ΛΙΒΑΝΟΣ

Μπαράζ επιδρομών, νεκροί και εκτοπίσεις από το κράτος - δολοφόνο

Πάνω από 70 οι νεκροί στον Λίβανο από ισραηλινά πυρά μεταξύ Δευτέρας και Τετάρτης, τουλάχιστον 80.000 οι εκτοπισμένοι

Ο ισραηλινός στρατός συνέχισε χτες για δεύτερο 24ωρο τη χερσαία εισβολή σε εδάφη του νότιου Λιβάνου, παράλληλα με το εναέριο σφυροκόπημα δεκάδων χωριών, επαρχιακών πόλεων αλλά και συνοικιών της πρωτεύουσας Βηρυτού.

Οι δυνάμεις εισβολής επιχειρούν σε βάθος αρκετών χιλιομέτρων και πλάτος 80 χλμ., με υποτιθέμενο σκοπό τη δημιουργία «νεκρής ζώνης» και απώτερο στόχο την αρπαγή εδαφών νότια του ποταμού Λιτάνι. Οι απαιτήσεις των ισραηλινών κατοχικών δυνάμεων για μαζικές εκκενώσεις δεκάδων χωριών συνεχίστηκαν και το τελευταίο 24ωρο.

Σύμφωνα με την αποστολή κυανοκράνων του ΟΗΕ στον Λίβανο (UNAFIL), οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν ήδη εισέλθει σε αρκετά χωριά στο νότιο τμήμα της χώρας.

Χτες, πάντως, στο στόχαστρο των δυνάμεων εισβολής μπήκε για πρώτη φορά και ξενοδοχείο κοντά στο προεδρικό μέγαρο της Βηρυτού. Πρόκειται για το «Comfort Hotel» στη συνοικία Χαμζίε. Βομβαρδίστηκαν επίσης νότιες συνοικίες της Βηρυτού, με τη δικαιολογία ότι εκεί βρίσκονται «υποδομές» της Χεζμπολάχ. Στο στόχαστρο των ισραηλινών δυνάμεων μπήκαν οι περιοχές Αραμούν και Σααντιγιάτ του όρους Λίβανος, με αποτέλεσμα τον θάνατο 6 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 8, ενώ στο Μπααλμπέκ επιδρομή ισραηλινού αεροπλάνου προκάλεσε την ισοπέδωση τετραώροφης πολυκατοικίας, με 6 νεκρούς και δεκάδες εγκλωβισμένους στα ερείπια.

Οι νέες ισραηλινές επιθέσεις είχαν προκαλέσει μέχρι το απόγευμα τον θάνατο τουλάχιστον 12 ανθρώπων (ανάμεσά τους 7 παιδιών, σύμφωνα με τη UNICEF), 23 τραυματίες και τον εκτοπισμό υπερδιπλάσιου αριθμού ανθρώπων μέσα σε ένα 24ωρο, καθώς από 30.000 την Τρίτη έφθασαν τους 80.000 χτες. Συνολικά από τη Δευτέρα μέχρι χτες

Εκπρόσωπος του στρατού του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι δύο στρατιώτες που βοηθούσαν στην εκκένωση περιοχών τραυματίστηκαν από ισραηλινά πυρά.

Η απάντηση της Χεζμπολάχ

Απέναντι στα πλήγματα αυτά η Χεζμπολάχ δεν έμεινε άπραγη, καθώς ο στρατός της χώρας, πέρα από το ότι δεν είναι επαρκώς εξοπλισμένος, έχει πάρει εντολή από την ενδοτική κυβέρνηση του Λιβανέζου πρωθυπουργού Ν. Σαλάμ να μην αντιδράσει στην εισβολή του Ισραήλ.

Η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε μπαράζ ρουκετών και αντιαρματικών πυραύλων στο Ισραήλ, σε πόλεις όπως η Μετούλα και η Χάιφα και στο στρατηγείο της ισραηλινής πολεμικής βιομηχανίας «Israel Aerospace Industries» στο Λοντ, κοντά στο αεροδρόμιο «Μπεν Γκουριόν» του Τελ Αβίβ. Η οργάνωση υποστήριξε επίσης ότι χτύπησε βάση 200 drones στο βόρειο Ισραήλ και την αεροπορική βάση «Ραμάτ Νταβίντ».

Ισραηλινά ΜΜΕ ανέφεραν παράλληλα ότι αρκετοί πύραυλοι έπληξαν την Ιερουσαλήμ και ακούστηκαν πολλαπλές εκρήξεις και εκεί, και στο Τελ Αβίβ έπειτα.

Αργότερα χτες το βράδυ η Χεζμπολάχ επιβεβαίωσε ότι μαχητές της συγκρούστηκαν σώμα με σώμα με Ισραηλινούς στρατιώτες στη μεθοριακή πόλη Χιάμ, 6 χλμ. από τα σύνορα με το Ισραήλ. Ακολούθησε νέο διάγγελμα του ηγέτη της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κασέμ, ο οποίος διαμήνυσε ότι η οργάνωση δεν θα παραδοθεί, ούσα έτοιμη να κάνει όσες θυσίες κι αν χρειαστεί. «Η υπομονή έχει και όρια», είπε, επισημαίνοντας πως είναι «νόμιμο δικαίωμα η αντίσταση στην επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ». Χαρακτήρισε δε το Ισραήλ «κράτος - δολοφόνο, υπαρξιακή απειλή», εκτιμώντας ότι «οι πρόσφατες ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο ήταν προμελετημένες».

Επικοινωνία Μακρόν με Νετανιάχου και Αούν

Νωρίτερα προηγήθηκαν διαδοχικές τηλεφωνικές επαφές του Γάλλου Προέδρου Εμ. Μακρόν με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπ. Νετανιάχου, τον Λιβανέζο Πρόεδρο Ζ. Αούν και τον πρωθυπουργό Ν. Σαλάμ. Ο Μακρόν εξήγησε ότι επανέλαβε «την ανάγκη η Χεζμπολάχ να σταματήσει άμεσα τις επιθέσεις της εναντίον του Ισραήλ και πέραν αυτού», επειδή αυτή η στρατηγική κλιμάκωσης «αποτελεί σοβαρό λάθος, που θέτει σε κίνδυνο ολόκληρη την περιοχή».

Σε ό,τι αφορά την επικοινωνία με τους Λιβανέζους ηγέτες, είπε πως ζήτησε να διαφυλάξουν την ακεραιότητα της χώρας, προτείνοντας να ...επιστρέψουν στη «συμφωνία κατάπαυσης του πυρός», την οποία από την πρώτη μέρα παραβιάζει συστηματικά το Ισραήλ.

Επειτα διαβεβαίωσε ότι η Γαλλία μαζί με τους εταίρους της θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις προσπάθειες των Ενόπλων Δυνάμεων του Λιβάνου να αναλάβουν πλήρως τις αποστολές κυριαρχίας τους, και να βάλουν τέλος «στην απειλή που θέτει η Χεζμπολάχ». Στην ουσία δηλαδή κάλεσε να παραδοθούν άνευ όρων στο Ισραήλ και να αποδεχτούν την κατοχή.

Ιρανική προειδοποίηση στην ισραηλινή απειλή

Ο εκπρόσωπος του στρατού του Ιράν, Αμπολφαζί Σεκραρχί, προειδοποίησε το Ισραήλ να μη βάλει στο στόχαστρο Ιρανούς διπλωμάτες και αξιωματούχος στον Λίβανο, ειδάλλως θα έχει να αντιμετωπίσει επιθέσεις σε ισραηλινές πρεσβείες και στόχους ισραηλινών συμφερόντων στο εξωτερικό.

«Αν το Ισραήλ διαπράξει τέτοιο έγκλημα, θα μας αναγκάσει να κάνουμε όλες τις ισραηλινές πρεσβείες σε όλο τον κόσμο νόμιμο στόχο μας», είπε χαρακτηριστικά με αφορμή τις προχτεσινές δηλώσεις του αραβόφωνου εκπροσώπου του ισραηλινού στρατού Αβιχάι Αντραεΐ, που απείλησε τους Ιρανούς αξιωματούχους στον Λίβανο «να φύγουν αμέσως πριν γίνουν στόχος», δίνοντάς τους 24 ώρες για να αποχωρήσουν.