαφωνούντες» με την εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο, στηρίζοντας ταυτόχρονα την ...εμπλοκή και τους «εθνικούς» στόχους της αστικής τάξης που συνυπογράφουν με τη ΝΔ, επιχειρούν τα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης, όπως φάνηκε και στη χτεσινή συζήτηση στη Βουλή. Στρατευμένα ουσιαστικά στους επικίνδυνους ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς - όπως αυτοί εκφράζονται και με την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στην Κύπρο για την κλιμάκωση του πολέμου - και όπως έχουν αποδείξει και με το παραπάνω όλα τα προηγούμενα χρόνια, αυτά τα κόμματα προσπαθούν να ακροβατήσουν για να εξαπατήσουν τον λαό, την ώρα που ο κόσμος φλέγεται από την εγκληματική επίθεση ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν.

Για επικίνδυνη κλιμάκωση και υπαρκτό κίνδυνο γενικευμένης περιφερειακής σύρραξης με πολύ σοβαρές συνέπειες για τη διεθνή ασφάλεια και σταθερότητα έκανε λόγο ο Ν. Ανδρουλάκης, που ωστόσο έσπευσε να υιοθετήσει όλα τα προσχήματα με τα οποία ΗΠΑ και Ισραήλ εξαπέλυσαν επίθεση στο Ιράν, αναπαράγοντας τα περί «αυταρχικού καθεστώτος του Ιράν που έχει διαχρονικά συμβάλει στην αποσταθεροποίηση της περιοχής και έχει συστηματικά καταπιέσει τον ιρανικό λαό και τα ανθρώπινα δικαιώματά του», ότι τους... πήρε ο πόνος τάχα για τον ιρανικό λαό. Το πρόβλημα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ ήταν ότι η στρατιωτική επέμβαση έγινε «χωρίς απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ», κάτι που «συνιστά ξεκάθαρα ωμή παραβίαση του διεθνούς δικαίου» όπως είπε.

Ο Ν. Ανδρουλάκης ζήτησε να μην υπάρξει εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο και καμία πολεμική επιχείρηση να μην ξεκινήσει από τις βάσεις που βρίσκονται στην Ελλάδα, κρύβοντας ότι η εμπλοκή είναι ήδη γεγονός με ευθύνη όλων των κομμάτων του ευρωατλαντισμού, ενώ ακριβώς σε πολεμική επιχείρηση συμμετέχουν και οι ελληνικές φρεγάτες, τα F-16 και οι πύραυλοι που βρίσκονται στην περιοχή. Τέλος, εξωράισε την ΕΕ αναπαράγοντας τις ψευτιές περί απουσίας της από την προσπάθεια αποκλιμάκωσης, όταν ισχυρά κράτη - μέλη της στηρίζουν ΗΠΑ και Ισραήλ στο νέο έγκλημα που διαπράττουν.

Ο Σ. Φάμελλος ζήτησε συγκρότηση «εθνικής» γραμμής, προφανώς αυτή της αστικής τάξης, στη ρότα των ευρωατλαντικών σχεδιασμών όπου συμπλέουν τα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης, εκφράζοντας ανησυχία για αποσταθεροποίηση στην περιοχή και στη χώρα. Κι αυτός αναπαρήγαγε τα προσχήματα με τα οποία επιχειρείται να νομιμοποιηθεί το έγκλημα, λέγοντας ότι «είχαμε τοποθετηθεί ξεκάθαρα απέναντι στις παραβιάσεις των θεμελιωδών δημοκρατικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν», ενώ κατά το προσφιλές τους πάτημα σε δύο βάρκες πρόσθεσε και ένα «καταδικάσαμε από την πρώτη στιγμή τη στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν».

Ο Αλ. Χαρίτσης ζήτησε σύγκληση συμβουλίου πολιτικών αρχηγών, ζήτησε να μη χρησιμοποιηθούν οι βάσεις κάνοντας πως δεν γνωρίζει για την εμπλοκή που απογειώθηκε κατά την περίοδο διακυβέρνησης της χώρας από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ της οποίας ήταν υπουργός, υιοθέτησε κι αυτός τα προσχήματα των ιμπεριαλιστών, λέγοντας ότι «κανείς δεν διαφωνεί ότι είναι αναγκαίο ένα δημοκρατικό καθεστώς έναντι της αυταρχικής θεοκρατίας στο Ιράν, αλλά αυτό σίγουρα δεν θα γίνει με βόμβες».

Ο Κ. Βελόπουλος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι απέτυχε στην εθνική άμυνα, άφησε την Ελλάδα και την Κύπρο ακάλυπτες, «δεν κάνατε ΑΟΖ με την Κύπρο, δεν ποντίσατε το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης με το δεύτερο ελληνικό κράτος, δεν ενεργοποιήσατε το ενιαίο αμυντικό δόγμα (σ.σ. το οποίο βέβαια δεν υπάρχει από το 2011). Και μας λέτε τώρα ότι κάνατε ένα βήμα, με την αποστολή patriot στην Κάρπαθο... Η αλήθεια, όμως, είναι πως έγινε για να καλυφθεί η Σούδα και όχι η Ελλάδα», είπε, διαχωρίζοντας τις αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις από τη... φιλόξενη αστική τάξη.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «ήδη εμπλέκει τη χώρα μας σε εμπόλεμες συνθήκες και καταστάσεις και αυτό δεν είναι κάτι που κρύβεται, ούτε μπορεί να κουκουλωθεί με τα χειροκροτήματά σας (σ.σ. των βουλευτών της ΝΔ)» και συμπλήρωσε ότι «ο κύριος Μητσοτάκης είναι η ουρά του Τραμπ και του Νετανιάχου και δυστυχώς... σύρει και τη χώρα μας στο άρμα των επιθετικών πολέμων, των ολοκληρωτικών επεμβάσεων, των παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου, του διεθνούς ανθρωπιστικού και ποινικού δικαίου».

Βασιλικότερος του βασιλέως ο Δ. Νατσιός πρόσφερε συνεννόηση στην κυβέρνηση, χαιρέτισε την αποστολή των μαχητικών και των φρεγατών στην Κύπρο, ενώ ρώτησε την κυβέρνηση για ποιο λόγο τοποθετεί Patriot στην Κάρπαθο και αν περιμένει επίθεση στη Σούδα. Παρεμπιπτόντως κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν ζήτησε ανταλλάγματα για την πολιτική της στο Ουκρανικό.