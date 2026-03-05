ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΗΠΑ - ΙΣΡΑΗΛ ΣΤΟ ΙΡΑΝ

Η φωτιά του πολέμου λαμπαδιάζει τη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι, οδηγώντας στον όλεθρο όλη την περιοχή, φουντώνοντας τη φωτιά που έχουν ανάψει οι εντεινόμενοι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί, με επίκεντρο την ανελέητη διαμάχη ΗΠΑ - Κίνας για τη διεθνή πρωτοκαθεδρία.

«Η Αμερική κερδίζει, αποφασιστικά, καταστροφικά και χωρίς έλεος» τον πόλεμο, ισχυρίστηκε ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε στο Πεντάγωνο, προσθέτοντας ωστόσο πως η Ουάσιγκτον στέλνει ενισχύσεις στην περιοχή, καθώς συνεχίζονται τα ιρανικά αντίποινα με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις στην περιοχή, σε πλοία και σε ισραηλινές πόλεις.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ δήλωσε χθες βράδυ πως «προβλέπουμε ότι θα κυριαρχήσουμε πλήρως και απολύτως στον εναέριο χώρο του Ιράν εντός των επόμενων ωρών», καθώς οι ΗΠΑ επιδιώκουν να εντείνουν τις δολοφονικές επιδρομές τους εναντίον του ιρανικού λαού, ενώ ο Αμερικανός υπουργός Αμυνας δήλωσε νωρίτερα ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να κρατήσει «μία βδομάδα, τρεις, πέντε ή και περισσότερο»...

Η δε Κ. Λέβιτ, συνεχίζοντας αντίστοιχες δηλώσεις στελεχών της κυβέρνησης Τραμπ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο χερσαίας επέμβασης στο Ιράν, δηλώνοντας: «Δεν αποτελούν μέρος του σχεδίου (οι χερσαίες δυνάμεις) για την επιχείρηση αυτή τη στιγμή, αλλά σίγουρα δεν θα αποκλείσω ποτέ τις στρατιωτικές επιλογές εκ μέρους του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών ή του αρχιστράτηγου, και ο ίδιος σοφά δεν κάνει το ίδιο για τον εαυτό του».

Σε ένα τέτοιο φόντο, οι φλόγες του πολέμου ξεπηδούν σε όλη τη Μέση Ανατολή, φτάνουν στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και στον Ινδικό Ωκεανό, όπως έδειξε η επίθεση αμερικανικού υποβρυχίου που βύθισε ιρανική φρεγάτα στη Σρι Λάνκα...

Η Τουρκία χρησιμοποιώντας συστήματα του ΝΑΤΟ αναχαίτισε για πρώτη φορά στη σύγκρουση ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο που κατευθυνόταν προς τον εναέριο χώρο της, με την Αγκυρα να εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία και ανησυχία της προς την Τεχεράνη, προειδοποιώντας πως έχει νόμιμο δικαίωμα να απαντήσει στο μέλλον (βλ. περισσότερα στο σχετικό θέμα στη σελ. 12).

Παρά τις διαψεύσεις του ΝΑΤΟ, μάλιστα, η Αγκυρα «διέρρεε» ότι ο εν λόγω πύραυλος στόχευε στρατιωτική βάση στην Κύπρο, ενώ σε διαδικτυακά κανάλια όπως το «Middle East Spectator» κυκλοφόρησε και η ανεπιβεβαίωτη πληροφορία ότι «ιρανικός βαλλιστικός πύραυλος εκτοξεύτηκε προς την Ελλάδα και αναχαιτίστηκε από αμερικανικά πολεμικά πλοία στη Μεσόγειο»...

Χθες βράδυ εξάλλου, το ισραηλινό δίκτυο i24News μετέδωσε πως κουρδικές παραστρατιωτικές δυνάμεις στο Ιράκ ξεκίνησαν χερσαία στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν. Ανέφερε συγκεκριμένα πως «χιλιάδες Κούρδοι μαχητές πήραν θέσεις μάχης εντός του βορειοδυτικού Ιράν ήδη από τη Δευτέρα 2 Μαρτίου». Το ισραηλινό δίκτυο επικαλέστηκε ως πηγή «Ιρανό Κούρδο αξιωματούχο».

Η πληροφορία δεν επιβεβαιώθηκε από άλλη πλευρά, ωστόσο «κουμπώνει» με ένα μπαράζ αμερικάνικων και άλλων «δυτικών» δημοσιευμάτων, για σχετικές προετοιμασίες και επαφές της αμερικανικής κυβέρνησης και των μυστικών υπηρεσιών με την ηγεσία των Κούρδων του Ιράκ.

