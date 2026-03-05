ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΝΑΤΟ

Επιδιώκουν διασφάλιση συμφερόντων και γεωπολιτική επιρροή την «επόμενη μέρα»

UK MOD � Crown copyright 2026

Με τανα επιδιώκουν να διασφαλίσουν τα συμφέροντά τους στηκαι να πιάσουν «πόστα» στην περιοχή για την «επόμενη μέρα», στέλνοντας στρατιωτικές δυνάμεις και ανεβάζοντας με διάφορους τρόπους την εμπλοκή τους στον πόλεμο κατά του Ιράν - παρότι δηλώνουν επισήμως ότι «δεν συμμετέχουν», προσπαθώντας να αποφύγουν τις συνέπειες μιας «άμεσης εμπλοκής» - έρχονται στην επιφάνεια και οι αντιθέσεις μέσα στον ευρωατλαντικό άξονα.

Αυτό φάνηκε και στην προχθεσινή συνέντευξη Τύπου του Αμερικανού Προέδρου Ντ. Τραμπ μαζί με τον Γερμανό καγκελάριο Φρ. Μερτς στον Λευκό Οίκο, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Τραμπ επιτέθηκε τόσο στη Βρετανία όσο και στην Ισπανία, λέγοντας πως «δεν είναι καθόλου συνεργάσιμες».

Μάλιστα ο Τραμπ είπε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να διακόψουν κάθε συναλλαγή με την Ισπανία, ακόμα και να της επιβάλλουν εμπάργκο - με τον Μερτς δίπλα του να μένει σιωπηλός ενώ εκτοξεύονταν τέτοιες απειλές στην ευρωενωσιακή «σύμμαχο»...

«Επιμονή» της Ισπανίας στη θέση της, «αλληλεγγύη» από τη Γαλλία

Η Ισπανία αρνήθηκε στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού από μια βάση στην Ανδαλουσία, με το επιχείρημα ότι οι βάσεις θα πρέπει να χρησιμοποιούνται «μόνο στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου».

Την ίδια ώρα, βέβαια, με την επίκληση του «Διεθνούς Δικαίου» η Ισπανία συμμετέχει μεταξύ άλλων σε πλήθος στρατιωτικών αποστολών του ΝΑΤΟ, της ΕΕ και του ΟΗΕ σε όλο τον πλανήτη, συμμετέχει με τα μπούνια στην ιμπεριαλιστική σύγκρουση ΝΑΤΟ - Ρωσίας στην Ουκρανία, διατηρεί στρατηγική στρατιωτική συνεργασία με τις ΗΠΑ...

Τα αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού φέρονται να έχουν μεταφερθεί από την Ισπανία σε βάσεις σε Γερμανία και Γαλλία.

«Η Ισπανία έχει δηλώσει στην πραγματικότητα ότι δεν μας επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουμε τις βάσεις της», είπε ο Τραμπ και πρόσθεσε ότι κανείς δεν μπορεί να υπαγορεύσει στις ΗΠΑ τι μπορούν ή δεν μπορούν να κάνουν. Αν οι ΗΠΑ το ήθελαν, θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τις βάσεις της Ισπανίας ακόμα και χωρίς άδεια, είπε.

Στο μεταξύ, χθες ο Ισπανός ΥΠΕΞ Χ. Μ. Αλμπαρες κατηγόρησε τον Μερτς για «έλλειμμα αλληλεγγύης» απέναντι στις δηλώσεις Τραμπ. Το μόνο σχόλιο που έκανε ο Γερμανός καγκελάριος ήταν ότι η Ισπανία θα πρέπει να «πειστεί» να συμφωνήσει με τον στόχο του ΝΑΤΟ για στρατιωτικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ.

Η Ισπανία «δεν θα γίνει υποτελής» σε άλλη χώρα, υποστήριξε χθες η υπουργός Οικονομικών Μ. Χ. Μοντέρο, ενώ νωρίτερα ισπανικές κυβερνητικές πηγές δήλωσαν ότι «η χώρα μας διαθέτει τους απαραίτητους πόρους για να μετριάσει τις πιθανές επιπτώσεις, να στηρίξει τους τομείς που ενδέχεται να επηρεαστούν και να διαφοροποιήσει τις αλυσίδες εφοδιασμού». Σύμφωνα με την «El Pais», τόνισαν επίσης ότι η Ισπανία αποτελεί «βασικό μέλος του ΝΑΤΟ» και «εξαγωγική δύναμη της ΕΕ».

