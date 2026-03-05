ΠΕΡΣΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ

Συνεχίζονται τα ιρανικά αντίποινα σε αμερικανο-ισραηλινούς στόχους

Το Ιράν συνέχισε την εξαπόλυση επιθέσεων σε αμερικανικές βάσεις, σε αμερικανικούς και ισραηλινούς στόχους και σε χώρες της περιοχής, με τον Ιρανό Πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν να εξηγεί την ίδια ώρα στους ομολόγους του ότι οι επιθέσεις των ΗΠΑ και Ισραήλ άφησαν το Ιράν χωρίς εναλλακτική από το να αμυνθεί. Μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα «Χ» προς τους ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής, ο Πεζεσκιάν διαβεβαίωσε πως οι συντονισμένες επιθέσεις των εχθρικών δυνάμεων υπονομεύουν την εθνική ασφάλεια της χώρας του και καθιστούν αναπόφευκτη την απάντηση, τονίζοντας: «Σεβόμαστε την κυριαρχία σας και πιστεύουμε ότι η ασφάλεια και η σταθερότητα της περιοχής πρέπει να επιτευχθούν μέσω των συλλογικών προσπαθειών των εθνών της».

Στο Ιράκ αναφέρθηκαν χτες το απόγευμα ιρανικές βαλλιστικές επιθέσεις στην αμερικανική βάση «Βικτώρια» της Βαγδάτης, και καταιγισμός ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων σε αμερικανική βάση κοντά στο Ερμπίλ του αυτόνομου Κουρδιστάν στο βόρειο Ιράκ.

Τα ΗΑΕ ανακοίνωσαν χτες πως αναχαίτισαν τουλάχιστον 3 βαλλιστικούς πυραύλους και 121 drones, επισημαίνοντας ότι προκλήθηκαν πυρκαγιές στο λιμάνι Τζέμπελ Αλι του Ντουμπάι και στο λιμάνι της Φουτζαϊράχ. Ανακοινώθηκαν επίσης ο θάνατος 3 ατόμων και ο τραυματισμός άλλων 58 από θραύσματα αναχαίτισης πυραύλων και drones σε Σάρτζα και Ντουμπάι.

Στο Κατάρ βαλλιστικός πύραυλος έπληξε τη μεγαλύτερη αμερικανική βάση στη Μέση Ανατολή, Al Udeid.

Στο Κουβέιτ αναφέρθηκε ο θάνατος 11χρονου κοριτσιού από θραύσματα αναχαίτισης πυραύλου, ενώ κύμα επιθέσεων με drones αναφέρθηκε σε δύο βάσεις των ΗΠΑ.

Στη Σαουδική Αραβία αναφέρθηκε νέα απόπειρα επίθεσης με drones στο τεράστιο διυλιστήριο Ρας Τανούρα, και στο Μπαχρέιν η αμερικανική βάση Sheikh Isa δέχτηκε νέα επίθεση με πυραύλους και drones.

Εχει παγώσει η κίνηση στο Στενό του Ορμούζ

Στο φόντο αυτό, το Ιράν εξακολουθεί να ελέγχει αυστηρά το Στενό του Ορμούζ, εμποδίζοντας ουσιαστικά κάθε πλοίο να περάσει. Ενα τάνκερ που επιχείρησε το πρωί να περάσει από την περιοχή χτυπήθηκε με δύο βαλλιστικούς πυραύλους, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά. Ανακοίνωση της εταιρείας πληροφοριών για την αγορά Ενέργειας «Kpler» την Τετάρτη στο X ανέφερε πως η κυκλοφορία των πετρελαιοφόρων στο Στενό του Ορμούζ έχει μειωθεί κατά 90%.

Ιρανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι έχουν αποκλείσει εντελώς την κυκλοφορία μέσω της πλωτής οδού από την οποία διέρχεται το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών αργού πετρελαίου, ενώ ανεφάρμοστη παρέμεινε η προχτεσινοβραδινή απόφαση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντ. Τραμπ ότι η αμερικανική κυβέρνηση θα παράσχει «λογικά» ασφάλιστρα σε εμπορικά πλοία που πλέουν στην περιοχή του Ορμούζ, και ότι αμερικανικά πολεμικά πλοία θα συνοδεύουν τα τάνκερ που θα θελήσουν να περάσουν το Στενό του Ορμούζ.

Νωρίτερα, το Κατάρ κήρυξε «ανωτέρα βία» στις εξαγωγές φυσικού αερίου, εν μέσω του πολέμου ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν, με το «Reuters» να μεταδίδει ότι μπορεί να χρειαστεί τουλάχιστον ένας μήνας για να επανέλθουν τα κανονικά επίπεδα παραγωγής. Η εξέλιξη σημαίνει ότι οι παγκόσμιες αγορές φυσικού αερίου θα αντιμετωπίσουν έλλειψη για εβδομάδες, ακόμα και στην απίθανη περίπτωση που ο πόλεμος τελειώσει σήμερα, καθώς το Κατάρ παρέχει το 20% του παγκόσμιου υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Επιπλέον, χτες το μονοπώλιο θαλάσσιων μεταφορών της Δανίας, «Maersk», ανακοίνωσε ότι σταματά «μέχρι νεωτέρας» όλες τις κρατήσεις μεταφοράς εμπορευμάτων από και προς τον Περσικό Κόλπο λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.