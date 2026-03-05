ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

«Εξω η Ελλάδα από τη σφαγή - Να κλείσει η βάση της Σούδας»!

«

Στο στόχαστρο οι βάσεις, σε κίνδυνο ο λαός, έξω το ΝΑΤΟ, παντού ξεσηκωμός!» βροντοφώναξαν εκατοντάδες λαού και νεολαίας των Χανίων από την πολιτική συγκέντρωση που διοργάνωσε χτες η ΤΟ Χανίων του ΚΚΕ με ομιλητή τον Γ. Πρωτούλη, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, με σύνθημα «Εξω η Ελλάδα από τη σφαγή - Να κλείσει η βάση της Σούδας». Η συγκέντρωση αποτέλεσε μεγάλο σταθμό της πλατιάς πολιτικής εξόρμησης για την ενημέρωση και κινητοποίηση του λαού των Χανίων.

Η μεγάλη συγκέντρωση της ΚΟ Χανίων, μερικά χιλιόμετρα από τη σφηκοφωλιά των ΑμερικανοΝΑΤΟικών στη Σούδα, έστειλε δυνατό μήνυμα στην κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα που βάζουν τη χώρα στον πολεμικό όλεθρο για τα συμφέροντα της αστικής τάξης και των ιμπεριαλιστών, πως ο λαός της Κρήτης και όλης της χώρας δεν θα μείνει θεατής των εξελίξεων για να πάει στη σφαγή, θα ξεσηκωθεί για να κλείσουν όλες οι στρατιωτικές βάσεις από τη Σούδα της Κρήτης και να απεμπλακεί η χώρα από το μακελειό.

Στη συγκέντρωση έδωσε το «παρών» πολυμελής αντιπροσωπεία της Επιτροπής Περιοχής Κρήτης του ΚΚΕ με επικεφαλής τα μέλη της ΚΕ, Τηλέμαχο Δημουλά, Σάββα Βασιλειάδη και Τάσο Ναθαναηλίδη, Γραμματέα της ΚΟ Κρήτης του ΚΚΕ καθώς επίσης και ο Αλέκος Μαρινάκης, μέλος του Γραφείου Περιοχής Κρήτης του ΚΚΕ, επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Κρήτης, η Νικολέττα Χριστοδουλοπούλου, μέλος του ΓΠ Κρήτης του ΚΚΕ και ο Αντρέας Κοκοσάλης, μέλος του ΓΠ Κρήτης του ΚΚΕ.





Τώρα είναι η ώρα για λαϊκή κινητοποίηση και δράση

Το άνοιγμα της συγκέντρωσης έκανε ομέλος του ΓΠ Κρήτης του ΚΚΕ και Γραμματέας της ΤΟ Χανίων του ΚΚΕ. Ενώ υπό τον ήχο των συνθημάτωνκαιπου αντήχησαν σε όλη την πόλη των Χανίων, ανέβηκε στο βήμα της συγκέντρωσης ο Γιάννης Πρωτούλης.

Το μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ στην ομιλία του (στο αυριανό φύλλο του «Ριζοσπάστη» θα δημοσιευτούν εκτενή αποσπάσματα) σημείωσε μεταξύ άλλων πως «οι τελευταίες δραματικές εξελίξεις με τα σφοδρά χτυπήματα σε όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής, η χερσαία εισβολή του Ισραήλ στον Λίβανο, τα αντίποινα στην Κύπρο, με τον βομβαρδισμό των βρετανικών βάσεων, επιβάλλουν η Ελλάδα εδώ και τώρα να απεμπλακεί από τη φωτιά του πολέμου που άναψαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ. Κανένας δεν θα μείνει ανέγγιχτος από τη γενίκευση του πολέμου. Κανένας δεν είναι τόσο μακριά για να νιώθει ασφαλής. Οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν ότι οι στρατιωτικές βάσεις που είναι ορμητήρια πολέμου είναι και οι πρώτοι στόχοι αντιποίνων. Τέτοιος στόχος είναι η Σούδα, όπως ομολογούν οι ενέργειες της κυβέρνησης να μεταφέρει συστοιχίες Patriot στην Κάρπαθο! Εδώ και τώρα να απεμπλακεί η χώρα μας, να κλείσει η βάση της Σούδας, της Αλεξανδρούπολης!».

Και κάλεσε τον λαό «να μη μείνει απαθής, αδρανής, βυθισμένος μέσα στον φόβο και στη σύγχυση που προκαλεί η πολεμική προπαγάνδα, η παραλυσία που προκαλούν οι τρομοκρατικές οδηγίες των αρχών να φτιάχνουμε σακίδια έκτακτης ανάγκης και να ψάχνουμε τα πλησιέστερα καταφύγια, τα τρομοκρατικά διλήμματα για να πάρουμε το μέρος του ισχυρού. Τώρα είναι η ώρα που πρέπει να μιλήσει με θάρρος ο λαός και η νεολαία. Να καταδικάσει, να φωνάξει. Η σιωπή είναι συνενοχή.

Σήμερα το πρωί όλοι έκπληκτοι ακούσαμε βουλευτή της ΝΔ, πρώην υπουργό που έχει πιάσει στασίδι στις τηλεοράσεις και τα ραδιόφωνα όλες αυτές τις μέρες, να λέει ότι και ελληνικά αεροδρόμια όπως της Ρόδου έχουν παραχωρηθεί για τα αμερικάνικα αεροσκάφη! Είναι με τα καλά τους;

Ο λαός μας δεν έχει δώσει κανένα δικαίωμα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη να μας μπλέξει σε αυτό το μακελειό για τα συμφέροντα μιας χούφτας πλουτοκρατών!».

Οπως τόνισε, «σέρνουν τον λαό μας πιο βαθιά στην άβυσσο των πολέμων για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Ούτε τα παιδιά τους θα στείλουν να πολεμήσουν, ούτε θα χάσουν αυτοί τίποτα. Οι λαοί θα χάσουν τα πάντα, τα σπίτια τους, τους δικούς τους, τις οικογένειές τους. Εκατομμύρια είναι αυτοί που θα πάρουν τον δρόμο της προσφυγιάς!».

Και επεσήμανε πως «τώρα είναι η ώρα για λαϊκή κινητοποίηση και δράση απαιτώντας:

Να κλείσουν όλες οι βάσεις των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ στη χώρα μας!

Να γυρίσουν πίσω οι φρεγάτες και τα F-16 που βρίσκονται σε αποστολή υπέρ των ΗΠΑ - Ισραήλ - ΝΑΤΟ και όχι για την ασφάλεια του λαού της Κύπρου.

Να ανακληθεί η ελληνική πυροβολαρχία Patriot από τη Σαουδική Αραβία και να επιστρέψει η φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού από την Ερυθρά Θάλασσα.

Να ματαιωθούν τα εγκληματικά σχέδια της κυβέρνησης για αποστολή εκστρατευτικού σώματος στη Γάζα.

Να επιστρέψουν στην Ελλάδα οι ναυτεργάτες των πλοίων που βρίσκονται στην εμπόλεμη ζώνη.

Διακοπή της στρατιωτικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ και το κράτος - δολοφόνο του Ισραήλ!

Καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση που μας χώνει πιο βαθιά στο μακελειό, στα κόμματα που στηρίζουν ή ανέχονται την πολιτική της εμπλοκής στο σφαγείο! Δυναμώστε το ΚΚΕ, το μόνο κόμμα που με συνέπεια αγωνίζεται ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους. Το μόνο κόμμα που παλεύει να απεμπλακεί η χώρα μας από τους βρώμικους σχεδιασμούς για τα συμφέροντα μιας χούφτας Ελλήνων καπιταλιστών».

Ενώ στη συνέχεια ακολούθησε μαχητική πορεία στο κέντρο της πόλης.

Μεγάλο πολιτικό άνοιγμα από την ΚΟ Κρήτης του ΚΚΕ

Οι Οργανώσεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στην Κρήτη, με στόχο την ενημέρωση και την κινητοποίηση του λαού, οργανώνουν μαζική πολιτική δράση ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στη Μ. Ανατολή και την εμπλοκή της χώρας μας, με σύνθημα «Εξω η Ελλάδα από τη σφαγή - να κλείσει η βάση της Σούδας».

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συγκεντρώσεις νεολαίας με ομιλητή τον Θοδωρή Κωτσαντή, Γραμματέα του ΚΣ της ΚΝΕ και συγκεκριμένα:

Την Παρασκευή 6/3 στις 7 μ.μ. στα Χανιά, στο Επιμελητήριο Χανίων.

Το Σάββατο 7/3 στις 7 μ.μ. στο Ρέθυμνο, στο Εργατικό Κέντρο Ρεθύμνου.

Την Κυριακή 8/3 στις 6.30 μ.μ. στο Ηράκλειο, στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου.

Ακόμη παρουσίαση της θεατρικής παράστασης «Ο μπαμπάς ο Πόλεμος» του Ιάκωβου Καμπανέλλη, από τη θεατρική ομάδα Χανίων ΚΚΕ - ΚΝΕ ως εξής:

Το Σάββατο 7/3 και την Κυριακή 8/3 στις 8 μ.μ. στα Χανιά, στο Βενιζέλειο Ωδείο Χανιών.

Το Σάββατο 14/3 στις 8 μ.μ. στο Ηράκλειο, στο Κλειστό Γυμναστήριο ΕΛΜΕΠΑ.

Το Σάββατο 21/3 στις 8 μ.μ., στο Ρέθυμνο, στο Σπίτι του Πολιτισμού.

Στο κάλεσμά τους οι Οργανώσεις της ΕΠ Κρήτης της ΚΝΕ σημειώνουν: «Ηδη υπάρχουν καθημερινά δεκάδες καταγγελίες από χώρους νεολαίας! Αρκετοί μαθητές και φοιτητές έχουν εγκλωβιστεί σε διάφορες χώρες του εξωτερικού που ήταν εκπαιδευτικές εκδρομές, οι σπουδαστές της ΑΕΝ στα Χανιά που η σχολή και η εστία συνορεύει με τη ναυτική βάση της Σούδας, σε διάφορα σχολεία των Χανίων έχει γίνει καθημερινή εικόνα των μαθητών να βλέπουν κινήσεις ένοπλων στρατιωτικών να κατευθύνονται στις βάσεις.

Δεν θα συνηθίσουμε στον φόβο, δεν θα κρυφτούμε στον εφησυχασμό της δήθεν ασφάλειας και των προληπτικών μέτρων. Ο λαός θα πει την τελευταία κουβέντα!». Και καλούν τη νεολαία της Κρήτης, τους μαθητές, τους φοιτητές, τους νέους εργαζόμενους, τους σπουδαστές στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, τους νέους της υπαίθρου σε ξεσηκωμό ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και τα σχέδιά τους.