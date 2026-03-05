Πέμπτη 5 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 14
ΦΛΟΓΕΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
Μαχητικές κινητοποιήσεις με αίτημα «Εξω η Ελλάδα από τον πόλεμο»

Νέα αντιιμπεριαλιστική κινητοποίηση έξω από τη ΝΑΤΟική βάση του Ακτίου την Κυριακή στις 6 μ.μ.

Πρέβεζα
Πρέβεζα
Συγκεντρώσεις ενάντια στον πόλεμο και στην εμπλοκή της χώρας οργανώθηκαν το απόγευμα της Τρίτης σε Κέρκυρα, Πρέβεζα, Λευκάδα και Αρτα από Εργατικά Κέντρα, σωματεία και φορείς, ενώ νέο κάλεσμα απευθύνουν το Εργατικό Κέντρο Λευκάδας και σωματεία - φορείς της Πρέβεζας για νέα μεγάλη αντιιμπεριαλιστική κινητοποίηση έξω από τη ΝΑΤΟική βάση του Ακτίου την Κυριακή 8 Μάρτη, στις 6 μ.μ.

Στην Κέρκυρα μαζική ήταν η συγκέντρωση του Εργατικού Κέντρου στην Ανουντσιάτα, με συμμετοχή εργαζομένων και φοιτητών. Στην ομιλία του ο Σπύρος Κανταρέλης, αντιπρόεδρος του Κερκυραϊκού Συνδέσμου Ιδιωτικών Υπαλλήλων και αντιπρόεδρος του ΕΚΚ, κατήγγειλε τη νέα ιμπεριαλιστική επίθεση των ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν και στάθηκε στους ανταγωνισμούς για ενεργειακούς πόρους και δρόμους μεταφοράς, που τροφοδοτούν την κλιμάκωση, υπογραμμίζοντας τον κίνδυνο που σημαίνουν οι βάσεις ως ορμητήρια πολέμου και ως πιθανοί στόχοι.

Στην Πρέβεζα η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε στο Θεοφάνειο, μετά από κάλεσμα του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΕΔΥ, μαζί με σωματεία του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Στη συγκέντρωση μίλησε ο Γιώργος Πούμπης, πρόεδρος του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Πρέβεζας, σημειώνοντας ότι οι εργαζόμενοι δεν θα δεχτούν να πληρώσουν τις συνέπειες της πολεμικής κλιμάκωσης, την ώρα που η περιοχή μετατρέπεται σε κρίκο σχεδίων και υποδομών που υπηρετούν ξένα προς τον λαό συμφέροντα.

Λευκάδα
Λευκάδα
Στη Λευκάδα, το Εργατικό Κέντρο Λευκάδας - Βόνιτσας πραγματοποίησε κινητοποίηση στην πλατεία Αγίου Μηνά. Μίλησε η Βιβή Σταματέλου, μέλος του ΔΣ του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων και επικεφαλής της Επιτροπής Ειρήνης Λευκάδας, τονίζοντας ότι ο λαός δεν έχει κανένα συμφέρον να στοιχηθεί πίσω από τους πολεμικούς σχεδιασμούς και απαιτώντας να μη μετατραπεί η χώρα σε ορμητήριο πολέμου.

Τέλος, στην Αρτα, στην πλατεία Κιλκίς, το Εργατικό Κέντρο κάλεσε σε ξεσηκωμό με σύνθημα «Εξω η Ελλάδα από τον πόλεμο», καταγγέλλοντας ότι η αποστολή πολεμικών μέσων και η αξιοποίηση ΝΑΤΟικών υποδομών αυξάνουν τον κίνδυνο ο λαός να γίνει στόχος αντιποίνων για έναν πόλεμο που δεν είναι δικός του.


Κέρκυρα
Κέρκυρα
    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Να φτάσουμε ξανά σε δεκάδες χιλιάδες συζητώντας και καλώντας σε δράση
Διέξοδο από τον κόσμο που φλέγεται πρέπει να δώσει ο λαός με αποφασιστική συμπόρευση με το ΚΚΕ
Αντιδραστική τομή σε περίοδο που οξύνεται η πολεμική εμπλοκή
«Οι λαοί μπορούν να αλλάξουν τα γεγονότα, να γράψουν τη δική τους Ιστορία»
Πρόμαχος της εμπλοκής με τα ευρωατλαντικά προσχήματα ανά χείρας
«2 από τα 4 drones, που αναχαιτίστηκαν πάνω από την Κύπρο, είχαν τελικό στόχο τη βάση της Σούδας» - Η κυβέρνηση πρέπει να απαντήσει!
Η φωτιά του πολέμου λαμπαδιάζει τη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο
Μπαράζ επιδρομών, νεκροί και εκτοπίσεις από το κράτος - δολοφόνο
Δικαίωμα αντίδρασης επικαλείται μετά την εκτόξευση ιρανικού πυραύλου
Επιδιώκουν διασφάλιση συμφερόντων και γεωπολιτική επιρροή την «επόμενη μέρα»
«Εξω η Ελλάδα από τη σφαγή - Να κλείσει η βάση της Σούδας»!
 «Δείγμα ευθύνης και εθνικής συστράτευσης» το εκλογικό χάος
 Συζητάμε και διαδηλώνουμε ενάντια στην πολεμική εμπλοκή...
 Στρατευμένα στους επικίνδυνους ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς
 Συνεχίζονται τα ιρανικά αντίποινα σε αμερικανο-ισραηλινούς στόχους
 «Επινοημένη η απειλή του Ιράν» που επικαλούνται ΗΠΑ - Ισραήλ
 ΝΑΤΟική κινητικότητα και στη «Σούδα του Βορρά»
Το ξεκλήρισμα στη Γάζα συνεχίζεται...
 Η επιστολική ψήφος είναι τελείως διαβλητή και καλλιεργεί παθητική στάση στον λαό
 Τα υπόλοιπα κόμματα
 Πορεία προς την αμερικάνικη πρεσβεία στη Λευκωσία
Δυναμική κινητοποίηση και στη Μυτιλήνη
 Εναρκτήρια εκδήλωση για τα 90 χρόνια από τον ηρωικό Μάη του 1936
Πικετοφορίες του ΚΚΕ ενάντια στην ιμπεριαλιστική επίθεση και την ελληνική εμπλοκή
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