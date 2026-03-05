ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ

Πικετοφορίες του ΚΚΕ ενάντια στην ιμπεριαλιστική επίθεση και την ελληνική εμπλοκή

Μαχητική κινητοποίηση πραγματοποίησαν οι Οργανώσεις του ΚΚΕ στην Αλεξανδρούπολη, ενάντια στην εμπλοκή της χώρας στον βρώμικο πόλεμο που καίει τη Μέση Ανατολή. Εγινε πορεία στους δρόμους της πόλης, όπου ακούστηκαν συνθήματα όπως «Αλεξανδρούπολη λιμάνι των λαών και όχι ορμητήριο των ΝΑΤΟικών». Οι συγκεντρωμένοι κάλεσαν τον λαό σε ξεσηκωμό μπροστά στον μεγάλο κίνδυνο που προκαλεί η παρουσία των ΝΑΤΟικών στην περιοχή, αφού αποτελεί στόχο αντιποίνων για αντίπαλα στρατόπεδα, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε ο Βαγγέλης Ευαγγελόπουλος, Γραμματέας της Τομεακής Επιτροπής Εβρου, και παράλληλα μοιράστηκε πλατιά η ανακοίνωση του Κόμματος.

Συγκέντρωση - πικετοφορία του ΚΚΕ και της ΚΝΕ έγινε και στην Κομοτηνή, στέλνοντας το μήνυμα για απεμπλοκή της χώρας από τον πόλεμο, να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ στην Ελλάδα. Πλατιά διακινήθηκε η ανακοίνωση του ΚΚΕ για τις τελευταίες εξελίξεις, ενημερώνοντας και συζητώντας με τον λαό της περιοχής για τη θέση του Κόμματος.

Μετά τη συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία πραγματοποιήθηκε πορεία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, όπου ακούστηκαν συνθήματα όπως «Ούτε γη ούτε νερό στους φονιάδες των λαών», «Στον ιμπεριαλισμό καμιά υποταγή, η μόνη υπερδύναμη είναι οι λαοί», «Οι ιμπεριαλιστές τη Γη ξαναμοιράζουν, με των λαών το αίμα τα σύνορα χαράζουν».

Αντίστοιχη συγκέντρωση έγινε και στηνόπου οι Οργανώσεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ πραγματοποίησαν πικετοφορία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης διατρανώνοντας την αντίθεσή τους στην επικίνδυνη για τον ελληνικό λαό εμπλοκή της χώρας στα αμερικανοΝΑΤΟικά σχέδια στη Μέση Ανατολή, ενώ πραγματοποίησαν και στάση έξω από το παράρτημα του υπουργείου Εξωτερικών.

Μαχητική πικετοφορία στο κέντρο των Σερρών και μαζική εξόρμηση στον λαό της πόλης πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Τρίτης από τις Οργανώσεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ. Με πικέτες και φωνάζοντας συνθήματα εξέφρασαν την απαίτηση να μπει φρένο στα σχέδια που μετατρέπουν τη χώρα σε ορμητήριο πολέμου και στόχο αντιποίνων, να απεμπλακεί άμεσα η χώρα από τον βρώμικο πόλεμο.

Κινητοποιήσεις ενάντια στην εμπλοκή της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ - Ισραήλ στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής πραγματοποιήθηκαν επίσης στην Κοζάνη αλλά και στην Πτολεμαΐδα, όπου μίλησε ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, Γραμματέας της ΤΕ Ενεργειακού Κέντρου του ΚΚΕ, ο οποίος τόνισε ότι «η αποστολή ελληνικών πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών στην Κύπρο έχει αποκλειστικό στόχο την προστασία ΝΑΤΟικών υποδομών. Καμία σχέση δεν έχει με την ασφάλεια του λαού της Κύπρου. Οπως καμία σχέση δεν έχει με την ασφάλεια των συνόρων μας και η πυροβολαρχία των "Patriot" που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία», και κάλεσε τον λαό της Εορδαίας σε ετοιμότητα και επαγρύπνηση για τις επερχόμενες εξελίξεις.

Στην Ημαθία, μέσα από μαζική σύσκεψη που οργάνωσε το Εργατικό Κέντρο αποφασίστηκε η πραγματοποίηση συλλαλητηρίου αύριο Παρασκευή στη Βέροια, στις 7 μ.μ. στην πλατεία δημαρχείου. Στη σύσκεψη συμμετείχαν το Εργατικό Κέντρο Ημαθίας, ο ΣΕΠΕ και η ΕΛΜΕ Ημαθίας, συνταξιουχικά σωματεία, το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και η Ενωση Γιατρών Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας Ημαθίας.