Τουλάχιστον 1.045 νεκροί Ιρανοί από τις δολοφονικές επιθέσεις

Στο μεταξύ, οι αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις προκάλεσαν έως χτες, 5η μέρα της ιμπεριαλιστικής επέμβασης, τον θάνατο τουλάχιστον 1.045 Ιρανών, ανάμεσά τους εκατοντάδες μαθητές και φοιτητές.

Οταν ο Αμερικανός υπουργός πολέμου Π. Χέγκσεθ και ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων Ντ. Κέιν ρωτήθηκαν χτες για το μακελειό που διέπραξαν την πρώτη μέρα του πολέμου σε δημοτικό σχολείο θηλέων στο νότιο Ιράν, αρκέστηκαν να πουν δίχως ίχνος ντροπής... «το ερευνούμε».

Ο Χέγκσεθ σε συνέντευξη Τύπου χτες στο Πεντάγωνο δήλωσε πως οι ΗΠΑ ήδη έχουν καταφέρει μεγάλα, συντριπτικά πλήγματα στο ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό, βυθίζοντας το πολεμικό πλοίο «Σολεϊμανί» και άλλα 20 ιρανικά πλοία.

Ανήγγειλε επίσης τη χρήση βομβών βάρους δύο, ενός και μισού τόνου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για νέα πολύνεκρα πλήγματα σε βάρος του ιρανικού λαού.

Διαβεβαίωσε δε πως υπάρχουν επαρκή αποθέματα πυρομαχικών, βομβών και πυραύλων και για τις επιθέσεις των ΗΠΑ αλλά και για την αεράμυνα των συμμαχικών χωρών της περιοχής - επιχειρώντας έτσι να διαψεύσει αμερικανικά δημοσιεύματα που μεταφέρουν «ανησυχίες» του Πενταγώνου για τη μείωση των αποθεμάτων ειδικά σε πυραύλους αεράμυνας.

Ανέφερε επίσης ότι «ο αρχηγός ιρανικής μονάδας» που προσπάθησε να δολοφονήσει τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντ. Τραμπ «καταδιώχθηκε και σκοτώθηκε», δίχως να τον κατονομάσει.

Ο ίδιος εξήρε την εγκληματική συνεργασία των ΗΠΑ με το ισραηλινό κράτος - δολοφόνο Ισραήλ στις επιθέσεις κατά του Ιράν, δηλώνοντας προκλητικά: «Το να πολεμά κανείς πλάι σε μία τόσο ικανή δύναμη είναι καθαρός πολλαπλασιαστής ισχύος και ανάσα καθαρού αέρα».

Ανήγγειλε επίσης πως «έρχονται ακόμη περισσότερες δυνάμεις» για να συμβάλουν στις επιθέσεις κατά του Ιράν και πως ακόμη «είναι νωρίς», διαβεβαιώνοντας πως θα αξιοποιήσουν «όλο τον χρόνο» που χρειάζεται για να εξασφαλίσουν την επιτυχία.

Υποβρύχιο των ΗΠΑ βύθισε ιρανική φρεγάτα στη Σρι Λάνκα

Ο στρατηγός Νταν Κέιν εξήρε την εναέρια υπεροχή ΗΠΑ και Ισραήλ και την «ακρίβεια» των επιθέσεων - με τα εκατοντάδες θύματα... - αναγγέλλοντας επιπρόσθετη κλιμάκωση των αεροπορικών επιθέσεων το επόμενο διάστημα στα ενδότερα του Ιράν αλλά και από τη μεριά της Αραβικής Θάλασσας.

Ο στρατηγός Νταν Κέιν ανακοίνωσε τη συμμετοχή αμερικανικού υποβρυχίου στις επιχειρήσεις αυτές, αποσαφηνίζοντας πως ήταν πίσω και από την επίθεση στην ιρανική φρεγάτα «IRIS DENA» που έγινε χτες τα ξημερώματα στη Σρι Λάνκα, προκαλώντας τον θάνατο δεκάδων μελών του πληρώματος.

Οπως ανακοίνωσε αξιωματούχος της Σρι Λάνκα, διασώθηκαν 32 τραυματίες Ιρανοί μέλη του πληρώματος, βρήκαν τον θάνατο άλλοι 87 και αγνοούνται 61.

Στο σκάφος που την ώρα της επίθεσης έπλεε 40 ν.μ. ανοικτά των ακτών της νότιας Σρι Λάνκα φέρεται πως επέβαιναν περίπου 180 άτομα.

Στο μεταξύ, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού ανακοίνωσε χτες πως ένα ισραηλινό μαχητικό F-35I κατέρριψε ιρανικό αεροσκάφος τύπου Yak-130 πολλαπλών ρόλων πάνω από την Τεχεράνη. Τόνισαν πως πρόκειται για «την πρώτη γνωστή νίκη» του αμερικανικής κατασκευής stealth μαχητικού σε αερομαχία εναντίον επανδρωμένου αεροσκάφους.