Από την πλευρά του ο Ισπανός πρωθυπουργός Π. Σάντσεθ κάλεσε για άλλη μια φορά τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και το Ιράν να σταματήσουν αμέσως «τις αμοιβαίες επιθέσεις τους», λέγοντας πως η βία πρέπει να σταματήσει «πριν είναι πολύ αργά».

Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμ. Μακρόν εξέφρασε την «αλληλεγγύη» της Γαλλίας προς την Ισπανία, σε χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία με τον Σάντσεθ, ανέφεραν πήγες της γαλλικής προεδρίας.

Αργά χθες το βράδυ η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ εξέφρασε την πεποίθησή της ότι η Ισπανία «συμφώνησε να συνεργαστεί» με τις αμερικανικές Ενοπλες Δυνάμεις - κάτι που στην πραγματικότητα συμβαίνει (βλ. περισσότερα στα «Αποκαλυπτικά», σελ. 28).

Σχολιάζοντας τη δήλωση αυτή, ο Ισπανός ΥΠΕΞ Χ. Μ. Αλμπαρες είπε ότι «η θέση μας παραμένει αμετάβλητη και διαψεύδω κατηγορηματικά οποιαδήποτε αλλαγή». Ανέφερε ακόμα ότι η ισπανική κυβέρνηση εξακολουθεί να μην επιτρέπει σε αμερικανικά αεροσκάφη να χρησιμοποιήσουν βάσεις στην Ισπανία για τις επιχειρήσεις τους εναντίον του Ιράν.

Στάρμερ: Εδώ και βδομάδες ετοιμαζόμαστε για στρατιωτική ανάπτυξη

Απαντώντας χθες στις επικρίσεις του Τραμπ, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ τόνισε πως η «ειδική σχέση ΗΠΑ - Βρετανίας» αποδεικνύεται έμπρακτα στη στρατιωτική συνεργασία τους στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

«Εδώ και μερικές βδομάδες ετοιμαζόμαστε για την ανάπτυξη ικανοτήτων μας στην περιοχή. Συνεργαζόμαστε στενά με τις ΗΠΑ», είπε ο Στάρμερ μιλώντας στη Βουλή.

Συνεχίζοντας ο Στάρμερ ανέφερε ότι τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν αντιαεροπορικά συστήματα και συστήματα εναντίον μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones), καθώς και αεροσκάφη F-35.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός είπε επίσης πως η στρατιωτική συνεργασία Βρετανίας - ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή δείχνει την ειδική σχέση εν δράσει, όχι οι τελευταίες επικρίσεις του Τραμπ.

«Αμερικανικά αεροπλάνα επιχειρούν από βρετανικές βάσεις - αυτή είναι η ειδική σχέση εν δράσει. Βρετανικά αεροσκάφη καταρρίπτουν drones και πυραύλους για να προστατεύσουν ζωές Αμερικανών στη Μέση Ανατολή στις κοινές μας βάσεις, μοιραζόμαστε πληροφορίες μυστικών υπηρεσιών κάθε μέρα για να κρατάμε τους ανθρώπους μας ασφαλείς. Αυτή είναι η ειδική σχέση στην πράξη», τόνισε ο Βρετανός πρωθυπουργός, και συμπλήρωσε: «Το να γαντζωνόμαστε από τις τελευταίες λέξεις του Προέδρου Τραμπ δεν είναι η ειδική σχέση».

Κατά τ' άλλα, ο Στάρμερ ισχυρίστηκε ότι η χώρα του «δεν βρίσκεται σε πόλεμο με το Ιράν», καθώς επίσης ότι συνεργάζεται στενά με τους «συμμάχους» για την προστασία των βρετανικών συμφερόντων και την ενίσχυση της «ασφάλειας» στην περιοχή.

