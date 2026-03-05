ΜΕ ΤΟΝ «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ» Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 22ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΚΕ

Να φτάσουμε ξανά σε δεκάδες χιλιάδες συζητώντας και καλώντας σε δράση

Τη μεγάλη πανεξόρμηση με τον «Ριζοσπάστη του Σαββατοκύριακου» 7 - 8 Μάρτη, που θα έχει ως ένθετο την Πολιτική Απόφαση του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ, προετοιμάζουν οι Οργανώσεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ.

Με εφόδιο την πείρα από την επιτυχημένη και μαζική εξόρμηση με τις Θέσεις της ΚΕ για το Συνέδριο πριν πέντε μήνες, οι Οργανώσεις του Κόμματος και της ΚΝΕ βάζουν ψηλά τον πήχη στη μάχη ώστε το σημαντικό αυτό ντοκουμέντο να βρεθεί στα χέρια εκατοντάδων εργαζομένων, βιοπαλαιστών αγροτών, αυτοαπασχολούμενων, νέων.

Το καθήκον αυτό αποκτά επείγουσα σημασία καθώς ιδιαίτερα σήμερα οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν τις εκτιμήσεις του Κόμματος για τη γενίκευση της ιμπεριαλιστικής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και στην ευρύτερη περιοχή. Αναδεικνύουν την ανάγκη να δυναμώσει ο αγώνας του λαού για την απεμπλοκή της χώρας από τους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς, να δυναμώσει η αμφισβήτηση απέναντι στο βάρβαρο σύστημα της εκμετάλλευσης και των πολέμων, και σε όσους το υπηρετούν.

Σε θέσεις μάχης οι Οργανώσεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στη Θεσσαλία

Μιλώντας στον «Ριζοσπάστη» ο Γιάννης Παντελίδης, μέλος του Γραφείου Περιοχής Θεσσαλίας του ΚΚΕ, εξηγεί για την προετοιμασία της πανεξόρμησης πως «οι Οργανώσεις σε όλη την περιοχή προετοιμάζονται με φιλόδοξα πλάνα, σχεδιάζουν να απευθυνθούν πλατιά στους εργαζόμενους και στον λαό, που ανησυχεί και προβληματίζεται από τη βαθιά πολεμική εμπλοκή της χώρας και ειδικά της περιοχής στα ιμπεριαλιστικά σχέδια και τη μετατροπή της σε πολεμικό ορμητήριο των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ, με τις βάσεις που εδρεύουν στη Λάρισα και στη Μαγνησία.





Η εξόρμηση με την Απόφαση του 22ου Συνεδρίου του Κόμματός μας και η μελέτη της από χιλιάδες λαού μπορεί να συμβάλει καθοριστικά για να αναπτυχθεί και να δυναμώσει η λαϊκή παρέμβαση με απαίτηση να βγει η χώρα από το ιμπεριαλιστικό μακελειό.

Με μεθοδικότητα, με "χαρτί και μολύβι", διαμορφώνεται σχέδιο για να εξαντληθούν άνθρωπο τον άνθρωπο τα φύλλα του "Ριζοσπάστη". Το σχέδιο των Οργανώσεων περιλαμβάνει όλους όσοι βάδισαν πλάι - πλάι με τους κομμουνιστές σε μια σειρά κρίσιμους αγώνες από τους πολλούς που δόθηκαν το τελευταίο διάστημα, με χαρακτηριστικές τις πρόσφατες πολύ μαζικές απεργιακές συγκεντρώσεις και τα συλλαλητήρια με αφορμή το προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα Τέμπη, που συγκλόνισε την περιοχή μας, γιατί αποκάλυψε ότι στο σύστημα που ζούμε είναι "ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας".

Είναι χαρακτηριστικό ότι στα Τρίκαλα προγραμματίζονται πολλές εξορμήσεις σε εργοστάσια στον κλάδο των Τροφίμων, όπου το προηγούμενο διάστημα αρκετοί εργαζόμενοι συμμετείχαν στις απεργιακές μάχες που δόθηκαν με αφορμή το φριχτό εργοδοτικό έγκλημα στη "Βιολάντα". Στόχος των Οργανώσεων είναι με "όπλο" την Απόφαση να συζητήσουν πλατιά με τους εργαζόμενους τον δρόμο που πρέπει να βαδίσουν για να πάψει να θυσιάζεται η ζωή τους στον βωμό του κέρδους.

Επιδιώκουμε ακόμα να φτάσουμε ξανά σε εκείνους που ανέπτυξαν μαζί με τους κομμουνιστές μαχητική δράση για να σώσει ο λαός το βιος του από τις καταστροφικές πλημμύρες και να παλέψει για την αποκατάστασή του, στους βιοπαλαιστές της πόλης που συντονίζοντας τη δράση τους με το εργατικό κίνημα στην περιοχή δίνουν αγώνα επιβίωσης ενάντια στην αντιλαϊκή επίθεση κράτους και κυβέρνησης.

Στους βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφους του Θεσσαλικού Κάμπου, που μέσα από τα φετινά μπλόκα βρέθηκαν στην καρδιά ενός μεγαλειώδους αγώνα, που τον δίνουν με διάρκεια και συνέπεια για να μπορέσουν να επιβιώσουν και να παραμείνουν στους τόπους τους.

Αλλά και μαζί με τις Οργανώσεις της ΚΝΕ σχεδιάζουμε το άνοιγμά μας στους χώρους των πανεπιστημίων, σε στέκια νεολαίας στις γειτονιές σε όλες τις πόλεις. Υπάρχουν όλες οι δυνατότητες και σε αυτήν τη μάχη να ανταποκριθούμε και να τα καταφέρουμε».

Εκδηλώσεις Κομματικών Οργανώσεων

Στο μεταξύ, με θέμα «Σε έναν κόσμο που φλέγεται ο λαός θα γίνει πρωταγωνιστής με το ΚΚΕ μπροστά» Οργανώσεις του ΚΚΕ πραγματοποιούν εκδηλώσεις παρουσίασης της Απόφασης.

- Η Τομεακή Οργάνωση Ιωαννίνων πραγματοποιεί εκδήλωση τη Δευτέρα 9 Μάρτη, στις 7 μ.μ. στην Ακαδημία, με ομιλητή τον Νίκο Σοφιανό, μέλος του ΠΓ της ΚΕ. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει η μουσική παράσταση «Στις γειτονιές του κόσμου», από το Στέκι Πολιτισμού της ΚΝΕ στα Γιάννενα.

- Το Σάββατο 7 Μάρτη η Τομεακή Επιτροπή Ικαρίας - Φούρνων του ΚΚΕ καλεί σε ανοιχτή σύσκεψη - συζήτηση στον Εύδηλο (αίθουσα Κατσούλειο), στις 7 μ.μ. Ομιλητής θα είναι ο Ρένος Ρουστάς, Γραμματέας της ΤΕ Ικαρίας - Φούρνων.