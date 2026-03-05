Τα υπόλοιπα κόμματα

Θετικό εργαλείο για τη διευκόλυνση των Ελλήνων του εξωτερικού χαρακτήρισε ο Ν. Ανδρουλάκης την επιστολική ψήφο, δηλώνοντας πως το κόμμα του τη στηρίζει με απόλυτο τρόπο, θέτοντας ορισμένους αστερίσκους που αφορούν στην αξιοπιστία των μητρώων, στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και στον τρόπο ταυτοποίησης.

Τη συμφωνία του ΠΑΣΟΚ με την αντιδραστική τομή της επιστολικής ψήφου επιχείρησε να την καλύψει προτάσσοντας τη διαφωνία του κόμματός του με τη δημιουργία μίας ενιαίας εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού με τρεις έδρες, καταγγέλλοντας πως αυτό σημαίνει τεράστιες δαπάνες και επικοινωνιακή υπεροχή όσων διαθέτουν ήδη ισχυρή πρόσβαση στην ενημέρωση με ανεξάντλητους πόρους.

Πρότεινε στην κυβέρνηση «αν σας ενδιαφέρει να οικοδομήσετε συναινέσεις στο πνεύμα του νόμου και του Συντάγματος, παρά να γκρεμίσετε γέφυρες συνεννόησης, να ψηφίσουμε όλοι μαζί τη χρήση της επιστολικής ψήφου των αποδήμων ώστε να γίνει στις επόμενες εκλογικές διαδικασίες και ο τρόπος εκλογής να παραμείνει με το Επικρατείας, όπως έχει σήμερα, να δούμε μετά τις πιθανόν διπλές εκλογές πόσοι έχουν ψηφίσει - τα πραγματικά μεγέθη και όχι τα θεωρητικά - και τότε με ωριμότητα η Βουλή των Ελλήνων να κρίνει και το ζήτημα της περιφέρειας».

Ο Σ. Φάμελλος εξέφρασε το ...αγωνιώδες ερώτημα «με ποια εχέγγυα ο κύριος Μητσοτάκης θα εγγυηθεί το αδιάβλητο και τη διαφάνεια της ψήφου των Ελλήνων κατοίκων του εξωτερικού;», κατήγγειλε ότι η κυβέρνηση εργαλειοποιεί τον απόδημο ελληνισμό και διαφώνησε με τη δημιουργία εκλογικής περιφέρειας εξωτερικού, ενώ κόμπασε πως ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ αυτός που στη συνταγματική αναθεώρηση του 2018 έβαλε τα θεμέλια ώστε οι Ελληνες του εξωτερικού να μπορούν να συμμετέχουν στα πολιτικά πράγματα της χώρας και να ψηφίζουν.

Ο Κ. Βελόπουλος δήλωσε πως «η επιστολική ψήφος είναι καταδικασμένη να αποτύχει και απόδειξη είναι η διαρροή των προσωπικών δεδομένων» και πως το συγκεκριμένο νομοσχέδιο «έτσι όπως το φτιάξατε, είναι για να πάρετε όλες τις έδρες. Είναι καλπονοθευτικό... Η επιστολική ψήφος αποδείχθηκε κλοπή. Απόδειξη είναι το αποτέλεσμα των τελευταίων ευρωεκλογών».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε πως το κόμμα της θέλει να διευκολύνει τους Ελληνες του εξωτερικού, ωστόσο δεν έχει εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση.