ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΚΚΕ

Εναρκτήρια εκδήλωση για τα 90 χρόνια από τον ηρωικό Μάη του 1936

H Κομματική Οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ, μπροστά στη συμπλήρωση των 90 ετών από τον ηρωικό Μάη του 1936 στη Θεσσαλονίκη, προγραμματίζει πολύμορφες παρεμβάσεις και εκδηλώσεις τους επόμενους μήνες, για να γίνει γνωστή η ιστορία των αγώνων της εργατικής τάξης της πόλης και της ευρύτερης περιοχής, να έρθουν χιλιάδες σε επαφή με τα σύγχρονα διδάγματα για το εργατικό - λαϊκό κίνημα.

Η εναρκτήρια εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 7 Μάρτη, στις 6 μ.μ., στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ στη Θεσσαλονίκη, με θέμα: «Από τα οδοφράγματα του Μάη του '36, στους σύγχρονους αγώνες της εργατικής τάξης. 90 χρόνια. Γεγονότα - Διδάγματα - Συμπεράσματα» και ομιλητή τον Αριστείδη Θάνο, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ.