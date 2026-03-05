ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΝΕ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Συζητάμε και διαδηλώνουμε ενάντια στην πολεμική εμπλοκή...

«Την ώρα που εξαπλώνεται ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν και τον Λίβανο, και επεκτείνεται πλέον και στην Κύπρο μετά τα αντίποινα του Ιράν στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι, οι διοικήσεις δύο μεγάλων πανεπιστήμιων της χώρας νουθετούν τους φοιτητές και τις φοιτήτριες να κρατήσουν στάση "μούγκα στην στρούγκα"», τονίζει σε ανακοίνωσή της η Οργάνωση της ΚΝΕ στην Κύπρο και καλεί σε πλατιά συζήτηση και κινητοποίηση του λαού ενάντια στην πολεμική εμπλοκή.

Ειδικότερα, αναφέρει πως «η διοίκηση του Πανεπιστημίου Λευκωσίας μέσω email με αφορμή τις πρόσφατες εξελίξεις στην Κύπρο λέει στους φοιτητές να "αποφεύγουν τις πολωτικές συζητήσεις"». Από τη μια δηλαδή τους λένε «μη μιλάτε!», από την άλλη η διοίκηση του Πανεπιστημίου Κύπρου τους ενημερώνει για τα κοντινότερα καταφύγια και για «σακίδια έκτακτης ανάγκης»... και την ίδια ώρα με όλα αυτά οι απουσίες στα μαθήματα μετρούν κανονικά, παραγνωρίζοντας την ανησυχία αρκετών φοιτητών, στοχεύοντας κυρίως στο να ενισχυθεί το κυβερνητικό αφήγημα του εφησυχασμού και τα περί μη εμπλοκής της Κύπρου, τη στιγμή που το νησί εμπλέκεται μέχρι τα μπούνια.

Η ΚΝΕ αναδεικνύει πως «αυτό που χρειάζεται τώρα είναι να δυναμώσει η συζήτηση και ο προβληματισμός μέσα στη νεολαία για τις πραγματικές αιτίες που η χώρα έχει μπει στο μάτι του κυκλώνα. Να δυναμώσει ο αγώνας για ένα ιστορικό, δίκαιο και κρίσιμο για την επιβίωση του λαού αίτημα, αυτό που λέει: Να ξεκουμπιστούν οι βάσεις του θανάτου που σπέρνουν τον όλεθρο στην περιοχή και φέρνουν τον λαό αντιμέτωπο με τεράστιους κινδύνους!».

Τέλος, επισημαίνει: «Σε αυτόν τον αγώνα καλούμε τους Ελληνες φοιτητές και τις φοιτήτριες στην Κύπρο, συνολικά τη νεολαία του νησιού. Να παλέψουμε από κοινού για την απεμπλοκή της Κύπρου και της Ελλάδας από τον βρώμικο πόλεμο, για να κλείσουν οι βάσεις. Κάθε μέρα στις σχολές και στις γειτονιές μας και την Κυριακή 8 Μαρτίου, στις 10.30 π.μ., στη συγκέντρωση στην ελληνική πρεσβεία στη Λευκωσία και στην πορεία προς την πρεσβεία των ΗΠΑ».