ΗΠΕΙΡΟΣ

Μαχητικές κινητοποιήσεις με αίτημα «Εξω η Ελλάδα από τον πόλεμο»

Συγκεντρώσεις ενάντια στον πόλεμο και στην εμπλοκή της χώρας οργανώθηκαν το απόγευμα της Τρίτης σε Κέρκυρα, Πρέβεζα, Λευκάδα και Αρτα από Εργατικά Κέντρα, σωματεία και φορείς, ενώ νέο κάλεσμα απευθύνουν το Εργατικό Κέντρο Λευκάδας και σωματεία - φορείς της Πρέβεζας για νέα μεγάλη αντιιμπεριαλιστική κινητοποίηση έξω από τη ΝΑΤΟική βάση του Ακτίου την Κυριακή 8 Μάρτη, στις 6 μ.μ.

Στην Κέρκυρα μαζική ήταν η συγκέντρωση του Εργατικού Κέντρου στην Ανουντσιάτα, με συμμετοχή εργαζομένων και φοιτητών. Στην ομιλία του ο Σπύρος Κανταρέλης, αντιπρόεδρος του Κερκυραϊκού Συνδέσμου Ιδιωτικών Υπαλλήλων και αντιπρόεδρος του ΕΚΚ, κατήγγειλε τη νέα ιμπεριαλιστική επίθεση των ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν και στάθηκε στους ανταγωνισμούς για ενεργειακούς πόρους και δρόμους μεταφοράς, που τροφοδοτούν την κλιμάκωση, υπογραμμίζοντας τον κίνδυνο που σημαίνουν οι βάσεις ως ορμητήρια πολέμου και ως πιθανοί στόχοι.

Στην Πρέβεζα η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε στο Θεοφάνειο, μετά από κάλεσμα του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΕΔΥ, μαζί με σωματεία του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Στη συγκέντρωση μίλησε ο Γιώργος Πούμπης, πρόεδρος του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Πρέβεζας, σημειώνοντας ότι οι εργαζόμενοι δεν θα δεχτούν να πληρώσουν τις συνέπειες της πολεμικής κλιμάκωσης, την ώρα που η περιοχή μετατρέπεται σε κρίκο σχεδίων και υποδομών που υπηρετούν ξένα προς τον λαό συμφέροντα.

Στητο Εργατικό Κέντρο Λευκάδας - Βόνιτσας πραγματοποίησε κινητοποίηση στην πλατεία Αγίου Μηνά. Μίλησε ημέλος του ΔΣ του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων και επικεφαλής της Επιτροπής Ειρήνης Λευκάδας, τονίζοντας ότι ο λαός δεν έχει κανένα συμφέρον να στοιχηθεί πίσω από τους πολεμικούς σχεδιασμούς και απαιτώντας να μη μετατραπεί η χώρα σε ορμητήριο πολέμου.

Τέλος, στην Αρτα, στην πλατεία Κιλκίς, το Εργατικό Κέντρο κάλεσε σε ξεσηκωμό με σύνθημα «Εξω η Ελλάδα από τον πόλεμο», καταγγέλλοντας ότι η αποστολή πολεμικών μέσων και η αξιοποίηση ΝΑΤΟικών υποδομών αυξάνουν τον κίνδυνο ο λαός να γίνει στόχος αντιποίνων για έναν πόλεμο που δεν είναι δικός του.