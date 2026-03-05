Αντιδραστική τομή σε περίοδο που οξύνεται η πολεμική εμπλοκή

Το μέτρο της επιστολικής ψήφου δεν είναι μια τεχνική διευκόλυνση, όπως αρέσκεται να το παρουσιάζει η κυβέρνηση, αλλά προϋπόθεση για την αλλοίωση του εκλογικού αποτελέσματος και ενισχύει περαιτέρω τους κινδύνους που ούτως ή άλλως υπάρχουν για το αδιάβλητο της εκλογικής διαδικασίας και τη χειραγώγηση της λαϊκής ψήφου, επεσήμανε στην τοποθέτησή του ο Γιώργος Λαμπρούλης.

Χαρακτήρισε υποκρισία την επίκληση τεχνικών ζητημάτων για την εισαγωγή του μέτρου, όταν η εφαρμογή του στις ευρωεκλογές αποδείχθηκε φιάσκο, και πρόκληση την επίκληση του ενδιαφέροντος για τους Ελληνες του εξωτερικού, όταν η κυβέρνηση εξανάγκασε πάνω από μισό εκατομμύριο Ελληνες να μεταναστεύσουν σε αναζήτηση εργασίας και προοπτικής, και όταν δεν ικανοποιεί ούτε τα στοιχειώδη αιτήματα και τις ανάγκες των Ελλήνων της ομογένειας.

Υπογράμμισε ότι τέτοιες αντιδραστικές τομές νομοθετούνται σε περιόδους που οξύνονται η πολεμική προετοιμασία και η εμπλοκή, και το σύστημα προτεραιοποιεί την πολλαπλή θωράκισή του απέναντι στη ριζοσπαστικοποίηση λαϊκών συνειδήσεων, στη μαχητικοποίηση αγώνων, στην αλλαγή συσχετισμών στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα. Οπως τόνισε, το κράτος παίρνει τα μέτρα του εισάγοντας μια σειρά τέτοιου είδους μεταρρυθμίσεις και επιχειρώντας να ελέγξει την εκλογική διαδικασία, αλλά και να υπονομεύσει την αξία και την ουσία της συμμετοχής, την ενεργή ζωντανή διαδικασία, διαμορφώνοντας μία εξ αποστάσεως παθητική στάση. «Το μοντέλο που φέρνετε υπακούει σε μια λογική που καθιστά τον ψηφοφόρο ευάλωτο σε πιέσεις, απειλές, εκβιασμούς από την εργοδοσία ή άλλα περιβάλλοντα», επεσήμανε.

Ο Μανώλης Συντυχάκης στην τοποθέτησή του σημείωσε ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να «χρυσώσει το χάπι» της αντιδραστικής ρύθμισης για την επιστολική ψήφο των αποδήμων και στις βουλευτικές εκλογές, με στόχο να κυριαρχήσει η εξ αποστάσεως διαμόρφωση πολιτικής γνώμης και στάσης, χωρίς ουσιαστική συμμετοχή. Συνιστά αποστασιοποίηση του εκλογικού σώματος από την άμεση εκλογική και πολιτική διαδικασία, βολική για το σύστημα διαμαρτυρία από τον καναπέ ή το πληκτρολόγιο.

Χαρακτήρισε προσχηματικές τις εναλλακτικές δυνατότητες που δίνει το νομοσχέδιο στους εκλογείς εξωτερικού (ή αυτοπρόσωπη ψηφοφορία ή επιστολική ψήφο) - στην πράξη καταλήγουν σε καθαρό εκβιασμό, αφού αναγκαστικά τους σπρώχνουν στην επιλογή της επιστολικής ψήφου και τελικά στην παγίωσή της. Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν παίρνει κανένα μέτρο για να συγκροτηθούν εκλογικά τμήματα όπου χρειάζεται, απορρίπτει τα μέτρα που προτείνει το ΚΚΕ για να μπορούν οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα να ψηφίζουν, ενώ σκόπιμα αφήνει υποστελεχωμένες και υποβαθμισμένες πρεσβείες και προξενεία.

Καταλήγοντας υπογράμμισε ότι «ο λαός δεν τρώει κουτόχορτο», έχει την πείρα να δει το πραγματικό πρόσωπο πίσω από τις διακηρύξεις για δήθεν «ενίσχυση της συμμετοχής». Ξέρει πολύ καλά τη δημοκρατία του «ψηφίζω μια φορά κάθε 4 χρόνια», τα καλπονοθευτικά συστήματα, τους εκβιασμούς και τα ψευτοδιλήμματα.