Επανέλαβε πως το Λονδίνο έχει επιτρέψει περιορισμένη χρήση βρετανικών στρατιωτικών βάσεων από τις ΗΠΑ για «αμυντικές» επιχειρήσεις, και πως δεν συμμετέχει σε επιθετικές στρατιωτικές ενέργειες κατά του Ιράν.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ κατηγόρησε το Λονδίνο ότι άργησε να δεχτεί να χρησιμοποιηθούν βρετανικές βάσεις, και στη συνέχεια έδωσε άδεια για περιορισμένη χρήση. Για τη βάση Ντιέγκο Γκαρσία στα νησιά Τσάγκος στον Μαυρίκιο «χρειαστήκαμε τρεις και τέσσερις μέρες για να καταλάβουμε πού μπορούμε να προσγειωθούμε. Θα ήταν πολύ πιο βολικό να προσγειωθούμε εκεί σε αντίθεση με το να πετάμε πολλές επιπλέον ώρες», είπε.

«Αυτό που δεν ήμουν διατεθειμένος να κάνω το Σάββατο (σ.σ. όταν ξεκίνησε η επέμβαση των ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν) ήταν να συμμετάσχει το Ηνωμένο Βασίλειο σε έναν πόλεμο, εκτός αν ήμουν πεπεισμένος ότι υπήρχε νόμιμη βάση και ένα βιώσιμο, μελετημένο σχέδιο. Αυτή παραμένει η θέση μου», απάντησε χθες ο Βρετανός πρωθυπουργός.

Στο μεταξύ, σε χθεσινή ανακοίνωση του βρετανικού υπουργείου Αμυνας αναφέρεται ότι αεροσκάφη Typhoon και F-35B της βρετανικής Πολεμικής Αεροπορίας συνέχισαν τις «αμυντικές» αεροπορικές επιχειρήσεις σε όλη τη Μέση Ανατολή, με την υποστήριξη εναέριου ανεφοδιασμού από Voyager.

Προστίθεται ότι το τελευταίο 24ωρο το Λονδίνο ανεφοδίασε με συστήματα αεράμυνας βρετανικές και συμμαχικές βάσεις σε όλη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένων αντιαεροπορικών πυραύλων βρετανικής κατασκευής.

Επισημαίνεται τέλος ότι ελικόπτερα Wildcat του Βασιλικού Ναυτικού - εξοπλισμένα με πυραύλους Martlet ικανούς να καταρρίπτουν εναέριες απειλές - θα φτάσουν στην Κύπρο τις επόμενες μέρες.

Η Πορτογαλία έδωσε στις ΗΠΑ βάση στις Αζόρες

Η κυβέρνηση της Πορτογαλίας έδωσε άδεια στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν μια αεροπορική βάση στις νήσους Αζόρες, στο πλαίσιο επιχειρήσεων που έχουν στόχο το Ιράν, δήλωσε χθες στο κοινοβούλιο ο Πορτογάλος πρωθυπουργός Λουίς Μοντενέγκρο.

Οι πορτογαλικές αρχές έχουν παραδεχτεί ήδη ότι οι ΗΠΑ ενέτειναν τη χρήση της βάσης Λαζές, στο νησί Τερσέιρα στις Αζόρες, τις εβδομάδες που προηγήθηκαν της επίθεσης εναντίον του Ιράν. Μόλις το Σάββατο, μετά τα πρώτα πλήγματα, οι ΗΠΑ ενημέρωσαν την Πορτογαλία για την επίθεση εναντίον του Ιράν και εξασφάλισαν την άδεια.

Ο πρωθυπουργός υποστήριξε πως η άδεια «δόθηκε υπό προϋποθέσεις», ότι δηλαδή οι επιχειρήσεις αυτές θα έχουν ...«αμυντικό χαρακτήρα ή αντιποίνων», ότι θα είναι «απαραίτητες και αναλογικές» και ότι στοχεύουν «αποκλειστικά στρατιωτικούς στόχους»...