Χθες το απόγευμα, η ισραηλινή πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε πως χρησιμοποίησε πάνω από 5.000 βόμβες εναντίον του Ιράν από την έναρξη της επέμβασης, προσθέτοντας: «Τα μαχητικά αεροσκάφη της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας συνεχίζουν να ενισχύουν την αεροπορική τους υπεροχή σε ολόκληρο το Ιράν, με έμφαση στην περιοχή της Τεχεράνης».

Ιράν: Ανακοινώνει πλήγμα σε ραντάρ και αμερικανικό αντιτορπιλικό

Από την πλευρά τους οι Ιρανοί «Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης» δήλωσαν χτες πως κατέστρεψαν το στρατηγικό αμερικανικό ραντάρ AN/FPS-132 στην αμερικανική βάση Al Udeid στο Κατάρ, έχοντας χτυπήσει άλλα δύο αντιπυραυλικά συστήματα THAAD σε ΗΑΕ και Ιορδανία τις προηγούμενες μέρες.

Ακολούθως ανέφεραν πως χτύπησαν με πύραυλο Qadr-380 και Κρουζ Talaeiyeh ένα αμερικανικό αντιτορπιλικό στον Ινδικό Ωκεανό, ενώ ανεφοδιαζόταν από τάνκερ σε απόσταση 650 χλμ. από τις ακτές του Ιράν. Κατά τους Ιρανούς Φρουρούς, η επίθεση προκάλεσε μεγάλη φωτιά στο κατάστρωμα και των δύο πλοίων.

Παράλληλα, δορυφορικές εικόνες φαίνεται να επιβεβαιώνουν ότι το Ιράν έχει στοχεύσει και καταστρέψει αμερικανικές υποδομές υψηλής τεχνολογίας.

Ορισμένες από αυτές παρουσίασε χτες το δίκτυο Middle East Spectator, καταγράφοντας πως χτυπήθηκαν 2 ραντάρ AN/GSC-52B (Μπαχρέιν), 3 ραντάρ (βάση Arifjan, Κουβέιτ), 1 ραντάρ AN/TPY-2 THAAD (ΗΑΕ), 1 ραντάρ AN/TPY-2 THAAD (Ιορδανία), 1 ραντάρ AN/FPS-132 (Κατάρ), οκτώ κτίρια/κατασκευές που σχετίζονται με υποδομές δορυφορικών επικοινωνιών (Κουβέιτ) και μία τοποθεσία πιθανώς κοντά σε ραντάρ AN/TPY-2 (Αεροπορική βάση Prince Sultan, Σαουδική Αραβία).

Ο γραμματέας του Ιρανικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας Αλί Λαριτζανί επέμενε χτες με νέα ανάρτησή του πως οι ιρανικές επιθέσεις έχουν προκαλέσει «μέσα σε λίγες μέρες τον θάνατο τουλάχιστον 500 Αμερικανών στρατιωτών».

Μερικές ώρες αργότερα, το στρατηγείο της ιρανικής πολεμικής άμυνας ανακοίνωσε πως σκοτώθηκαν «τουλάχιστον 100 Αμερικανοί πεζοναύτες» σε επίθεση στο Ντουμπάι των ΗΑΕ.

Παρ' όλα αυτά οι ΗΠΑ ως χτες αναγνωρίζουν τον θάνατο μόλις 6 Αμερικανών πεζοναυτών και τον τραυματισμό τουλάχιστον 18 άλλων.

Την ίδια ώρα, στη Νέα Υόρκη, ο Αμερικανός πρέσβης Μάικλ Γουόλτς που έχει αυτόν τον μήνα την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, εκτόξευσε σαφή απειλή κατά της ασφάλειας και ζωής του εκεί Ιρανού Πρέσβη Αμίρ Σαγιέντ Ιραβανί, συνιστώντας του «να προσέχει» επειδή βρίσκεται σε «αμερικανικό έδαφος»...

Επίσης το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι επέτρεψε στο αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό να χρησιμοποιήσει τα λιμάνια της χώρας στον πόλεμο έναντι του Ιράν.

Το ίδιο διάστημα τα ιρανικά ΜΜΕ δεν επιβεβαιώνουν την εκλογή του δευτερότοκου γιου του Αλί Χαμενεΐ, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, στη θέση του νέου ανώτατου ηγέτη της χώρας, κάτι που διέδιδαν από το βράδυ της Τρίτης «δυτικά» ΜΜΕ και πρακτορεία.