Στην απόφαση του δικαστηρίου που έκρινε εγκληματική τη ναζιστική οργάνωση Xρυσή Aυγή και ενόχους τους 42 κατηγορούμενους αναφέρθηκε η Λιάνα Κανέλλη, τονίζοντας ότι είναι μια μεγάλη μέρα για τους ανθρώπους που πόνεσαν από τα χτυπήματα της εγκληματικής οργάνωσης Ανέδειξε την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης, που δεν στηρίζει τα ελληνικά σχολεία για τους μετανάστες και κλείνει τις έδρες των ελληνικών σπουδών στα πανεπιστήμια, και στηλίτευσε τις ευθύνες διαχρονικά των κυβερνήσεων, που με την πολιτική τους έδιωξαν νέους ανθρώπους σε ξένες χώρες επειδή δεν υπήρχαν δουλειές και δεν μπορούσαν να προκόψουν στη χώρα μας. Η Λ. Κανέλλη εξέφρασε ακόμα την αντίθεση του ΚΚΕ στις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου που πλήττουν τη μυστικότητα της ψήφου, ενώ υπογράμμισε και τους κινδύνους για τη χειραγώγηση και τον εκβιασμό της ψήφου.

«Δεν σας ενδιαφέρουν οι ζωές των ομογενών...»

Την αντιμετώπιση της ομογένειας ως δεξαμενής ψηφοφόρων από τις κυβερνήσεις διαχρονικά ανέδειξε η Αφροδίτη Κτενά. «Δεν σας ενδιαφέρουν οι ζωές τους, όπως δεν σας ενδιαφέρουν και οι ζωές των εντός επικρατείας εξάλλου, που τους βλέπετε ως αναλώσιμα αντικείμενα εκμετάλλευσης. Γιατί αν σας ενδιέφεραν οι ζωές τους πραγματικά, θα είχατε φροντίσει να υποστηρίξετε τις καθημερινές στοιχειώδεις ανάγκες τους στην ξένη χώρα, για επαρκή στελέχωση των προξενείων, για στελεχωμένα σχολεία με δασκάλους και καθηγητές που θα πληρώνει το ελληνικό κράτος, για συνεκτικά προγράμματα σπουδών στα σχολεία, για την κάλυψη των πολιτιστικών τους αναγκών», τόνισε. Κατέρριψε δε τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης ότι η ομογένεια είναι ομοιογενής, φέρνοντας παραδείγματα από διάφορους λομπίστες από τη μία και από την άλλη φέρνοντας το παράδειγμα του Λούη Τίκα, που πρωτοστάτησε και δολοφονήθηκε στις μεγάλες απεργίες στις αρχές του 20ού αιώνα στα ορυχεία του Κολοράντο ως μετανάστης πρώτης γενιάς, ή τους εργάτες που έφυγαν όλα αυτά τα χρόνια «κυνηγημένοι από τη φτώχεια και τις πολιτικές των εκάστοτε κυβερνήσεων».

Η Σεμίνα Διγενή σημείωσε για το νομοσχέδιο ότι η κυβέρνηση δεν έδειξε κανένα ενδιαφέρον όταν όλα τα προηγούμενα χρόνια έφευγαν κατά χιλιάδες οι νέοι άνθρωποι, κυνηγημένοι από την ανεργία, την επισφάλεια, τους μισθούς πείνας. «Οι πολιτικές που εφάρμοσαν διαδοχικά οι κυβερνήσεις ήταν η βασική αιτία της μετανάστευσης. Και τώρα εμφανίζεστε ως προστάτες αυτών που εσείς οι ίδιοι σπρώξατε στην ξενιτειά. Μόνο που αυτό δεν λέγεται ευαισθησία, λέγεται πολιτική υποκρισία», είπε χαρακτηριστικά, ενώ ειδική αναφορά έκανε σε ανάγκες των Ελλήνων του εξωτερικού τις οποίες δεν καλύπτει η κυβέρνηση, ως οφείλει. Χαρακτήρισε την επιστολική ψήφο πολιτική επιλογή που αλλοιώνει τον χαρακτήρα της εκλογικής διαδικασίας, υπονομεύει τη μυστικότητα της ψήφου και επιτρέπει την άσκηση πιέσεων, και έφερε ως παράδειγμα την εταιρεία «Βιολάντα», όπου η εργοδοσία προσπάθησε να αποτρέψει τη συμμετοχή των εργαζομένων σε σωματειακές διαδικασίες.

«Αν αυτά συμβαίνουν με φυσική παρουσία, φανταστείτε τι μπορεί να συμβεί όταν η ψήφος μετατρέπεται σε ιδιωτική, απομονωμένη πράξη, χωρίς θεσμική προστασία», σημείωσε και υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση, καθόλου τυχαία, έχει ήδη ανοίξει τον δρόμο με ηλεκτρονικές ψηφοφορίες στα σωματεία, με επιστολική ψήφο στις ευρωεκλογές και με εξαγγελίες για ηλεκτρονική ψηφοφορία στις τοπικές εκλογές. «Η ψήφος δεν είναι προϊόν προς διανομή. Είναι πράξη ευθύνης, και αυτήν την ευθύνη δεν τη μετατρέπουμε σε επιστολή. Γι' αυτούς τους λόγους καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο», ανέφερε, ξεκαθαρίζοντας πως «δεν θα επιτρέψουμε να μετατραπεί η λαϊκή βούληση σε ταχυδρομικό αντικείμενο ή σε κλικ χωρίς πρόσωπο».