Ο Μοντενέγκρο αρνήθηκε να πει ξεκάθαρα αν η Λισαβόνα υποστηρίζει ή αντιτίθεται στα πλήγματα κατά του Ιράν, σημειώνοντας πως «η Πορτογαλία δεν ακολούθησε, δεν προσυπέγραψε και δεν ενεπλάκη σε αυτήν τη στρατιωτική δράση».

Ολλανδία και Ιταλία εξετάζουν στρατιωτική συμμετοχή

Η ολλανδική κυβέρνηση «σταθμίζει» το αίτημα της Γαλλίας να υποστηρίξει την αποστολή της στη Μεσόγειο για την επονομαζόμενη «διασφάλιση της ναυσιπλοΐας».

Η Γαλλία έχει ζητήσει από την Ολλανδία να χρησιμοποιήσει μια φρεγάτα αντιαεροπορικής άμυνας και διοίκησης για να υποστηρίξει το γαλλικό αεροπλανοφόρο «Charles de Gaulle», το οποίο πλέει προς τη Μεσόγειο.

Επίσης η ιταλική κυβέρνηση «εξετάζει τη δυνατότητα αποστολής φρεγάτας για εξουδετέρωση drone και προς υπεράσπιση της Κύπρου», μετέδωσε η εφημερίδα «La Repubblica». Σύμφωνα με το δημοσίευμα, μελετάται η αποστολή συγκεκριμένου στρατιωτικού πλοίου που διαθέτει συστήματα ικανά να καταρρίψουν τα drones της Τεχεράνης.

Η Γερμανία αγοράζει κι άλλα όπλα από το Ισραήλ

Η Γερμανία σχεδιάζει να επεκτείνει τη στρατιωτική συνεργασία της με το Ισραήλ εν μέσω κλιμάκωσης της ιμπεριαλιστικής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, αγοράζοντας ένα πακέτο προμηθειών για δυνάμεις του ΝΑΤΟ αξίας έως και 6 δισ. ευρώ, που περιλαμβάνει έως 500 εκτοξευτές πολλαπλών πυραύλων και χιλιάδες πυραύλους.

Το υπουργείο Αμυνας στο Βερολίνο διαπραγματεύεται με την ισραηλινή εταιρεία αμυντικού εξοπλισμού «Elbit Systems», τον γαλλο-γερμανικό κατασκευαστή KNDS NV και τη γερμανική «Diehl GmbH» για τη σταθερή αγορά 250 εκτοξευτών MARS 3 για τον γερμανικό στρατό και με δυνατότητα παραγγελίας επιπλέον 250 μονάδων για άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις με τους ίδιους όρους, σύμφωνα με ρεπορτάζ του «Bloomberg».

Η συμφωνία, η οποία αναμένεται να εγκριθεί από τους νομοθέτες εντός του έτους, προβλέπει πλήρη μεταφορά τεχνολογίας και παραγωγής από το Ισραήλ στη Γερμανία για το σύστημα, που είναι επίσης γνωστό ως EuroPULS.

Αυτό σημαίνει ότι η ίδια η «Elbit» θα συναρμολογήσει το σύστημα στη γερμανική επικράτεια, με την τεχνολογία του εκτοξευτή να προέρχεται από την KNDS και άλλα εξαρτήματα από την «Diehl».

Πέρυσι το Ισραήλ ολοκλήρωσε την παράδοση του αντιβαλλιστικού συστήματος Arrow 3 στη Γερμανία, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που μια άλλη χώρα αποκτά ανεξάρτητη πρόσβαση σε αυτήν την τεχνολογία.

Η συμφωνία Arrow 3, που υπογράφηκε το 2023 υπό τον πρώην καγκελάριο Ολαφ Σολτς, ήταν η μεγαλύτερη εξαγωγή «αμυντικού» υλικού του Ισραήλ.

Το γερμανικό υπουργείο Αμυνας σκοπεύει να ολοκληρώσει επιπλέον συμφωνίες για πυρομαχικά για τους νέους εκτοξευτές πυραύλων.

Στην πρώτη φάση πρόκειται να αποκτηθούν ρουκέτες με εμβέλεια 150 χιλιομέτρων, αξίας αρκετών δισ. ευρώ, δήλωσε ένα από τα άτομα που γνωρίζουν το σχέδιο.